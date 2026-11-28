Trao đổi với Tiền Phong tối 28/11, lãnh đạo phường Hải Vân (thành phố Đà Nẵng) xác nhận trên địa bàn xảy ra vụ nổ làm 5 trẻ em bị bỏng.

Các em nhỏ bị bỏng sau vụ nổ. Ảnh: L.H.

Vào khoảng 14h45 cùng ngày, tại tổ dân phố Tà Lang - Giàn Bí bất ngờ xảy ra vụ nổ khiến các em: H.A.H (11 tuổi), B. T.Q (10 tuổi), B.V.T.Đ (9 tuổi), Đ.C.T (13 tuổi) và H.M.H (9 tuổi) bị bỏng.

Thông tin ban đầu, các em tìm mua vật liệu, hóa chất trên mạng. Trong lúc tự chế pháo bất ngờ phát nổ làm 5 em bị bỏng nặng.

Các em đã được đưa vào Bệnh viện Đà Nẵng và Bệnh viện Phụ sản – Nhi Đà Nẵng cấp cứu.

Trước đó, ngày 12/11, tại xã Núi Thành (thành phố Đà Nẵng) cũng xảy ra một vụ nổ khiến một người đàn ông tử vong.