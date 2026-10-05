5 trang bị ô tô thập niên 1990 khiến nhiều người hoài niệm

Thập niên 1990 được xem là thời hoàng kim của nhiều mẫu xe huyền thoại và các trang bị đặc trưng, tạo nên dấu ấn khó phai trong lòng người yêu xe. Tuy nhiên, nhiều tính năng từng phổ biến nay đã không còn xuất hiện trên các mẫu xe hiện đại do thay đổi về quy định và xu hướng công nghệ.

Đèn pha bật lên đặc trưng trên nhiều mẫu xe thể thao thập niên 1990, tạo nên phong cách hoài cổ khó quên. Ảnh: SlashGear

Thập niên 1990 không chỉ là thời kỳ của những bộ phim, ca sĩ và trào lưu văn hóa nổi tiếng mà còn là giai đoạn vàng son của ngành công nghiệp ô tô với nhiều mẫu xe trở thành huyền thoại như McLaren F1, Toyota Supra Mk4, Mazda RX-7 FD, Honda NSX, Nissan Skyline GT-R R34 và Dodge Viper. Bên cạnh đó, các trang bị trên xe cũng rất đặc biệt và tạo nên dấu ấn riêng biệt mà nhiều người vẫn nhớ đến.

Một trong những đặc điểm nổi bật của thập niên này là đèn pha bật lên (pop-up headlights). Mặc dù không phải phát minh của thập niên 1990, nhưng đây là giai đoạn đèn pha bật lên được sử dụng rộng rãi trên nhiều dòng xe từ bình dân đến cao cấp. Mazda là ví dụ điển hình khi áp dụng trang bị này trên các mẫu RX-7 FD, MX-5 Miata NA và cả mẫu 323F nhỏ gọn. Ngoài ra, Toyota MR2 SW20, Ford Probe và Volvo 480 cũng sở hữu kiểu đèn này, tạo điểm nhấn độc đáo trên đường phố.

Ở phân khúc xe sang, đèn pha bật lên cũng góp phần làm nên thiết kế đặc trưng của nhiều mẫu xe như: Chevrolet Corvette C4 và C5, Honda/Acura NSX, BMW với sự kết hợp lưới tản nhiệt truyền thống và đèn pha bật lên, Lamborghini Diablo kế nhiệm Countach, hay Ferrari F40 – siêu xe V8 ấn tượng nhất của hãng.

Tuy nhiên, hiện nay không còn mẫu xe nào bán ra trên thị trường sử dụng đèn pha bật lên do các quy định an toàn châu Âu ưu tiên bảo vệ người đi bộ và yêu cầu giảm lực cản khí động học để tiết kiệm nhiên liệu và giảm phát thải.

Hộp số sàn từng là trang bị phổ biến và được ưa chuộng trong thập niên 1990, đặc biệt ở các phiên bản cơ bản và xe bình dân. Theo dữ liệu của CarMax, khoảng 25% xe bán ra tại Mỹ cuối thập niên 1990 trang bị hộp số sàn.

Khi đó, hộp số tự động là tùy chọn đắt tiền và thường chỉ xuất hiện trên các phiên bản cao cấp. Ví dụ, mẫu Honda Civic Hatchback ba cửa năm 1995 trang bị số sàn tiêu chuẩn, trong khi hộp số tự động ba cấp có giá cao hơn 500 USD trên Corolla sedan cùng năm. Hộp số sàn cũng tiết kiệm nhiên liệu hơn và mang lại cảm giác lái thú vị hơn so với tự động thời đó.

Tuy nhiên, với sự phát triển của công nghệ, hộp số tự động ngày nay không chỉ nhanh hơn mà còn tiết kiệm nhiên liệu hơn hộp số sàn. Thử nghiệm của Car and Driver với Volkswagen Golf R 2024 cho thấy, phiên bản tự động tăng tốc từ 0-96 km/h nhanh hơn 0,8 giây và tiết kiệm nhiên liệu hơn 2 mpg so với bản số sàn. Dù vậy, hộp số sàn vẫn được đánh giá cao về trải nghiệm lái trên những cung đường uốn lượn.

Hệ thống giải trí và âm thanh trên xe cũng có bước phát triển đáng chú ý trong thập niên 1990. Khi đó, việc nâng cấp dàn âm thanh sau khi mua xe rất phổ biến và dễ dàng với các sản phẩm aftermarket từ các thương hiệu như Kenwood, Pioneer, Alpine hay Clarion. Các đầu CD, bộ chỉnh âm 20 băng tần và đồ họa bắt mắt là điểm nhấn giúp nâng cao trải nghiệm nghe nhạc trong xe. Điều này khác biệt rõ rệt so với các hệ thống tích hợp hiện nay, vốn ngày càng bị đóng khung và phụ thuộc vào phần mềm với ít lựa chọn nâng cấp.

Ngoài ra, bảng điều khiển và vô-lăng của xe thập niên 1990 thường được trang bị nhiều nút bấm vật lý, giúp người lái dễ dàng thao tác mà không bị phân tâm. Ví dụ như Pontiac Grand Prix (1988-1996) có hàng chục nút bấm trên vô-lăng, bảng điều khiển trung tâm và cả tựa tay giữa. Mặc dù ngày nay các màn hình cảm ứng chiếm ưu thế, nhiều nghiên cứu chỉ ra rằng việc sử dụng nút bấm vật lý vẫn an toàn và tiện lợi hơn khi điều chỉnh các chức năng cơ bản như điều hòa.

Cuối cùng, màu sắc ngoại thất và họa tiết nội thất của xe trong thập niên 1990 đa dạng và nổi bật hơn nhiều so với hiện nay. Trong khi thị trường ô tô hiện đại chủ yếu ưa chuộng các tông màu đơn sắc như trắng, đen, xám và bạc, thì thập niên 1990 chứng kiến nhiều màu sắc rực rỡ, kim loại, ánh ngọc trai và các họa tiết nội thất độc đáo. Những mẫu xe như Volkswagen Polo Harlequin với các mảng màu khác nhau trên thân xe hay Mercedes-Benz E-Class W210 với họa tiết ghế táo bạo là minh chứng cho tinh thần sáng tạo và cá tính trong thiết kế thời đó.