5 trải nghiệm thú vị ở Hà Nội để hội chị em vừa thưởng thức mùa thu vừa check in 'sống ảo' dịp 20/10

Dạo phố cổ, check-in bên những luống hoa violet Hồ Gươm

Mùa thu là thời điểm thích hợp để khám phá vẻ đẹp của Hà Nội qua những góc phố quen thuộc. Bạn có thể dạo quanh Hồ Gươm, ngắm hàng cây trên phố Phan Đình Phùng, thưởng thức xôi cốm hoặc dừng chân uống trà chanh gần Nhà thờ Lớn. Nếu muốn ngắm thành phố từ góc nhìn khác, xe buýt hai tầng cũng là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Đặc biệt, những luống hoa violet Nhật với sắc tím, hồng và trắng bên Hồ Gươm tạo thêm điểm nhấn cho không gian ven hồ, thu hút những người yêu thích chụp ảnh. Khu vực đối diện Bưu điện Việt Nam là một trong những vị trí có thể ghé qua để ngắm hoa và lưu lại khoảnh khắc mùa thu.

Dịp 20/10, bạn có thể chọn trang phục có màu sắc hài hòa với sắc hoa, kết hợp một buổi dạo bộ và thưởng thức món ngon quanh phố cổ. Nên ưu tiên những vị trí được phép dừng chụp ảnh, tránh làm ảnh hưởng đến người đi bộ và cảnh quan chung.

Đón hoàng hôn Hồ Tây, tận hưởng một buổi chiều thư thái

Nếu muốn tìm một không gian thoáng đãng để trò chuyện và thư giãn, Hồ Tây là điểm hẹn đáng cân nhắc. Vào những ngày trời quang, ánh nắng cuối chiều phủ lên mặt hồ tạo nên khung cảnh lãng mạn, phù hợp để chụp ảnh hoặc đơn giản là ngồi ngắm cảnh cùng bạn bè.

Khoảng thời gian từ cuối buổi chiều đến lúc mặt trời lặn thường mang lại ánh sáng đẹp cho những bức ảnh ngoài trời. Tuy nhiên, thời điểm hoàng hôn thay đổi theo ngày và điều kiện thời tiết, vì vậy bạn nên kiểm tra dự báo trước khi đi.

Một buổi hẹn không cần lịch trình cầu kỳ: chọn quán cà phê có tầm nhìn thoáng, gọi đồ uống yêu thích rồi dành thời gian trò chuyện. Nếu thích vận động, bạn cũng có thể đi bộ ở những khu vực phù hợp quanh hồ. Với hội chị em muốn có ảnh đẹp mà không phải di chuyển quá nhiều, đây là lựa chọn vừa nhẹ nhàng vừa dễ thực hiện.

Khám phá những quán cà phê nép mình trong ngõ nhỏ

Hà Nội có nhiều quán cà phê nằm sâu trong những con ngõ cũ, sở hữu ban công nhỏ, cầu thang hẹp hoặc không gian mang dấu ấn kiến trúc xưa. Những địa điểm này phù hợp với người muốn tìm một góc yên tĩnh giữa phố thị, đồng thời có thêm bối cảnh chụp ảnh khác biệt.

Dịp 20/10, bạn có thể rủ mẹ, người yêu hoặc nhóm bạn thân khám phá một quán cà phê chưa từng ghé. Chỉ cần một góc ban công nhìn xuống phố, bộ trang phục phù hợp và ánh sáng tự nhiên, bạn đã có thể lưu lại những bức ảnh mang màu sắc riêng.

Ngoài không gian, trải nghiệm pha chế cũng là điểm thú vị ở một số quán. Du khách có thể quan sát quá trình xay hạt, pha phin hoặc chế biến những món đồ uống như cà phê trứng, cà phê kem dừa. Trước khi đến, bạn nên xem giờ mở cửa, kiểm tra quy định chụp ảnh và đặt chỗ nếu quán đông khách vào cuối tuần.

Về làng cổ Đường Lâm, tìm lại nhịp sống xưa

Nếu muốn đổi không khí, làng cổ Đường Lâm ở thị xã Sơn Tây là gợi ý cho chuyến đi trong ngày từ Hà Nội. Nơi đây lưu giữ nhiều nét kiến trúc truyền thống của làng quê Bắc Bộ, với những ngôi nhà cổ, cổng làng xây bằng đá ong và các công trình tín ngưỡng lâu đời.

Du khách có thể ghé cổng làng Mông Phụ, đình Mông Phụ, chùa Mía và những ngôi nhà cổ còn lưu giữ nhiều dấu tích sinh hoạt của các thế hệ trước. Không gian trầm mặc, những bức tường đá ong và con đường làng nhỏ cũng tạo nên phông nền phù hợp cho những bộ ảnh mang phong cách hoài cổ.

Bên cạnh chụp ảnh, chuyến đi sẽ trọn vẹn hơn nếu bạn dành thời gian tìm hiểu đời sống địa phương, thưởng thức đặc sản như gà mía, thịt quay đòn hoặc các món ăn dân dã. Một số nơi có hoạt động trải nghiệm làm chè lam và tìm hiểu nghề truyền thống, nhưng bạn nên liên hệ trước để biết lịch tổ chức.

Để chuyến đi thoải mái, hãy chọn giày dễ đi, mang theo nước uống và dành đủ thời gian di chuyển giữa các điểm tham quan.

Cắm trại ở Vườn quốc gia Ba Vì, tận hưởng không khí núi rừng

Cách trung tâm Hà Nội khoảng 60 km, Vườn quốc gia Ba Vì là lựa chọn cho những người muốn rời xa phố đông, tận hưởng không gian xanh trong dịp 20/10. Tháng 10, thời tiết vùng núi thường mát mẻ hơn khu vực nội đô; sương mù, mây thấp và mùa hoa dã quỳ cũng có thể tạo nên những khung cảnh hấp dẫn, tùy điều kiện từng ngày.

Tại đây, du khách có thể kết hợp đi bộ khám phá thiên nhiên, tham quan nhà kính xương rồng hoặc ghé khu vực nhà thờ cổ. Những hàng cây lớn, con đường xuyên rừng và khung cảnh núi đồi phù hợp với các bộ ảnh ngoài trời mang phong cách tự nhiên.

Nếu đi theo nhóm, bạn có thể lên kế hoạch dã ngoại hoặc cắm trại tại khu vực được phép tổ chức hoạt động này. Nên kiểm tra quy định của Vườn quốc gia, tình hình thời tiết và điều kiện đường đi trước chuyến đi; chuẩn bị áo khoác, giày chống trượt và mang rác về đúng nơi quy định. Không nên tự ý đốt lửa hoặc dựng lều ở khu vực chưa được phép.

Từ dạo phố, ngắm hoàng hôn đến khám phá làng cổ hay trải nghiệm thiên nhiên, Hà Nội có nhiều cách để tận hưởng mùa thu dịp 20/10. Thay vì cố gắng ghé thật nhiều nơi, hội chị em có thể chọn một hoặc hai trải nghiệm phù hợp với thời gian, sở thích và ngân sách để có một ngày vui trọn vẹn, đồng thời lưu lại những bức ảnh đáng nhớ.