5 tỉnh, thành phố Trung Bộ nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất trong đêm và rạng sáng. Ảnh: TTXVN phát

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, trong 6 giờ tới, các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng tiếp tục có mưa. Cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực trên.

Theo đó, từ 20 giờ 30 phút ngày 6/10 đến 2 giờ 30 phút ngày 7/10, khu vực các tỉnh, thành phố nêu trên tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến như Hà Tĩnh, Quảng Trị 5-10mm, có nơi trên 20mm; thành phố Huế 5-15mm, có nơi trên 40mm; Khánh Hòa 20-40mm, có nơi trên 70mm; Lâm Đồng 30- 50mm, có nơi trên 100mm. Nguy cơ xảy ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc tại nhiều xã, phường: Cẩm Hưng, Kỳ Anh, Kỳ Hoa, Kỳ Khang, Kỳ Lạc, Kỳ Thượng, Kỳ Văn, Kỳ Xuân, Hải Ninh, Hoành Sơn, Sông Trí, Vũng Áng, Cẩm Lạc, Cẩm Trung (tỉnh Hà Tĩnh).

Tại tỉnh Quảng Trị có các xã, phường: Hải Lăng, Kim Ngân, Lệ Ninh, Phú Trạch, Trường Ninh, Trường Phú, Trường Sơn, Tuyên Bình, Hòa Trạch, Nam Ba Đồn, Đồng Sơn, Quảng Ninh, Quảng Trạch, Tân Gianh, Triệu Phong, Trung Thuần, Tuyên Hóa, Tuyên Phú, Ái Tử, Ba Lòng, Bắc Trạch, Bố Trạch, Cam Lộ, Cồn Tiên, Đồng Lê, Đông Trạch, Hoàn Lão, Kim Phú, Nam Hải Lăng, Quảng Trị, Phong Nha, Tà Rụt.

Đối với thành phố Huế gồm các xã, phường: Kim Trà, Phong Điền, Phong Thái, A Lưới 5, Bình Điền, Chân Mây - Lăng Cô, Hương An, Hương Trà, Kim Long, Phú Bài; Lộc An, Long Quảng, Phú Lộc, Vinh Lộc.

Trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa có các xã, phường: Ba Ngòi, Bác Ái Đông, Cam An, Cam Hiệp, Cam Lâm, Công Hải, Suối Dầu, Tây Khánh Vĩnh, Trung Khánh Vĩnh.

Ngoài ra, tỉnh Lâm Đồng có các xã, phường: Đắk Song, Hải Ninh, Hàm Thuận, Hàm Thuận Bắc, Lương Sơn, Bảo Lâm 2, Bảo Lâm 4, Bảo Thuận, Đạ Huoai, Đam Rông 2, Đam Rông 3, Đồng Kho, Đức Lập, Hàm Thạnh, Hiệp Thạnh, Hòa Ninh, Hòa Thắng, Hoài Đức, Hồng Sơn, La Dạ, Nam Ban Lâm Hà, Bắc Gia Nghĩa, Lâm Viên - Đà Lạt, Lang Biang - Đà Lạt, Xuân Hương - Đà Lạt, Xuân Trường - Đà Lạt, Phan Sơn, Tân Hà Lâm Hà, Tánh Linh, Thuận An, Trà Tân.

Cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy cấp 1.

Từ 19 giờ ngày 5/10 đến 19 giờ ngày 6/10, khu vực các tỉnh từ Hà Tĩnh đến thành phố Huế, Khánh Hòa và Lâm Đồng đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Kỳ Lạc 269,8mm, Kỳ Trinh 289,6mm (Hà Tĩnh); Tân Lâm 197,8mm, Cẩm Lỷ 217mm (Quảng Trị); Phong Mỹ 223,6mm (Huế); Đập đầu mối Suối Hành 94mm (Khánh Hòa); Thuận Hòa 111,8mm, Cầu Bản Chiêm 105,1mm (Lâm Đồng);... Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc các tỉnh/thành phố trên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa./.