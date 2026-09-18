5 tỉnh tăng cường phối hợp bảo vệ rừng vùng giáp ranh

Dự hội nghị có lãnh đạo Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai cùng đại diện lực lượng kiểm lâm 5 tỉnh.

Quang cảnh hội nghị ký kết quy chế phối hợp giữa 5 tỉnh: Lào Cai, Lai Châu, Tuyên Quang, Sơn La và Phú Thọ.

Đây là lần đầu tiên Quy chế phối hợp mới được ký kết kể từ khi hoàn thành sắp xếp địa giới hành chính. Việc ký kết nhằm bảo đảm sự thống nhất, liên tục trong quản lý, bảo vệ, phát triển rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và chấp hành pháp luật về lâm nghiệp tại các khu vực giáp ranh.

Theo Quy chế, lực lượng kiểm lâm 5 tỉnh sẽ tăng cường trao đổi thông tin về tình hình rừng, đất lâm nghiệp và các hành vi vi phạm như phá rừng, lấn chiếm rừng, khai thác, săn bắt, mua bán, vận chuyển lâm sản trái pháp luật. Thông tin phải được trao đổi chính xác, kịp thời, bảo đảm bí mật để các bên chủ động phối hợp phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý.

Các đại biểu tham dự hội nghị.

Quy chế cũng xác định rõ cơ chế phối hợp trong phòng cháy, chữa cháy rừng. Khi xảy ra cháy tại khu vực giáp ranh, địa phương phát hiện trước phải thông tin ngay cho bên giáp ranh. Địa phương có điểm cháy chủ động huy động lực lượng, phương tiện chữa cháy. Khi có đề nghị hỗ trợ, địa phương giáp ranh tổ chức lực lượng tham gia. Trường hợp cháy rừng lớn vượt khả năng kiểm soát tại chỗ, địa phương xảy ra cháy có trách nhiệm tham mưu UBND cấp tỉnh xem xét, quyết định điều động lực lượng, phương tiện tham gia chữa cháy rừng liên tỉnh, liên xã theo quy định...

Tại hội nghị, đại biểu các tỉnh cũng tập trung trao đổi về tổ chức, sắp xếp lực lượng Kiểm lâm theo Nghị định 42/2026/NĐ-CP về "Sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định trong lĩnh vực lâm nghiệp và kiểm lâm", những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc về tên gọi, đầu mối liên hệ, chức năng, nhiệm vụ, biên chế và điều kiện làm việc của các Hạt Kiểm lâm khu vực giáp ranh. Các đại biểu đề xuất định hướng tổ chức mô hình thống nhất, đồng bộ giữa các tỉnh, tạo thuận lợi cho trao đổi thông tin, tuần tra, kiểm tra và xử lý các vụ việc phát sinh.

Đây là lần đầu tiên Quy chế phối hợp mới được ký kết kể từ khi hoàn thành sắp xếp địa giới hành chính.

Kết thúc hội nghị, đại diện 5 Chi cục thống nhất thông qua và ký kết Quy chế phối hợp. Các đơn vị sẽ quán triệt nội dung Quy chế đến các phòng, đơn vị, Hạt Kiểm lâm khu vực giáp ranh; hằng năm xây dựng kế hoạch cụ thể để triển khai. Các Hạt Kiểm lâm khu vực giáp ranh chủ động phối hợp quản lý, bảo vệ rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng và xử lý kịp thời các vụ việc phát sinh theo quy định.