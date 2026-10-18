5 tính năng mới trên One UI 9 người dùng Samsung Galaxy nên thử

Không phải nâng cấp phần mềm nào cũng tạo ra khác biệt lớn về giao diện, nhưng những công cụ hỗ trợ công việc hằng ngày có thể giúp người dùng tiết kiệm đáng kể thời gian. Với One UI 9, Samsung được cho là tiếp tục mở rộng khả năng tùy chỉnh trên Galaxy, đồng thời bổ sung các tiện ích phục vụ nhu cầu giải trí, quản lý thông tin và bảo vệ thiết bị.

Bản cập nhật One UI 9 mang đến nhiều cải tiến thiết thực giúp tối ưu trải nghiệm.

Dựa trên những thông tin được công bố về phiên bản này, có 5 tính năng đáng chú ý mà người dùng nên tìm hiểu sau khi cập nhật. Tuy nhiên, khả năng sử dụng có thể khác nhau tùy mẫu điện thoại và phiên bản phần mềm.

1. My FanCam tự động theo dõi chủ thể trong video

My FanCam giúp biến video quay góc rộng thành khung hình cận cảnh bằng cách tự động bám theo chuyển động của một người. Tính năng này đặc biệt hữu ích khi quay các màn trình diễn, điệu nhảy hoặc hoạt động thể thao, nơi chủ thể liên tục di chuyển và khó giữ cố định trong khung hình.

Để sử dụng, người dùng mở video trong ứng dụng Samsung Gallery rồi nhấn biểu tượng Galaxy AI để bắt đầu xử lý. Theo thông tin được cung cấp, quá trình này diễn ra trực tiếp trên điện thoại, không cần tải video lên máy chủ đám mây. Ngoài Galaxy S26 Ultra và S25 Ultra, dữ liệu thử nghiệm beta còn cho thấy tính năng có thể hỗ trợ dòng Galaxy S24.

2. Tùy chỉnh Quick Panel linh hoạt hơn

Quick Panel là khu vực cho phép truy cập nhanh các thiết lập như độ sáng, âm lượng, chế độ im lặng và giao diện tối. Trên One UI 9, người dùng được cho là có thêm quyền tùy chỉnh cách sắp xếp các thành phần, trong đó thanh trượt âm lượng và độ sáng có thể hoạt động độc lập với một số phím tắt.

Giao diện cũng được tinh giản để các thanh trượt và ô chức năng trông gọn gàng hơn. Đối với người thường xuyên nghe nhạc, trình phát trên Quick Panel còn có thể hiển thị dải sóng âm đổi màu theo ảnh bìa album. Những điều chỉnh này giúp bảng điều khiển phù hợp hơn với thói quen sử dụng của từng người.

3. Quét tài liệu dễ dàng bằng camera mặc định

Người dùng không nhất thiết phải cài thêm ứng dụng để số hóa giấy tờ trên điện thoại Galaxy. Trình quét tài liệu tích hợp trong ứng dụng máy ảnh được cho là sẽ cải thiện khả năng xử lý những trang giấy cong, gấp góc hoặc không nằm phẳng trên bề mặt.

Sau khi chụp, hệ thống có thể tự cân chỉnh hình ảnh, giảm ảnh hưởng của nếp gấp, loại bỏ ngón tay xuất hiện trong khung hình và hạn chế hiện tượng lóa sáng hoặc nhiễu moiré. Phím tắt quét tài liệu trên màn hình chính cũng giúp người dùng truy cập công cụ nhanh hơn, thuận tiện khi cần lưu hóa đơn, tài liệu học tập hoặc giấy tờ công việc.

4. Tự thiết lập thẻ thông tin Now Brief

Now Brief hướng đến việc cung cấp thông tin cá nhân hóa, nhưng không phải nội dung nào được đề xuất tự động cũng phù hợp với nhu cầu của người dùng. Với One UI 9, người dùng được cho là có thể chủ động tạo thẻ thông tin trên Now Bar ở màn hình khóa và thiết lập thời điểm hiển thị.

Các nguồn thông tin có thể bao gồm Samsung Health, Weather hoặc YouTube. Chẳng hạn, người dùng có thể bố trí thông tin sức khỏe hoặc thời tiết theo khung giờ mong muốn thay vì phải mở từng ứng dụng để kiểm tra.

Tuy nhiên, tính năng này có thể yêu cầu đồng bộ dữ liệu và xử lý qua đám mây. Số lần tạo hoặc chỉnh sửa thẻ trong ngày cũng có thể bị giới hạn, trong khi mỗi thẻ được mô tả là cập nhật thông tin một lần mỗi ngày theo lịch đã thiết lập.

5. Security Brief cảnh báo ứng dụng đáng ngờ

Bên cạnh các công cụ tiện ích, One UI 9 được cho là bổ sung Security Brief nhằm giúp người dùng phát hiện những dấu hiệu bất thường liên quan đến ứng dụng. Cảnh báo có thể xuất hiện trên Now Bar khi hệ thống nhận thấy nguy cơ, chẳng hạn một ứng dụng có hành vi sử dụng quyền truy cập vị trí đáng ngờ.

Người dùng cần bật tùy chọn bảo mật và quyền riêng tư liên quan trong phần cài đặt Now Brief để sử dụng tính năng. Theo thông tin hiện có, công cụ này được hỗ trợ trên các thiết bị từ dòng Galaxy S23 trở lên.

Dù vậy, cảnh báo không đồng nghĩa mọi ứng dụng bị đánh dấu đều là mã độc. Một số tệp APK được cài từ nguồn bên ngoài, đặc biệt khi thiếu chữ ký chứng nhận, có thể bị nhận diện nhầm. Người dùng nên kiểm tra nguồn tải, quyền truy cập và thông tin cảnh báo trước khi gỡ bỏ hoặc tiếp tục sử dụng ứng dụng.

Nhìn chung, những tính năng được giới thiệu trên One UI 9 tập trung vào các nhu cầu cụ thể thay vì chỉ thay đổi diện mạo hệ điều hành. My FanCam hỗ trợ xử lý video, trình quét tài liệu giúp số hóa giấy tờ, còn Quick Panel và Now Brief tăng khả năng cá nhân hóa. Security Brief bổ sung một lớp cảnh báo để người dùng chú ý hơn đến rủi ro bảo mật.

Trước khi cập nhật, người dùng nên kiểm tra thông báo phần mềm trên thiết bị và xác nhận tính năng nào tương thích với mẫu Galaxy mình đang sử dụng. Khả năng phát hành và phạm vi hỗ trợ có thể khác nhau tùy dòng máy, thị trường và phiên bản phần mềm.