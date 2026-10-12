5 tính năng iOS 27 giúp người dùng iPhone tiết kiệm thời gian

iOS 27 đánh dấu một bản phát hành quan trọng đối với Apple, vì nó mang đến sự cải tiến toàn diện cho Siri, bổ sung thêm tính thông minh cho thiết bị mà người dùng thường xuyên mang theo bên mình. Ảnh: Tom's Giude

Siri AI giúp tìm thông tin và tạo lịch hẹn nhanh hơn

1. Tìm thông tin cá nhân bằng câu lệnh tự nhiên

Một trong những thay đổi đáng chú ý của iOS 27 là khả năng hiểu ngữ cảnh cá nhân của Siri. Thay vì phải mở từng ứng dụng để tìm kiếm, người dùng có thể yêu cầu trợ lý tìm thông tin được lưu trong các ứng dụng trên iPhone.

Theo Tom’s Guide, người dùng có thể yêu cầu Siri tìm một ghi chú chứa danh sách nhà hàng muốn ghé thăm. Trợ lý AI sẽ xác định nội dung phù hợp trong ứng dụng Ghi chú, giúp giảm thời gian tìm kiếm giữa nhiều tài liệu đã lưu.

Siri AI cũng có thể nhận biết nội dung đang hiển thị trên màn hình và trả lời các câu hỏi liên quan. Chẳng hạn, khi đọc công thức nấu ăn trên Safari, người dùng có thể hỏi về lượng nguyên liệu cần chuẩn bị mà không phải cuộn lại trang để tìm thông tin.

Tuy nhiên, các khả năng AI này yêu cầu iPhone 15 Pro trở lên.

2. Tạo lịch hẹn bằng giọng nói

Với iOS 27, người dùng có thể yêu cầu Siri tạo sự kiện trong ứng dụng Lịch bằng ngôn ngữ tự nhiên. Ví dụ, người dùng có thể nói muốn đặt lịch ghi hình podcast trong hai giờ, bắt đầu lúc 19h ngày 17/10. Siri sẽ tạo sự kiện theo thông tin được cung cấp, thay vì yêu cầu nhập lần lượt từng trường dữ liệu.

Người dùng nên kiểm tra lại thông tin sự kiện, đặc biệt là thời gian, lịch hẹn và danh sách người tham dự trước khi xác nhận. Tuy nhiên, việc chuyển yêu cầu bằng giọng nói thành sự kiện trên lịch giúp rút gọn các bước nhập liệu thủ công, tiết kiệm thời gian khi quản lý lịch trình.

3. Tự động sắp xếp các tab trên Safari

Với những người thường mở hàng chục trang web để nghiên cứu, học tập hoặc xử lý công việc, việc tìm lại một trang đã mở có thể trở nên mất thời gian.

iOS 27 cho phép Siri hỗ trợ sắp xếp các tab Safari theo chủ đề. Người dùng có thể chọn chức năng tổ chức tab tự động để trình duyệt gom những trang có nội dung liên quan vào cùng một nhóm.Tính năng đặc biệt hữu ích với người thường xuyên tra cứu nhiều nguồn thông tin cùng lúc. Tuy nhiên, khả năng sử dụng tính năng sắp xếp bằng AI phụ thuộc vào thiết bị hỗ trợ.

Ba thao tác thường ngày được rút gọn

4. Tìm email cũ chính xác hơn

Tìm lại một email chứa thông tin đặt vé, lịch hẹn hoặc nội dung trao đổi công việc có thể mất nhiều thời gian nếu hộp thư đã tích lũy dữ liệu trong nhiều năm.

Ứng dụng Mail trên iOS 27 cải thiện thứ tự hiển thị kết quả tìm kiếm, ưu tiên những thư có liên quan hơn đến từ khóa. Người dùng cũng có thể tiếp tục thu hẹp phạm vi tìm kiếm để xác định email cần tìm.

Đây là thay đổi không quá nổi bật về giao diện nhưng có giá trị đối với người sử dụng email cho công việc hằng ngày.

5. Tạo phím tắt tự động hóa bằng mô tả thông thường

Phím tắt (Shortcuts) vốn cho phép kết hợp nhiều hành động trên iPhone thành một quy trình tự động. Tuy nhiên, việc thiết lập từng bước có thể gây khó khăn với người chưa quen sử dụng công cụ này.

Trong iOS 27, người dùng có thể mô tả quy trình muốn thực hiện bằng văn bản hoặc giọng nói, sau đó để Siri hỗ trợ xây dựng phím tắt tương ứng.

Thay vì phải tự kết hợp từng hành động, người dùng chỉ cần mô tả kết quả mong muốn và trả lời thêm các câu hỏi nếu được yêu cầu. Trước khi sử dụng, vẫn cần kiểm tra quy trình để bảo đảm các bước thực hiện đúng mục đích.

Tiết kiệm thời gian phụ thuộc vào cách sử dụng

Năm tính năng trên cho thấy hướng phát triển của iOS 27 không chỉ nằm ở giao diện mà còn ở khả năng giảm những thao tác lặp lại. Siri hỗ trợ tìm kiếm thông tin và tạo lịch; Safari tổ chức tài liệu; Mail cải thiện việc truy xuất thư; còn Shortcuts giúp tự động hóa những công việc có quy trình rõ ràng.

Hiệu quả thực tế phụ thuộc vào thói quen sử dụng, khả năng tương thích của thiết bị và mức độ chính xác của các yêu cầu. Người dùng nên bắt đầu với những thao tác thường xuyên tốn thời gian nhất, đồng thời kiểm tra kết quả trước khi để hệ thống thực hiện các hành động liên quan đến lịch làm việc, dữ liệu cá nhân hoặc gửi thông tin cho người khác.