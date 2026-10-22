5 tính năng giúp cha mẹ yên tâm hơn khi giao điện thoại, iPad cho con

iOS 27 có tính năng phân thời gian hàng ngày chi tiết cho tài khoản trẻ em, giúp phụ huynh kiểm soát tốt hơn việc sử dụng thiết bị điện tử.

Từ tháng 9, iPadOS 27 mang đến bản cập nhật lớn cho bộ công cụ kiểm soát của phụ huynh trên iPad. Ngoài các tính năng quen thuộc như phê duyệt tải ứng dụng hay giới hạn trang web, Apple bổ sung Ask to Browse, Time Allowances và giao diện Thời gian sử dụng (Screen Time) được thiết kế lại.

Với gói tính năng mới, phụ huynh có thể quản lý gần như mọi thứ con xem, chơi và trò chuyện ngay từ thiết bị của mình

Trước khi bắt đầu, phụ huynh cần tạo tài khoản trẻ em cho con trong nhóm Chia sẻ trong gia đình (Family Sharing). Mọi thiết bị trong nhóm phải được cập nhật lên phiên bản 27 để dùng đầy đủ tính năng mới.

Thiết bị cũng chỉ có thể đăng nhập một tài khoản người dùng. Do đó, nếu muốn kiểm soát iPad nào, phụ huynh cần đăng nhập tài khoản của con trên thiết bị đó.

Các cài đặt dưới đây nằm trong ứng dụng Cài đặt trên iPad của phụ huynh, tại mục Gia đình, chọn tên con. Tên menu có thể hiển thị bằng tiếng Anh tùy ngôn ngữ máy.

Kiểm soát tải ứng dụng (Ask to Buy): Mỗi lần con muốn tải ứng dụng, kể cả ứng dụng miễn phí, hoặc mua hàng trong ứng dụng, iPad sẽ gửi yêu cầu để cha mẹ duyệt. Vào Gia đình > [tên con] > Apps & Websites > Restrictions > Ask to Buy, bật Require Purchase Approval. Có thể đặt thêm giới hạn độ tuổi tại Content & Privacy Restrictions.

Khi bật tính năng Ask to Buy, tin nhắn tự động sẽ được gửi cho cha mẹ nếu trẻ em muốn mua ứng dụng.

Kiểm soát truy cập trang web (Ask to Browse): Con phải xin phép mỗi khi mở một trang web chưa được duyệt trong Safari, yêu cầu tự hết hạn sau 24 giờ nếu cha mẹ chưa phản hồi. Vào Apps & Websites > Restrictions > Filtering, chọn Approved Websites Only. Tùy chọn Limit Adult Websites ở cùng mục sẽ tự chặn nội dung người lớn.

Kiểm soát người nhắn tin đến con (Allowed Contacts): Phụ huynh chọn ai được liên lạc với con qua Tin nhắn, FaceTime và Điện thoại. Khi bật Manage Contacts và tắt Allow Contact Editing, con phải xin phép trước khi thêm liên hệ mới. Tính năng nằm tại Gia đình > [tên con] > Allowed Contacts, ngay cạnh mục Communication Safety giúp làm mờ ảnh khỏa thân, bạo lực.

Giới hạn thời gian dùng ứng dụng (Time Allowances): Phụ huynh đặt số phút mỗi ngày cho từng nhóm ứng dụng như Giải trí, Trò chơi và Mạng xã hội. Apple gợi ý mức khởi đầu theo độ tuổi dựa trên nghiên cứu chuyên môn, cha mẹ có thể tăng giảm tùy ý. Vào Gia đình > [tên con] > Time Allowances, nhấn Add để thiết lập.

Lịch sử dụng (Screen Time Schedule): Ngày được chia thành các khung như trước giờ học, trong giờ học và sau giờ học, mỗi khung chỉ mở những nhóm ứng dụng được phép. Có thể đặt lịch riêng cho ngày thường và cuối tuần. Vào Gia đình > [tên con] > Screen Time Schedule, bật Schedule rồi nhấn Add Schedule để chọn ngày, khung giờ.

Dù lịch hay giới hạn nào đang có hiệu lực, phụ huynh vẫn nên chọn một số liên hệ và ứng dụng luôn được phép (Always Allowed). Nhờ vậy, con vẫn gọi được cho cha mẹ hoặc dùng ứng dụng học tập quan trọng. Giao diện Thời gian sử dụng mới cũng cho phép xem nhanh con dùng ứng dụng nào nhiều nhất và điều chỉnh quyền truy cập ngay lập tức, chẳng hạn trong bữa cơm gia đình.

Công cụ cũng chỉ phát huy hiệu quả khi cha mẹ đồng hành cùng con. Hướng dẫn của Apple khuyến khích phụ huynh tham khảo Hiệp hội Nhi khoa Mỹ, như tắt màn hình ít nhất một giờ trước khi ngủ và để thiết bị ngoài phòng ngủ vào ban đêm. Cây bút Leslie Meredith của Standard-Examiner cho rằng cha mẹ nên làm gương và cùng con lập kế hoạch sử dụng thiết bị, thay vì chỉ dựa vào các thiết lập trên máy.