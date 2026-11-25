Đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao. (Nguồn ảnh: TTXVN)

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Công văn số 13477/BNNMT-QLĐĐ gửi Chủ tịch Ủy ban Nhân dân 13 tỉnh, thành phố (gồm Hà Nội, Cao Bằng, Tuyên Quang, Điện Biên, Sơn La, Lạng Sơn, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Lâm Đồng, Đắk Lắk, An Giang), đề nghị các địa phương tập trung chỉ đạo, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, hoàn thiện cơ sở dữ liệu đất đai, bảo đảm thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ theo kế hoạch được giao.

Công văn nêu rõ, theo chỉ đạo của Trung ương, Chính phủ, đến ngày 30/11/2026, các địa phương phải hoàn thành chuẩn hóa, đối soát, làm sạch tối thiểu 80% số thửa đất đã có dữ liệu, đủ điều kiện đồng bộ.

Đến hết năm 2026, hoàn thành xây dựng cơ sở dữ liệu số đối với toàn bộ các thửa đất đã được thu thập thông tin, dữ liệu. Đến hết năm 2027, cơ bản hoàn thành đo đạc, lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính và xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai đối với diện tích chưa có trong cơ sở dữ liệu.

Số liệu tổng hợp đến ngày 23/11 cho thấy, cả nước đã xây dựng và đồng bộ về Bộ Nông nghiệp và Môi trường dữ liệu của 74,6 triệu trong tổng số 105,3 triệu thửa đất. Trong đó 62,8 triệu thửa có dữ liệu bảo đảm tiêu chí Nhóm I “đúng - đủ - sạch - sống”; 11,8 triệu thửa đất thuộc Nhóm II cần tiếp tục hoàn thiện.

Việc kết nối, chia sẻ và khai thác dữ liệu đất đai từng bước phục vụ hiệu quả công tác quản lý nhà nước, giải quyết thủ tục hành chính và cung cấp dịch vụ công. Đáng chú ý, có hơn 2 triệu hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính của các bộ, ngành, địa phương đã sử dụng dữ liệu đất đai thay thế thành phần hồ sơ giấy; hơn 11 triệu lượt yêu cầu khai thác, sử dụng dữ liệu được thực hiện.

Có 462 cơ quan thuế cơ sở đã sử dụng dữ liệu đất đai để xác định nghĩa vụ tài chính khi giao đất, cho thuê đất và thu thuế sử dụng đất phi nông nghiệp. Bộ Công an đã đồng bộ 54,4 triệu dữ liệu đất đai về Trung tâm dữ liệu quốc gia, tích hợp 31,4 triệu Giấy chứng nhận trên ứng dụng VNeID; hơn 20.000 hồ sơ đăng ký thường trú, tạm trú được xử lý thông qua kết nối, khai thác thông tin từ cơ sở dữ liệu đất đai.

Tuy nhiên, qua theo dõi, đánh giá kết quả thực hiện, hiện còn 5 tỉnh có nguy cơ không hoàn thành chỉ tiêu năm 2026 theo Quyết định số 88/QĐ-BCĐCP, bao gồm: Sơn La, Tuyên Quang, Lạng Sơn, Lâm Đồng và An Giang.

Đồng thời, còn 10 tỉnh, thành phố còn khối lượng lớn thửa đất phải đo đạc lập bản đồ địa chính, lập hồ sơ địa chính, đăng ký đất đai và xây dựng cơ sở dữ liệu phải hoàn thành trong năm 2027 theo Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 28/7/2026, gồm: Hà Nội và các tỉnh Điện Biên, Cao Bằng, Tuyên Quang, Phú Thọ, Hưng Yên, Thanh Hóa, Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Lâm Đồng.

Trước thực tế trên, đối với 5 tỉnh có nguy cơ không hoàn thành nhiệm vụ trước ngày 30/11/2026, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh tập trung chỉ đạo, huy động nguồn lực, nhân lực, tổ chức thực hiện quyết liệt việc chuẩn hóa, đối soát, bổ sung, làm sạch dữ liệu đất đai đã có, bảo đảm tiêu chí “đúng - đủ - sạch - sống”; hoàn thành đồng bộ dữ liệu đủ điều kiện vào Cơ sở dữ liệu quốc gia về đất đai tại Bộ Nông nghiệp và Môi trường, phục vụ kết nối, chia sẻ với Trung tâm dữ liệu quốc gia và Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư.

Các địa phương báo cáo kết quả thực hiện về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đất đai) trước ngày 3/12/2026.

Đối với 10 tỉnh, thành phố có khối lượng lớn nhiệm vụ phải thực hiện trong năm 2027, các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai cụ thể, xác định rõ khối lượng, tiến độ, nguồn lực, kinh phí và trách nhiệm của từng cơ quan, đơn vị; bảo đảm hoàn thành các mục tiêu, nhiệm vụ trong năm 2027.

Trên cơ sở đó, các địa phương khẩn trương hoàn thiện kế hoạch triển khai nhiệm vụ gửi về Bộ Nông nghiệp và Môi trường (qua Cục Quản lý đất đai) trước ngày 25/12/2026 để tổng hợp, theo dõi, đôn đốc./.