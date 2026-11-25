Tại phường Yên Bái có 6 tổ công tác của Công an tỉnh tăng cường hỗ trợ địa phương phòng chống ma túy. (Ảnh: Báo và PTTH Lào Cai).

Đây là nội dung tại Điều 6 của Quyết định số 28/2025/QĐ-TTg ngày 24/8/2025 của Thủ tướng Chính phủ, được sửa đổi, bổ sung theo Quyết định số 53/2026/QĐ-TTg. Theo nội dung Báo Điện tử Chính phủ công bố, việc xét duyệt ở cấp xã căn cứ vào 5 tiêu chí sau. vanban.chinhphu.vn

Thứ nhất, rà soát, quản lý người sử dụng trái phép chất ma túy và người nghiện ma túy. Lực lượng chức năng địa phương phải chủ động phát hiện và đưa những người thuộc hai nhóm này vào quản lý. Tại thời điểm xét duyệt, tỷ lệ người thuộc hai nhóm có hồ sơ quản lý trên tổng số người đang cư trú phải dưới 0,02% đối với xã và dưới 0,03% đối với phường, đặc khu. baochinhphu.vn

Khi tính tỷ lệ, quy định loại trừ người đang điều trị nghiện bằng thuốc thay thế, người đang cai nghiện tại cơ sở cai nghiện và người bị truy nã. Diện loại trừ còn gồm người có tiền sử nghiện hoặc từng sử dụng trái phép chất ma túy hiện ở cơ sở giáo dục bắt buộc, trường giáo dưỡng, trại giam hoặc trại tạm giam. vietnamplus.vn

Thứ hai, bảo đảm 100% người nghiện ma túy tham gia cai nghiện hoặc điều trị nghiện theo hình thức pháp luật quy định. baochinhphu.vn

Thứ ba, người đang cư trú tại địa phương không vi phạm pháp luật về ma túy ngay trên địa bàn, trừ hai trường hợp. Một là người sử dụng trái phép chất ma túy mà lực lượng chức năng địa phương chủ động phát hiện, xử lý. Hai là người đã có hồ sơ quản lý theo pháp luật, nghiệp vụ về ma túy mà chính lực lượng này chủ động phát hiện, bắt giữ và xử lý. baochinhphu.vn

Thứ tư, trên địa bàn không có người lẩn trốn đang bị truy nã vì phạm tội về ma túy. baochinhphu.vn

Thứ năm, tại thời điểm xét duyệt, trên địa bàn không có điểm tổ chức hoặc chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy. baochinhphu.vn

Kết quả xét duyệt ở cấp xã là căn cứ để đánh giá cấp tỉnh. Xã, phường, đặc khu đáp ứng đủ 5 tiêu chí được xác định là địa bàn không ma túy và không phải xét phân loại trọng điểm, phức tạp về ma túy. Địa bàn chưa đạt được phân loại theo mức độ tương ứng. Vì vậy, ngay cả khi đã đạt ngưỡng 90%, tỉnh vẫn phải đáp ứng điều kiện về các địa bàn còn lại, tức là toàn bộ số này đều thuộc loại III.

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