5 tiêu chí để 12 dự án Mường Thanh được tồn tại có điều kiện

Theo Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn, 12 dự án có 6.759 căn hộ được phê duyệt ban đầu, trong khi số căn hộ xây dựng thực tế lên tới 24.943 căn, vượt 18.184 căn.

Vi phạm kéo dài nhiều năm khiến việc xử lý theo quy định thông thường gặp khó khăn, đồng thời ảnh hưởng đến quyền lợi người mua nhà.

Nghị quyết phân công trình thành hai nhóm: được tồn tại có điều kiện và phải phá dỡ. Nhóm được tồn tại phải đáp ứng yêu cầu về an toàn chịu lực, phòng cháy chữa cháy, hạ tầng thiết yếu, khoảng cách công trình và chỉ giới đường đỏ. Các trường hợp không đáp ứng điều kiện, không bảo đảm an toàn hoặc không thể khắc phục vi phạm thuộc diện phải phá dỡ.

Người dân phải di dời được bồi thường trong 90 ngày, đồng thời có thể thỏa thuận mua nhà thuộc dự án hoặc được ưu tiên mua nhà ở xã hội nếu đủ điều kiện. Người không phải di dời được tiếp tục thực hiện hợp đồng và được cấp giấy chứng nhận sau khi hoàn thành nghĩa vụ tài chính.

Chủ đầu tư phải chịu toàn bộ chi phí khắc phục hậu quả. UBND thành phố có trách nhiệm lập kế hoạch thực hiện, xác định danh mục công trình tồn tại hoặc phải phá dỡ và báo cáo HĐND giám sát.