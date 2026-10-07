5 thực phẩm quen thuộc rất tốt cho gan

Ung thư gan bắt nguồn từ sự tăng trưởng bất thường của các mô trong gan, hình thành khối u. Ung thư gan nguyên phát xảy ra khi u phát sinh từ các tế bào của gan, còn ung thư gan thứ phát (di căn) xảy ra khi bệnh ung thư chính lan sang từ một phần khác của cơ thể và phát tán các tế bào ung thư vào trong gan.

Đối với bệnh ung thư gan, thực phẩm có vai trò rất lớn. Cách mà chúng ta ăn uống có thể giúp phòng tránh ung thư gan nhưng cũng có thể khiến căn bệnh chết người này ập tới.

Nếu muốn bệnh ung thư gan "tránh xa", đừng quên tận dụng 5 thực phẩm quen thuộc, giá rẻ và chợ Việt thường bán sau đây nhé:

Cà phê

Times of India đã trích dẫn kết quả của hàng loạt các nghiên cứu khoa học cho thấy uống cà phê thường xuyên với lượng vừa phải có thể giảm nguy cơ mắc một số vấn đề về gan thấp hơn, trong đó có ung thư gan.

Một phân tích gồm 239.000 người cho thấy, uống thêm 2 tách mỗi ngày giúp giảm 43% nguy cơ ung thư gan. Một phân tích tổng hợp khác vào năm 2013 cho rằng việc uống cà phê ở bất kỳ liều lượng nào đều có thể giảm tới khoảng 40% nguy cơ mắc ung thư biểu mô tế bào gan so với việc không uống loại đồ uống này, Times of India thông tin.

Nên ưu tiên cà phê ít đường, hạn chế sữa đặc và kem béo.

Rau họ cải

Súp lơ, bắp cải, cải xanh… giàu chất xơ và nhiều hợp chất thực vật có lợi.

Rau họ cải rất giàu chất dinh dưỡng như carotenoid (beta-carotene, lutein, zeaxanthin), vitamin C, E, K; folate; khoáng chất, chất xơ. Ngoài ra, rau họ cải còn chứa glucosinolate, là chất chứa lưu huỳnh - tạo ra mùi thơm hăng và vị đắng của các loại rau họ cải, ngăn chặn hình thành mạch máu trong khối u, chống lại tổn thương tế bào viêm nhiễm.

Ăn rau thường xuyên cũng giúp kiểm soát cân nặng và chuyển hóa — hai yếu tố rất quan trọng với người có gan nhiễm mỡ.

Cá giàu omega-3

Cá là nguồn cung cấp axit béo lý tưởng, là thành phần quan trọng của màng tế bào. Trong cá còn chứa sắt, choline và iod cần thiết cho cơ thể. Cá cũng chứa hàm lượng vitamin D và selen cao, có thể bảo vệ chống lại sự phát triển của một số bệnh ung thư.

Quan trọng nhất, cá là một nguồn giàu axit béo omega-3 (Ω-3) có thể bảo vệ chống lại các bệnh ung thư. Cơ chế có thể là các axit béo từ cá có tác dụng điều chỉnh việc sản xuất các prostaglandin tiền viêm và axit hydroxyeicosatetraenoic thông qua con đường cyclooxygenase và lipoxygenase. Những con đường này đóng vai trò chính trong quá trình viêm, tăng sinh tế bào và hình thành mạch.

Thay một phần thịt đỏ, thịt chế biến sẵn bằng cá (cá hồi, cá thu, cá mòi...) có thể giúp chế độ ăn thân thiện với tim mạch và chuyển hóa hơn.

Các loại hạt

Óc chó, hạnh nhân, lạc… chứa chất béo không bão hòa, chất xơ và nhiều vi chất. Chỉ nên ăn một nắm nhỏ mỗi ngày vì các loại hạt vẫn chứa khá nhiều năng lượng.

Trái cây nguyên quả

Cam, bưởi, táo, ổi, các loại quả mọng… cung cấp vitamin, chất xơ và chất chống oxy hóa.

Nên ăn nguyên quả thay vì uống nhiều nước ép để tránh nạp quá nhiều đường trong thời gian ngắn.

Điều quan trọng nhất để giảm nguy cơ ung thư gan vẫn là hạn chế rượu bia, kiểm soát cân nặng, phòng và quản lý viêm gan B/C, không tự ý dùng thuốc hoặc thảo dược không rõ nguồn gốc và khám định kỳ khi thuộc nhóm nguy cơ cao.

Không có một món ăn thần kỳ nào bảo vệ gan, nhưng cách ăn và lối sống mỗi ngày lại có ý nghĩa rất lớn.