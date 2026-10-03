5 thực phẩm giàu chất chống oxy hóa tốt cho làn da sau tuổi 50

1. Cà chua chín - thêm lycopene vào bữa cơm hằng ngày

Nội dung 1. Cà chua chín - thêm lycopene vào bữa cơm hằng ngày 2. Ổi - nguồn vitamin C gần gũi, dễ đưa vào bữa phụ 3. Rau ngót - món rau quen thuộc giàu chất chống oxy hóa 4. Trà xanh - bổ sung polyphenol từ một thức uống quen thuộc 5. Đậu đen - bổ sung polyphenol từ lớp vỏ sẫm màu

Cà chua là thực phẩm quen thuộc, cung cấp lycopene - một carotenoid có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các gốc tự do.

Một số nghiên cứu ghi nhận lycopene trong cà chua có thể góp phần giảm một số dấu hiệu tổn thương da do tia UV. Tuy nhiên, tác dụng này không thay thế các biện pháp bảo vệ da khỏi ánh nắng.

Cà chua có thể dùng linh hoạt trong bữa ăn như nấu canh, làm salad, xào rau... Lycopene được cơ thể hấp thu tốt hơn khi dùng cùng chất béo, vì vậy món trứng xào cà chua với một lượng dầu vừa phải là lựa chọn đơn giản để bổ sung hợp chất này.

2. Ổi - nguồn vitamin C gần gũi, dễ đưa vào bữa phụ

Ổi là loại quả quen thuộc, dễ tìm nhưng lại chứa lượng vitamin C đáng kể. Vitamin C vừa có đặc tính chống oxy hóa, vừa cần thiết cho quá trình cơ thể tổng hợp collagen - loại protein góp phần duy trì cấu trúc và độ săn chắc của làn da.

Người sau tuổi 50 nên ưu tiên ăn ổi nguyên miếng vào bữa phụ để bổ sung vitamin C, chất xơ và tạo cảm giác no. Ổi có thể dùng trực tiếp sau khi rửa sạch hoặc kết hợp với một hộp sữa chua không đường để bữa phụ thêm đa dạng.

Một quả ổi không thể thay thế toàn bộ nguồn vitamin C trong chế độ ăn, vì vậy thực đơn nên có thêm những thực phẩm khác như cam, bưởi, kiwi, dâu tây, ớt chuông và bông cải xanh. Thay đổi các loại rau quả trong tuần giúp cơ thể nhận được nhiều nhóm vitamin, khoáng chất và hợp chất thực vật khác nhau.

Ổi giàu vitamin C, một chất chống oxy hóa cần thiết cho quá trình tổng hợp collagen và góp phần duy trì làn da khỏe, săn chắc. Ảnh minh họa AI.

3. Rau ngót - món rau quen thuộc giàu chất chống oxy hóa

Rau ngót là loại rau quen thuộc trong mâm cơm Việt, thường được nấu thành những món canh thanh nhẹ. Không chỉ cung cấp chất xơ, rau ngót còn chứa vitamin C cùng nhiều hợp chất thực vật có đặc tính chống oxy hóa, góp phần bổ sung dưỡng chất cho làn da.

Sau tuổi 50, không nhất thiết phải tìm kiếm những thực phẩm được gọi là "siêu thực phẩm". Thay vào đó, thường xuyên thay đổi các loại rau trong bữa ăn là cách đơn giản để cơ thể nhận được nhiều nhóm vitamin và hợp chất thực vật khác nhau. Rau ngót có thể nấu cùng thịt nạc, tôm hoặc thịt băm, tạo thành món canh nhẹ nhàng, dễ kết hợp trong bữa cơm hằng ngày.

Các loại rau như cải xanh, bông cải xanh, rau muống, mồng tơi, rau dền… cũng cung cấp nhiều vitamin và hợp chất thực vật, giúp bữa ăn đa dạng dưỡng chất, tránh phụ thuộc vào một loại rau duy nhất.

4. Trà xanh - bổ sung polyphenol từ một thức uống quen thuộc

Trà xanh giàu polyphenol, trong đó nổi bật là nhóm catechin, đặc biệt EGCG. Các hợp chất này có đặc tính chống oxy hóa, giúp trung hòa các gốc tự do và góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của stress oxy hóa.

Người trên 50 tuổi nên dùng trà xanh nguyên chất, không đường hoặc ít đường để bổ sung polyphenol, đồng thời thay thế nước ngọt, trà sữa và các loại đồ uống nhiều đường, giúp hạn chế lượng đường, năng lượng dư thừa.

Trà có thể uống sau bữa ăn hoặc giữa các bữa, nhưng nên điều chỉnh thời điểm và lượng uống theo thói quen, đặc biệt với người nhạy cảm với caffeine.

5. Đậu đen - bổ sung polyphenol từ lớp vỏ sẫm màu

Đậu đen không chỉ quen thuộc trong những món chè mà còn là nguồn cung cấp polyphenol, tập trung nhiều ở lớp vỏ sẫm màu. Trong số đó, anthocyanin là nhóm sắc tố thực vật tạo nên màu tím, đỏ hoặc xanh đậm ở nhiều loại rau quả, đồng thời có đặc tính chống oxy hóa.

Đậu đen có thể đưa vào thực đơn theo nhiều cách như nấu cháo, nấu súp, hầm cùng các loại ngũ cốc hoặc dùng trong món trộn. Nếu chế biến thành chè, bạn nên điều chỉnh lượng đường để giữ được giá trị dinh dưỡng mà không làm món ăn trở nên quá nhiều năng lượng.

Bên cạnh polyphenol, đậu đen còn cung cấp protein thực vật và chất xơ, giúp bữa ăn thêm đa dạng, tạo cảm giác no. Với người sau tuổi 50, đây là thực phẩm có thể kết hợp linh hoạt vào khẩu phần, vừa bổ sung dưỡng chất vừa phù hợp với mục tiêu kiểm soát năng lượng.

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