5 thực phẩm giảm ê buốt răng cho người sau tuổi 70

Nội dung 1. Nước hầm xương giàu khoáng chất và collagen tự nhiên 2. Trứng gà cung cấp vitamin D và vitamin A tự nhiên 3. Sữa chua và các sản phẩm từ sữa ít béo tốt cho người sau tuổi 70 4. Gan động vật giàu vi chất thiết yếu 5. Cá biển nấu mềm giàu omega-3 và vitamin D

Sau tuổi 70, sức khỏe răng miệng của người cao tuổi thường có nhiều thay đổi do quá trình lão hóa. Tình trạng tụt nướu khiến chân răng bị lộ, trong khi men răng cũng dần mòn theo thời gian. Khi đó, các ống ngà răng dễ tiếp xúc với thức ăn, đồ uống nóng, lạnh hoặc có vị chua, ngọt, từ đó gây cảm giác ê buốt và khó chịu.

Bên cạnh việc vệ sinh răng miệng đúng cách, chế độ dinh dưỡng cũng góp phần quan trọng trong việc duy trì và cải thiện sức khỏe răng. Răng vẫn diễn ra quá trình trao đổi chất và tái khoáng hóa. Khi cơ thể được cung cấp đầy đủ các dưỡng chất cần thiết, khoáng chất có thể được vận chuyển qua hệ thống mạch máu nuôi tủy, góp phần củng cố cấu trúc răng và giúp men răng chắc khỏe hơn.

Để hỗ trợ giảm cảm giác ê buốt và tái tạo khoáng chất cho men răng, người cao tuổi có thể ưu tiên bổ sung 5 nhóm thực phẩm giàu dưỡng chất và phù hợp với thói quen ăn uống hàng ngày sau đây:

1. Nước hầm xương giàu khoáng chất và collagen tự nhiên

Nước hầm từ xương lợn, xương bò hoặc xương gà từ lâu đã là món ăn quen thuộc trong bữa cơm gia đình. Khi được ninh nhừ, nước hầm xương giải phóng lượng lớn canxi, phốt pho, magie cùng gelatin và collagen tự nhiên. Đây là những khoáng chất cơ bản tham gia trực tiếp vào cấu trúc của xương và men răng.

Nước hầm xương có vị ngọt thanh, dạng lỏng ấm nóng, rất mềm và dễ tiêu hóa, phù hợp làm nước dùng cho các món canh, cháo hoặc súp của người lớn tuổi. Việc duy trì những bát canh hầm thanh nhẹ giúp bổ sung lượng khoáng chất cần thiết để hỗ trợ tái khoáng hóa men răng mà không tạo áp lực nhai nuốt.

2. Trứng gà cung cấp vitamin D và vitamin A tự nhiên

Vitamin D đóng vai trò trong việc hấp thụ và gắn kết canxi vào mô xương và men răng, trong khi vitamin A hỗ trợ duy trì sự khỏe mạnh của các mô nướu bao quanh chân răng. Lòng đỏ trứng gà là nguồn thực phẩm giàu cả hai loại vitamin tan trong chất béo này.

Sau tuổi 70, ăn trứng gà đều đặn có thể góp phần hỗ trợ sức khỏe răng miệng. Ảnh: Ngọc Hà.

Trứng gà là lựa chọn vừa túi tiền, dễ tìm và quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày. Đối với người cao tuổi, các món như trứng hấp, canh trứng cà chua hoặc trứng bác mềm là những món ăn thanh đạm, vừa cung cấp nguồn đạm dễ tiêu, vừa nuôi dưỡng tế bào nướu, hỗ trợ làm giảm nguy cơ tụt nướu gây hở chân răng.

3. Sữa chua và các sản phẩm từ sữa ít béo tốt cho người sau tuổi 70

Sữa chua, phô mai mềm và sữa tươi cung cấp canxi và phốt pho, những khoáng chất cần thiết cho sức khỏe răng miệng và có khả năng hấp thu tốt. Đây cũng là hai thành phần quan trọng cấu tạo nên hydroxyapatite, loại khoáng chất góp phần tạo độ cứng và bảo vệ men răng.

Đặc biệt, sữa chua không đường còn chứa lợi khuẩn (probiotics), giúp duy trì sự cân bằng của hệ vi sinh trong khoang miệng, từ đó hạn chế vi khuẩn gây sâu răng và tình trạng viêm lợi.

Một khẩu phần sữa chua không đường mỗi ngày có thể vừa bổ sung dưỡng chất cho cơ thể, vừa góp phần duy trì sức khỏe răng miệng.

4. Gan động vật giàu vi chất thiết yếu

Gan, đặc biệt là gan gà và gan lợn, là thực phẩm giàu dinh dưỡng, cung cấp nhiều vitamin A, vitamin D, sắt và kẽm. Những dưỡng chất này cần thiết cho nhiều chức năng của cơ thể, trong đó có sức khỏe của xương và mô nướu.

Với người lớn tuổi, gan có thể được chế biến thành các món mềm, dễ ăn như hấp, xào chín kỹ hoặc làm pate. Bổ sung gan với lượng vừa phải, chẳng hạn khoảng một bữa mỗi tuần, giúp đa dạng nguồn dinh dưỡng trong chế độ ăn. Tuy nhiên, không nên ăn quá nhiều gan vì thực phẩm này chứa hàm lượng vitamin A và một số chất dinh dưỡng khá cao.

5. Cá biển nấu mềm giàu omega-3 và vitamin D

Các loại cá biển quen thuộc như cá hồi, cá thu, cá nục hấp hoặc nấu ngót cung cấp lượng vitamin D tự nhiên cùng acid béo omega-3 lành mạnh. Acid béo omega-3 có đặc tính kháng viêm tự nhiên, giúp làm dịu tình trạng viêm chân răng và viêm nha chu - nguyên nhân phổ biến khiến nướu bị co rút và làm răng bị ê buốt ở người lớn tuổi.

Thịt cá mềm, dễ nhai và giàu đạm chất lượng cao, rất phù hợp với thể trạng tiêu hóa sau tuổi 70 so với các loại thịt đỏ khó tiêu.

Dinh dưỡng từ thực phẩm tự nhiên góp phần duy trì sức khỏe răng và nướu nhưng chế độ ăn không thể thay thế việc điều trị khi có bệnh lý răng miệng. Tình trạng ê buốt răng có thể liên quan đến nhiều nguyên nhân như sâu răng, tụt nướu, răng nứt hoặc viêm tủy. Nếu cảm giác ê buốt kéo dài hoặc tái diễn, người cao tuổi nên đi khám bác sĩ nha khoa để xác định nguyên nhân và có hướng xử trí phù hợp. Phát hiện và điều trị sớm giúp bảo vệ răng và hạn chế nguy cơ phát sinh các vấn đề nghiêm trọng hơn.