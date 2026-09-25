5 thứ không nên tiện tay cất dưới bồn rửa bát

Khoảng trống dưới bồn rửa bát thường khá rộng nên dễ trở thành nơi “nhét tạm” đủ loại đồ dùng, từ nước tẩy rửa, túi nilon đến khăn lau và dụng cụ sửa chữa.

Tuy nhiên, đây không phải vị trí lý tưởng cho mọi loại vật dụng. Đường ống có thể rò nước, hơi ẩm tích tụ và không gian kín cũng khiến việc phát hiện sự cố khó khăn hơn. Vì vậy, nên cân nhắc trước khi đưa bất kỳ món đồ nào vào khu vực này.

Thực phẩm và đồ dùng tiếp xúc với thức ăn

Hành, tỏi, đồ ăn khô, bánh kẹo hay các loại thực phẩm khác không nên cất dưới bồn rửa. Đây thường là khu vực có độ ẩm cao và có thể phát sinh nước từ đường ống, không phù hợp để bảo quản thực phẩm.

Các loại hộp đựng thức ăn, túi zip hay giấy gói thực phẩm cũng nên được để ở khu vực khô ráo, sạch sẽ. Việc tách riêng nhóm đồ liên quan đến thực phẩm khỏi hóa chất tẩy rửa cũng giúp hạn chế nguy cơ nhiễm bẩn do rò rỉ hoặc đổ tràn.

Thay vì tận dụng khoang dưới bồn rửa, có thể bố trí thực phẩm và dụng cụ đựng thức ăn ở tủ bếp khô thoáng.

Giấy, khăn lau và đồ vải dự phòng

Giấy ăn, giấy lau bếp, khăn vải hoặc các vật liệu dễ hút ẩm không thích hợp với môi trường dưới bồn rửa.

Chỉ một lần rò nước nhỏ cũng có thể khiến cả cuộn giấy hoặc khăn dự phòng bị ẩm, mốc và có mùi khó chịu. Đặc biệt, nếu khoang tủ kín và ít được vệ sinh, tình trạng ẩm kéo dài càng dễ làm đồ dùng xuống cấp.

Nhóm vật dụng này nên được cất trong ngăn kéo hoặc tủ khô. Khăn lau đang sử dụng cũng nên được treo hoặc trải ở nơi thông thoáng để nhanh khô sau khi dùng.

Dụng cụ sửa chữa bằng kim loại

Kìm, cờ lê, tua vít hay các dụng cụ sửa chữa nhỏ thường được đặt tạm dưới bồn rửa sau khi xử lý đường ống. Tuy nhiên, nếu để lâu trong môi trường ẩm, các bộ phận bằng kim loại có thể bị oxy hóa và gỉ sét.

Ngoài ra, việc để lẫn dụng cụ sửa chữa với nước tẩy rửa và các vật dụng khác cũng khiến khoang tủ nhanh trở nên lộn xộn, khó tìm đồ khi cần.

Một hộp đồ nghề riêng ở nơi khô ráo sẽ phù hợp hơn. Các dụng cụ cũng nên được lau sạch và làm khô trước khi cất.

Hóa chất dễ cháy hoặc sản phẩm không phù hợp với môi trường ẩm

Một số loại dung môi, cồn, bình xịt hoặc hóa chất có yêu cầu bảo quản riêng không nên tùy tiện đặt dưới bồn rửa. Đặc biệt, cần tránh để chúng gần nguồn nhiệt, thiết bị điện hoặc ở vị trí trẻ nhỏ dễ tiếp cận.

Thay vì dựa vào thói quen, hãy đọc kỹ hướng dẫn bảo quản trên nhãn sản phẩm. Với hóa chất có yêu cầu đặc biệt, nên giữ nguyên bao bì, nắp đậy và đặt ở nơi thông thoáng, phù hợp với khuyến cáo của nhà sản xuất.

Không nên tự ý sang chiết hóa chất sang chai đựng thực phẩm hoặc chai không có nhãn vì có thể gây nhầm lẫn và tăng nguy cơ sử dụng sai.

Những chai tẩy rửa đã mở nhưng không được sắp xếp đúng cách

Nước rửa bát, dung dịch vệ sinh và các sản phẩm tẩy rửa thường được đặt dưới bồn vì tiện lấy khi sử dụng. Tuy nhiên, nếu có quá nhiều chai lọ hoặc sản phẩm bị mở nắp, nguy cơ đổ tràn và rò rỉ sẽ tăng lên.

Hóa chất đổ ra đáy tủ có thể làm hỏng bề mặt gỗ, gây mùi khó chịu hoặc ảnh hưởng đến những vật dụng được đặt gần đó.

Không nên trộn hoặc gom dung dịch từ các chai khác nhau vào một bình mới, bởi một số hóa chất có thể phản ứng với nhau. Tốt nhất nên giữ sản phẩm trong bao bì ban đầu, đóng kín sau khi sử dụng và kiểm tra định kỳ xem chai có bị rò rỉ, phồng hoặc hư hỏng hay không.

Sắp xếp gầm bồn rửa thế nào cho an toàn?

Khoang dưới bồn rửa vẫn có thể được tận dụng để chứa những vật dụng phù hợp, chẳng hạn một số sản phẩm vệ sinh gia dụng được bảo quản đúng cách. Tuy nhiên, nên ưu tiên các món không nhạy cảm với độ ẩm, không phải thực phẩm và không có nguy cơ cháy nổ.

Có thể sử dụng khay hoặc hộp chống thấm để phân nhóm đồ dùng, đồng thời chừa khoảng trống quanh đường ống để dễ quan sát và xử lý khi có rò rỉ.

Quan trọng nhất, nên kiểm tra định kỳ các mối nối và đường ống dưới bồn. Một khoang tủ được sắp xếp gọn gàng không chỉ giúp căn bếp dễ sử dụng hơn mà còn giúp gia chủ phát hiện sớm những dấu hiệu bất thường như nước rò, mùi lạ hoặc nấm mốc.