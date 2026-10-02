5 thói quen tưởng bình thường nhưng 'bào mòn' sức khỏe mỗi ngày

Thiếu vận động lâu dài cũng ảnh hưởng đến chuyển hóa, tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch và các bệnh mãn tính khác. (Ảnh: ITN).

Những thói quen này có thể là do bận rộn mà bỏ qua tầm quan trọng của sức khỏe, hoặc do thiếu hiểu biết mà chưa nhận ra những rủi ro tiềm ẩn. Bài viết đi sâu tìm hiểu một vài thói quen phổ biến có hại cho cơ thể, đồng thời đưa ra các gợi ý cải thiện, nhắc nhở mọi người chú ý hơn và cùng hướng tới một lối sống lành mạnh.

Ngồi lâu không vận động

Cùng với sự phát triển của công nghệ, ngày càng nhiều công việc có thể hoàn thành ngay trước màn hình máy tính, từ lập trình viên đến nhân viên văn phòng, từ nhà văn đến nhà thiết kế, việc ngồi lâu đã trở thành thói quen. Sau giờ làm, nhiều người lại chọn nằm trên sofa xem phim, chơi game, kéo dài thêm thời gian tĩnh tại.

Nhưng, ngồi lâu không chỉ làm chậm tuần hoàn máu, tăng nguy cơ hình thành huyết khối tĩnh mạch chân, mà còn gây ra các vấn đề về cột sống như bệnh cổ, thoát vị đĩa đệm. Thiếu vận động lâu dài cũng ảnh hưởng đến chuyển hóa, tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, bệnh tim mạch và các bệnh mãn tính khác.

Mỗi khi làm việc 45 phút đến 1 giờ, bạn hãy đứng lên vận động 5-10 phút, như đi dạo, giãn cơ hoặc tập vài động tác đơn giản tại văn phòng.

Sử dụng thời gian nghỉ để đi bộ nhanh, chạy bộ nhẹ hoặc đạp xe, cuối tuần tham gia các hoạt động ngoài trời như leo núi, đi bộ đường dài.

Thức khuya

Tăng ca, giải trí, hoạt động xã hội khiến việc thức khuya trở thành thói quen của nhiều người. Một số người dù không có việc gì cũng thường xuyên trì hoãn giờ đi ngủ, lướt điện thoại hay xem phim đến tận khuya.

Thức khuya lâu dài sẽ làm rối loạn đồng hồ sinh học của cơ thể, dẫn đến chất lượng giấc ngủ giảm, từ đó ảnh hưởng tới chức năng bình thường của hệ miễn dịch, hệ nội tiết và hệ thần kinh. Thiếu ngủ lâu ngày còn làm tăng nguy cơ thừa cân, cao huyết áp, bệnh tim mạch và các bệnh mãn tính khác, thậm chí gây ra các vấn đề tâm lý như trầm cảm.

Nên thiết lập thời gian biểu đều đặn, cố gắng đi ngủ và thức dậy cùng giờ mỗi ngày, kể cả cuối tuần cũng nên duy trì.

Tránh sử dụng thiết bị điện tử trước khi ngủ, giảm tác động của ánh sáng xanh đối với giấc ngủ. Có thể đọc sách giấy hoặc nghe nhạc nhẹ nhàng để giúp thư giãn.

Ăn uống không đều đặn và không lành mạnh

Do bận rộn, nhiều người chọn ăn nhanh các món nhiều calo, nhiều chất béo, nhiều đường và đồ ăn vặt.

Thói quen ăn uống không đều đặn làm rối loạn hoạt động bình thường của đường tiêu hóa, gây khó tiêu, viêm dạ dày, loét dạ dày và các vấn đề khác. Lâu dài tiêu thụ thực phẩm không lành mạnh sẽ dẫn đến mất cân bằng dinh dưỡng, tăng nguy cơ béo phì, tiểu đường, mỡ máu cao và các bệnh chuyển hóa khác.

Cố gắng duy trì một ngày ba bữa ăn đúng giờ và đủ lượng, tránh ăn uống quá độ. Ăn nhiều rau, trái cây, ngũ cốc nguyên hạt và đa dạng dưỡng chất.

Sử dụng thiết bị điện tử quá mức

Nhiều người nhìn chằm chằm vào màn hình trong thời gian dài, thậm chí trước khi đi ngủ cũng không muốn bỏ điện thoại ra. Thói quen này không chỉ gây mỏi mắt, giảm thị lực mà còn có thể dẫn đến các bệnh về mắt như hội chứng khô mắt, viêm kết mạc. Ngoài ra, bức xạ ánh sáng xanh còn ảnh hưởng đến chất lượng giấc ngủ, làm tăng nguy cơ mất ngủ.

Hãy lên kế hoạch hợp lý thời gian dùng các thiết bị điện tử, tránh dùng liên tục trong thời gian dài. Giữ mắt cách màn hình một khoảng nhất định.

Mỗi 45 phút đến 1 giờ sử dụng mắt, nên nhìn ra xa hoặc nhắm mắt nghỉ vài phút để giảm mỏi mắt.

Bỏ qua sức khỏe răng miệng

Nhiều người nghĩ rằng sức khỏe răng miệng chỉ liên quan đến răng và nướu, thường bỏ qua việc chăm sóc răng miệng toàn diện: Đánh răng không đều đặn, không sử dụng chỉ nha khoa hay bàn chải kẽ răng, kiểm tra răng miệng không định kỳ...

Răng miệng là cánh cửa của sức khỏe cơ thể, bỏ qua sức khỏe răng miệng có thể dẫn đến sâu răng, bệnh nha chu, từ đó ảnh hưởng đến hệ tiêu hóa, thậm chí liên quan đến các bệnh toàn thân như tim mạch, tiểu đường.

Mỗi ngày nên đánh răng ít nhất hai lần, mỗi lần ít nhất hai phút, dùng kem đánh răng có fluoride để vệ sinh răng và nướu hiệu quả.

Sử dụng chỉ nha khoa và bàn chải kẽ răng giúp làm sạch thức ăn thừa và mảng bám giữa các kẽ răng, ngăn ngừa sâu răng và bệnh nha chu.

Ít nhất mỗi năm một lần nên đi kiểm tra răng chuyên nghiệp để phát hiện và điều trị kịp thời các vấn đề về răng miệng.

Giảm ăn các thực phẩm có đường, ăn nhiều trái cây và rau củ giàu chất xơ, giúp duy trì sức khỏe răng miệng.

Sức khỏe là nền tảng của cuộc sống, bất kỳ sơ suất nhỏ nào cũng có thể tích tụ thành hậu quả nghiêm trọng. Bằng cách điều chỉnh thói quen sinh hoạt và thực hiện những biện pháp cải thiện tích cực, chúng ta dần từ bỏ những hành vi xấu và hướng tới một cuộc sống khỏe mạnh, trọn vẹn hơn.

Theo 163.com