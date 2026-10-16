5 thói quen phổ biến khiến tóc gãy rụng nhiều hơn vào mùa thu

1. Gội đầu bằng nước quá nóng và chà xát tóc mạnh khiến tóc gãy rụng

Nội dung 1. Gội đầu bằng nước quá nóng và chà xát tóc mạnh khiến tóc gãy rụng 2. Chải tóc khi còn ướt hoặc giật mạnh để gỡ rối 3. Thường xuyên tạo kiểu bằng nhiệt và sấy tóc ở nhiệt độ cao 4. Buộc tóc quá chặt và duy trì một kiểu tóc trong thời gian dài 5. Ăn kiêng quá mức, bỏ bữa khiến tóc thiếu dưỡng chất

Khi thời tiết chuyển sang mùa thu, độ ẩm không khí giảm có thể khiến tóc khô, xơ và mất đi độ mềm mại. Thói quen gội đầu bằng nước quá nóng, dùng móng tay cào mạnh da đầu hoặc vò tóc liên tục khi làm sạch có thể làm tăng tổn thương thân tóc, khiến sợi tóc gãy rụng nhiều hơn.

Dầu gội có tác dụng làm sạch da đầu nhưng việc chà xát mạnh dọc thân tóc không giúp tóc sạch hơn đáng kể mà có thể khiến lớp biểu bì bảo vệ sợi tóc bị tổn thương. Khi lớp bảo vệ này suy yếu, tóc dễ rối, chẻ ngọn và đứt gãy trong quá trình chăm sóc.

Để hạn chế tổn thương, nên dùng nước ấm vừa phải, massage da đầu nhẹ nhàng bằng đầu ngón tay và để bọt dầu gội trôi qua thân tóc khi xả. Sau khi gội, hãy dùng khăn mềm thấm nước thay vì vò hoặc chà tóc mạnh. Sử dụng dầu xả sau mỗi lần gội cũng giúp giảm ma sát và hạn chế tóc gãy rụng.

2. Chải tóc khi còn ướt hoặc giật mạnh để gỡ rối

Sau khi gội đầu, sợi tóc còn ướt thường dễ bị kéo giãn và tổn thương hơn khi chải, đặc biệt với tóc thẳng hoặc tóc đã qua xử lý hóa chất. Việc dùng lược răng dày, kéo mạnh những nút rối hoặc chải từ chân tóc xuống ngọn có thể khiến tóc đứt gãy nhiều hơn.

Thói quen này dễ bị xem nhẹ vì tóc gãy rụng thường chỉ được nhận ra khi mắc lại trên lược. Tuy nhiên, cần phân biệt tóc gãy do tổn thương thân tóc với tóc rụng từ nang tóc. Hai hiện tượng có thể cùng xuất hiện nhưng không hoàn toàn giống nhau.

Sau khi gội, nên dùng khăn mềm thấm bớt nước, để tóc khô bớt rồi gỡ rối nhẹ nhàng bằng lược răng thưa. Bắt đầu từ phần ngọn, gỡ từng đoạn ngắn rồi mới di chuyển dần lên phía chân tóc để giảm lực kéo. Với tóc xoăn hoặc tóc có kết cấu đặc biệt, cách chải phù hợp có thể khác; điều cốt yếu là hạn chế kéo căng và thao tác thô bạo.

3. Thường xuyên tạo kiểu bằng nhiệt và sấy tóc ở nhiệt độ cao

Máy sấy, máy duỗi và máy uốn giúp tóc vào nếp nhanh chóng nhưng nhiệt độ cao có thể làm suy yếu cấu trúc sợi tóc. Ảnh minh họa AI.

Máy sấy, máy duỗi và máy uốn giúp tóc vào nếp nhanh chóng nhưng nhiệt độ cao có thể làm suy yếu cấu trúc sợi tóc. Khi sử dụng thường xuyên, tóc dễ trở nên khô, giòn, chẻ ngọn và gãy ngang thân tóc.

Vào mùa thu, khi tóc đã có dấu hiệu khô xơ, việc liên tục sấy nóng hoặc tạo kiểu bằng nhiệt mà không điều chỉnh cách chăm sóc có thể khiến tình trạng hư tổn rõ rệt hơn. Đặc biệt, kết hợp nhiều thao tác như sấy nóng, kéo căng bằng lược tròn rồi duỗi hoặc uốn ngay sau đó sẽ làm tăng tác động cơ học và nhiệt lên tóc.

Để bảo vệ tóc, nên để tóc khô tự nhiên một phần trước khi sấy, chọn mức nhiệt thấp hoặc trung bình và giữ máy sấy cách tóc một khoảng phù hợp. Hạn chế sử dụng máy duỗi, máy uốn; nếu cần tạo kiểu, nên để tóc khô hoàn toàn trước khi dùng dụng cụ nhiệt. Các sản phẩm bảo vệ tóc trước nhiệt có thể hỗ trợ giảm hư tổn nhưng không loại bỏ hoàn toàn nguy cơ do nhiệt độ cao.

4. Buộc tóc quá chặt và duy trì một kiểu tóc trong thời gian dài

Buộc tóc đuôi ngựa cao, búi chặt hoặc tết tóc quá căng có thể tạo lực kéo liên tục lên chân tóc. Nếu lặp lại thường xuyên, thói quen này có thể gây rụng tóc do lực kéo, thường biểu hiện rõ ở đường chân tóc vùng trán và hai bên thái dương.

Ban đầu, tóc có thể chỉ gãy hoặc thưa nhẹ ở những vùng chịu lực. Tuy nhiên, nếu nang tóc liên tục bị kéo căng trong thời gian dài, tổn thương có thể tiến triển và dẫn đến rụng tóc vĩnh viễn tại một số khu vực.

Vì vậy, nên ưu tiên kiểu tóc buộc lỏng, thay đổi vị trí buộc và tránh sử dụng phụ kiện khiến tóc bị kéo căng. Nếu cảm thấy đau da đầu, căng chân tóc hoặc xuất hiện nhiều sợi tóc gãy quanh đường chân tóc, đó là dấu hiệu cần nới lỏng kiểu tóc ngay.

5. Ăn kiêng quá mức, bỏ bữa khiến tóc thiếu dưỡng chất

Không chỉ cách chăm sóc bên ngoài, chế độ ăn uống cũng ảnh hưởng đến chu kỳ phát triển của tóc. Nang tóc cần được cung cấp đủ năng lượng, protein và các vi chất thiết yếu để duy trì quá trình tạo sợi tóc. Khi ăn kiêng quá mức, giảm cân nhanh hoặc thiếu hụt dinh dưỡng kéo dài, cơ thể có thể điều chỉnh việc phân bổ năng lượng, khiến nhiều nang tóc chuyển sớm sang giai đoạn nghỉ và rụng.

Tình trạng rụng tóc do thiếu dinh dưỡng hoặc căng thẳng sinh lý thường không xuất hiện ngay sau khi bỏ bữa. Tóc có thể rụng nhiều hơn sau vài tháng kể từ thời điểm cơ thể chịu tác động. Vì vậy, khi nhận thấy tóc gãy rụng rõ vào mùa thu, không nên mặc định nguyên nhân chỉ nằm ở thời tiết hoặc dầu gội đang sử dụng.

Để hỗ trợ sức khỏe mái tóc, nên duy trì chế độ ăn đủ năng lượng, có nguồn protein từ cá, trứng, thịt nạc, sữa hoặc các loại đậu; đồng thời bổ sung đa dạng rau xanh, trái cây và thực phẩm giàu vi chất. Không nên tự ý uống liều cao biotin, sắt, kẽm hoặc vitamin với mục đích giảm rụng tóc khi chưa xác định có thiếu hụt, bởi bổ sung quá mức một số dưỡng chất cũng có thể khiến tóc gãy rụng nhiều hơn.

Lưu ý: Rụng tóc nhiều hơn vào mùa thu có thể liên quan đến biến động chu kỳ phát triển tóc nhưng không phải mọi trường hợp đều do thay đổi thời tiết. Nếu tóc gãy rụng kéo dài, thưa rõ rệt, xuất hiện mảng hói hoặc da đầu ngứa, đỏ, bong vảy, nên khám chuyên khoa da liễu để xác định nguyên nhân. Sốt cao, phẫu thuật, sinh con, căng thẳng kéo dài, rối loạn tuyến giáp và thiếu hụt dinh dưỡng đều có thể góp phần gây rụng tóc; tìm đúng nguyên nhân quan trọng hơn chỉ thay đổi sản phẩm chăm sóc tóc.

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