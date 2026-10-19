5 thói quen mỗi ngày giúp cơ thể khỏe mạnh, não bộ minh mẫn

1. Thói quen đi bộ 10 phút

Đi bộ là hình thức vận động đơn giản, dễ thực hiện và có thể mang lại nhiều lợi ích cho não bộ và sức khoẻ tổng thể.

Chỉ cần dành khoảng 10 phút đi bộ, người tập có thể cảm thấy thư giãn hơn, giảm căng thẳng và cải thiện những cảm xúc tiêu cực... Không chỉ giúp giải tỏa tâm trạng, đi bộ còn có thể kích thích hoạt động của não bộ, hỗ trợ khả năng tập trung và nâng cao hiệu suất làm việc. Đây là lựa chọn phù hợp khi cơ thể cảm thấy mệt mỏi, căng thẳng hoặc khó tập trung vào công việc.

Bên cạnh đó, chỉ với vài phút vận động có thể đánh thức "lipoprotein lipase", một loại enzyme giúp đốt cháy chất béo. Khi ngồi liên tục hơn 20 phút, loại enzyme này sẽ rơi vào trạng thái "ngủ quên". Do đó, khi đứng dậy và di chuyển sẽ "đánh thức" enzyme này, giúp tiếp tục hoạt động trở lại. Não bộ sẽ được làm mới và cơ thể sẽ quay trở lại quá trình đốt cháy chất béo.

Để đạt được lợi ích từ hoạt động này, không nhất thiết phải đi bộ ngoài trời hay dành nhiều thời gian cho việc tập luyện mà có thể đi lại trong nhà, lên xuống cầu thang, đi dạo quanh nơi làm việc hoặc vận động nhẹ ngay tại chỗ. Chính việc duy trì những khoảng vận động ngắn giúp cơ thể bớt trì trệ, đồng thời tạo cơ hội để đầu óc thư giãn và lấy lại sự tỉnh táo.

2. Ngủ đủ giấc giúp não bộ hoạt động hiệu quả hơn

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với khả năng tập trung, xử lý thông tin và duy trì năng lượng trong ngày. Sau một đêm ngủ ngon, cơ thể sẽ cảm thấy tỉnh táo hơn, làm việc hiệu quả, dễ kiểm soát cảm xúc hơn. Ngược lại, thiếu ngủ có thể ảnh hưởng đến sự cân bằng của các hormone liên quan đến căng thẳng và cảm giác thèm ăn. Điều này khiến một số người dễ muốn ăn đồ ngọt hoặc các món ăn vặt hơn vào ngày hôm sau.

Khi cơ thể mệt mỏi vì thiếu ngủ, khả năng duy trì sự tập trung và xử lý công việc cũng có thể suy giảm. Một số người tìm đến caffeine hoặc thực phẩm nhiều đường để nhanh chóng lấy lại sự tỉnh táo, nhưng những lựa chọn này không thể thay thế lợi ích của giấc ngủ đầy đủ.

Để hỗ trợ sức khỏe não bộ và cơ thể, cần xây dựng thói quen ngủ nghỉ điều độ, dành đủ thời gian cho giấc ngủ và tạo điều kiện thư giãn trước khi đi ngủ. Khi được nghỉ ngơi hợp lý, cơ thể có cơ hội phục hồi năng lượng, còn não bộ có thể hoạt động hiệu quả hơn trong ngày mới.

3. Uống đủ nước giúp duy trì hoạt động của cơ thể

Nước cần thiết cho nhiều hoạt động sinh lý của cơ thể, trong đó có quá trình vận chuyển chất dinh dưỡng, điều hòa thân nhiệt và duy trì hoạt động bình thường của các tế bào. Vì vậy, uống đủ nước mỗi ngày là một trong những thói quen cơ bản để bảo vệ sức khỏe tổng thể.

Thay vì thường xuyên sử dụng đồ uống chứa nhiều đường và năng lượng thì nên ưu tiên nước lọc vì đây là lựa chọn đơn giản giúp bổ sung nước mà không làm tăng lượng đường và năng lượng nạp vào từ đồ uống.

Nếu cảm thấy nước lọc đơn điệu, có thể thêm vài lát chanh vàng hoặc chanh xanh để tạo hương vị. Một lựa chọn khác là kết hợp cam tươi với một ít lá cỏ xạ hương cũng giúp thức uống có mùi thơm nhẹ và cảm giác sảng khoái hơn. Lưu ý quan trọng là duy trì thói quen uống nước đều đặn trong ngày, chú ý đến nhu cầu của cơ thể và ưu tiên những thức uống phù hợp với sức khỏe.

4. Hít thở sâu 2-3 phút

Khi căng thẳng, nhiều người có xu hướng thở nhanh, nông và khó thư giãn. Dành vài phút để điều chỉnh nhịp thở có thể giúp cơ thể bình tĩnh hơn, giảm cảm giác căng thẳng và tạo khoảng nghỉ cần thiết cho não bộ. Theo đó, có thể thực hiện bài tập thở bụng - bài tập đơn giản, có thể thực hiện ở bất cứ đâu.

Cách thực hiện như sau:

Ngồi ở tư thế thoải mái, thả lỏng vai và đặt một bàn tay lên bụng.

Từ từ hít vào bằng mũi, cảm nhận bụng phồng lên.

Sau đó, nhẹ nhàng thở ra và cảm nhận bụng xẹp xuống.

Cố gắng duy trì nhịp thở chậm, tự nhiên, không gắng sức hoặc cố hít thật sâu nếu cảm thấy khó chịu.

Thực hiện bài tập thở trong khoảng 2-3 phút để cảm nhận cơ thể thư thái hơn và dễ tập trung trở lại. Đây cũng là một cách đơn giản để tạo khoảng nghỉ giữa những giờ làm việc căng thẳng. Bên cạnh đó, có thể kết hợp bài tập thở với việc đứng dậy vận động nhẹ hoặc tạm rời màn hình máy tính. Những khoảng nghỉ ngắn như vậy có tác dụng điều chỉnh trạng thái của cơ thể, thay vì liên tục làm việc trong tình trạng mệt mỏi.

5. Ăn nhiều rau củ quả với màu sắc đa dạng

Một chế độ ăn đa dạng rau củ quả không chỉ giúp bữa ăn thêm hấp dẫn mà còn cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ và các hợp chất có lợi cho sức khỏe.

Mỗi nhóm rau củ quả có màu sắc khác nhau thường chứa những hợp chất thực vật đặc trưng. Chẳng hạn, các loại thực phẩm màu đỏ, tím, vàng, cam và xanh lá có thể cung cấp nhiều loại phytochemical (hợp chất thực vật sinh học). Những hợp chất này góp phần bảo vệ tế bào trước tác động của các yếu tố gây tổn thương, tùy thuộc vào loại hợp chất và nguồn thực phẩm.

Vì vậy, thay vì chỉ ăn một vài loại rau củ quen thuộc, hãy thử kết hợp nhiều màu sắc trong cùng một bữa ăn, có thể bổ sung rau xanh, cà rốt, cà chua, bí đỏ, các loại quả màu tím hoặc trái cây tươi theo mùa để tăng sự đa dạng cho thực đơn.

Rau củ quả tươi còn giúp bổ sung chất xơ, hỗ trợ hoạt động của hệ tiêu hóa và góp phần xây dựng chế độ ăn cân đối. Việc lựa chọn thực phẩm đa dạng cũng giúp bữa ăn phong phú hơn về hương vị, màu sắc và giá trị dinh dưỡng.

Không cần thay đổi thực đơn một cách đột ngột, bạn có thể bắt đầu bằng việc thêm một loại rau hoặc trái cây khác vào bữa ăn hằng ngày. Duy trì thói quen này cùng với vận động thường xuyên, ngủ đủ giấc, uống đủ nước và dành thời gian thư giãn sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe não bộ và cơ thể lâu dài.