5 thói quen lái xe khiến ô tô càng ngày càng hao xăng

Trong kỳ điều hành ngày 24.9, giá xăng tại Việt Nam tăng mạnh, với xăng E10 RON 95-III lên 27.080 đồng/lít và E5 RON 92 lên 26.390 đồng/lít. Với những người thường xuyên sử dụng ô tô, đặc biệt xe chạy xăng hoặc dầu, nhiên liệu vì thế trở thành khoản chi đáng kể.

Để giảm mức tiêu hao, nhiều tài xế áp dụng các mẹo khác nhau. Nhưng một số thói quen dưới đây không thực sự mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

Chạy thật chậm để tiết kiệm xăng

Không ít người cho rằng lái xe chạy càng chậm thì càng ít tiêu hao nhiên liệu. Thực tế, tốc độ thấp không đồng nghĩa với mức tiêu thụ nhiên liệu thấp.

Nếu xe liên tục phải tăng tốc, giảm tốc và duy trì ở cấp số thấp, động cơ có thể hoạt động kém hiệu quả. Tài xế cũng phải đạp ga nhiều lần để duy trì chuyển động hoặc đạt tốc độ mong muốn.

Với xe số tự động, hộp số hiện đại có khả năng tự lựa chọn cấp số dựa trên tốc độ, tải động cơ và độ mở bướm ga. Vì vậy, thay vì cố chạy thật chậm, người lái nên tăng tốc đều, duy trì tốc độ phù hợp với điều kiện giao thông và hạn chế những lần tăng tốc rồi phanh gấp.

Đạp ga quá nhẹ để tăng tốc

Đạp ga nhẹ và tránh tăng tốc đột ngột là điều nên làm, nhưng quá chậm cũng chưa chắc tiết kiệm nhiên liệu.

Khi mất quá nhiều thời gian để đạt tốc độ cần thiết, động cơ có thể phải duy trì vòng tua trong thời gian dài. Với xe số tự động, nếu tốc độ tăng chậm, hộp số có thể chưa chuyển lên cấp cao hơn như điều kiện vận hành tối ưu.

Cách phù hợp là tăng tốc vừa phải, đều và dứt khoát, sau đó giữ tốc độ ổn định khi đường sá cho phép. Với xe số sàn, người lái cũng cần lựa chọn cấp số phù hợp, tránh để động cơ hoạt động quá lâu ở vòng tua quá cao hoặc quá thấp.

Không phải mẹo lái xe tiết kiệm xăng nào được truyền tai cũng hiệu quả

Tắt máy liên tục khi dừng ngắn

Tắt động cơ khi phải dừng lâu có thể giúp hạn chế nhiên liệu tiêu hao do xe chạy không tải. Tuy nhiên, việc liên tục tắt rồi khởi động lại trong những lần dừng rất ngắn không phải lúc nào cũng có lợi.

Chẳng hạn, nếu chỉ dừng vài chục giây tại đèn đỏ hoặc chờ phương tiện phía trước di chuyển, việc liên tục tắt máy có thể gây bất tiện và không phải cách sử dụng phù hợp.

Nhiều mẫu xe hiện nay đã có hệ thống Start/Stop, tự động tắt động cơ khi xe dừng và khởi động lại khi người lái tiếp tục di chuyển. Với những lần phải chờ lâu, tắt máy có thể hợp lý hơn, nhưng tài xế không nên áp dụng máy móc trong mọi tình huống.

Cố tình để lốp non vì nghĩ xe “êm” hơn

Một số tài xế giảm áp suất lốp vì cho rằng lốp mềm giúp xe êm và bám đường hơn. Tuy nhiên, lốp non làm tăng lực cản lăn, khiến động cơ phải làm việc nhiều hơn để duy trì chuyển động và có thể khiến mức tiêu hao nhiên liệu tăng.

Áp suất thấp còn ảnh hưởng đến khả năng điều khiển, độ ổn định và sự phân bổ nhiệt trên lốp, đặc biệt khi lái xe đường dài hoặc ở tốc độ cao.

Vì vậy, tài xế nên kiểm tra áp suất định kỳ và bơm theo đúng thông số nhà sản xuất khuyến nghị, thường được ghi trên tem ở cột cửa hoặc khu vực nắp bình nhiên liệu. Không nên điều chỉnh áp suất chỉ dựa vào cảm giác “êm” hay “cứng” khi lái.

Về N khi xuống dốc để xe “trôi”

Đây là một trong những thói quen vừa không giúp tiết kiệm nhiên liệu như nhiều người nghĩ, vừa tiềm ẩn rủi ro.

Khi chuyển cần số về N, động cơ vẫn phải duy trì vòng tua không tải và tiếp tục tiêu thụ nhiên liệu. Trong khi đó, với nhiều ô tô phun xăng điện tử hiện đại, nếu người lái nhả chân ga và giữ hộp số ở cấp số phù hợp khi xuống dốc, hệ thống quản lý động cơ có thể giảm hoặc ngắt phun nhiên liệu trong điều kiện thích hợp.

Quan trọng hơn, giữ cấp số phù hợp còn giúp xe có lực hãm từ động cơ. Nếu về N, xe mất khả năng hãm bằng động cơ và người lái phải phụ thuộc nhiều hơn vào phanh. Trên những đoạn dốc dài, việc sử dụng phanh liên tục còn có thể khiến hệ thống phanh nóng lên và ảnh hưởng hiệu quả phanh.