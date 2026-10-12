5 thói quen đơn giản mỗi ngày giúp cơ thể khỏe mạnh hơn

Y học hiện đại ngày càng chú trọng phòng ngừa bệnh tật thông qua lối sống lành mạnh. Một số nguyên tắc trong Ayurveda, hệ thống y học truyền thống có nguồn gốc từ Ấn Độ cũng nhấn mạnh vai trò của những thói quen hàng ngày đối với sức khỏe thể chất và tinh thần.

Duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định, ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc, tập luyện và thư giãn là những việc đơn giản có thể thực hiện để chăm sóc sức khỏe lâu dài.

1. Duy trì thói quen sinh hoạt hàng ngày

Duy trì thói quen sinh hoạt hàng ngày theo trình tự hợp lý, phù hợp với nhịp sinh học tự nhiên của cơ thể như: Giữ giờ đi ngủ và thức dậy ổn định, vệ sinh cá nhân đầy đủ, đồng thời sắp xếp thời gian nghỉ ngơi, ăn uống và vận động hợp lý.

Thay vì thay đổi nhiều thói quen cùng lúc, mỗi người nên bắt đầu từ những việc đơn giản, phù hợp với điều kiện sinh hoạt của mình và duy trì đều đặn.

2. Ăn uống phù hợp với thể trạng và mùa trong năm

Để có thể khỏe mạnh, nên ưu tiên thực phẩm tươi, chế biến phù hợp, lựa chọn món ăn theo mùa và duy trì giờ ăn tương đối ổn định. Ăn uống có ý thức, chú ý nhu cầu của cơ thể, hình thành thói quen ăn uống điều độ.

Ngược lại, ăn uống thất thường, phụ thuộc nhiều vào thực phẩm chế biến sẵn có thể khiến chế độ ăn mất cân đối. Mỗi người nên chủ động lựa chọn thực phẩm phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng, tình trạng sức khỏe và khả năng dung nạp của bản thân, thay vì áp dụng một chế độ ăn cứng nhắc.

Thói quen đơn giản mỗi ngày giúp cơ thể khỏe mạnh hơn. Ảnh AI.

3. Ưu tiên giấc ngủ chất lượng

Trong Ayurveda, nidra là khái niệm chỉ giấc ngủ, được xem là một yếu tố quan trọng đối với sức khỏe, bên cạnh chế độ ăn uống và việc sử dụng năng lượng hợp lý.

Để cải thiện chất lượng giấc ngủ, bạn cần chú ý đến những thói quen trước khi đi ngủ và môi trường nghỉ ngơi. Một số biện pháp được đề cập gồm đi ngủ, thức dậy vào thời điểm tương đối ổn định; tránh ăn bữa quá lớn sát giờ ngủ; hạn chế sử dụng thiết bị điện tử trước khi đi ngủ và giữ không gian ngủ yên tĩnh.

Giấc ngủ có vai trò quan trọng đối với sức khỏe tổng thể. Vì vậy, xây dựng thói quen ngủ hợp lý là một phần cần thiết trong việc chăm sóc sức khỏe lâu dài. Việc duy trì giờ giấc ổn định cũng giúp cơ thể hình thành nhịp sinh hoạt nhất quán hơn.

Ayurveda nhấn mạnh việc điều chỉnh giấc ngủ theo chu kỳ ánh sáng tự nhiên. Cách tiếp cận này thể hiện sự quan tâm đến mối liên hệ giữa thời gian nghỉ ngơi và nhịp sinh học. Chất lượng giấc ngủ cần được xem xét trong tổng thể lối sống và tình trạng sức khỏe của mỗi người.

4. Tập yoga và thực hành Pranayama

Ayurveda đề cao sự kết hợp giữa vận động và điều hòa hơi thở. Trong đó, yoga bao gồm các tư thế và động tác giúp rèn luyện sự linh hoạt của cơ thể; Pranayama là phương pháp thực hành điều hòa hơi thở trong truyền thống yoga.

Dành khoảng 30 phút mỗi ngày cho vận động và thực hành hơi thở là một cách chăm sóc sức khỏe được khuyến khích. Những hoạt động này hướng đến việc thư giãn tinh thần, duy trì khả năng vận động và hỗ trợ sức khỏe tim mạch.

Các động tác yoga chậm rãi, có kiểm soát có thể phù hợp với những người muốn duy trì sự linh hoạt và giảm cảm giác căng thẳng. Việc chú ý đến hơi thở cũng giúp người tập tập trung hơn vào hoạt động đang thực hiện.

Tuy nhiên, không phải mọi bài tập yoga hoặc kỹ thuật thở đều phù hợp với tất cả mọi người. Người tập nên lựa chọn mức độ vận động theo khả năng thể chất, tránh cố thực hiện các tư thế vượt quá giới hạn của cơ thể. Những người có bệnh lý hoặc hạn chế vận động cần lựa chọn hình thức tập luyện phù hợp.

5. Quản lý căng thẳng và dành thời gian chăm sóc bản thân

Trong Ayurveda, sức khỏe tinh thần và cảm xúc được xem là một phần quan trọng của sức khỏe tổng thể. Một số thực hành được khuyến khích nhằm thư giãn tâm trí gồm thiền định, hòa mình vào thiên nhiên và tự massage.

Trong cuộc sống hiện đại, căng thẳng kéo dài có thể ảnh hưởng đến sức khỏe thể chất và tinh thần. Vì vậy, học cách quản lý căng thẳng là một nội dung cần được quan tâm trong chăm sóc sức khỏe hàng ngày. Một số cách thực hiện đơn giản là chủ động ngắt quãng thời gian sử dụng thiết bị điện tử, viết nhật ký, dành thời gian cho các hoạt động chánh niệm. Những hoạt động này tạo cơ hội để mỗi người tạm rời khỏi công việc, chú ý đến cảm xúc và điều chỉnh nhịp sinh hoạt.

Ayurveda đặt những thực hành như vậy trong khuôn khổ kỷ luật tinh thần và tự chăm sóc bản thân, nhưng không xem các biện pháp thư giãn là phương pháp thay thế cho việc thăm khám hoặc điều trị khi có vấn đề sức khỏe. Nếu căng thẳng kéo dài, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt hoặc chất lượng cuộc sống, cần tìm kiếm sự hỗ trợ phù hợp.

Chăm sóc sức khỏe nên bắt đầu từ những thói quen hàng ngày như duy trì giờ giấc sinh hoạt ổn định, ăn uống hợp lý, ngủ đủ giấc, vận động thường xuyên và kiểm soát căng thẳng. Đây là những yếu tố góp phần xây dựng lối sống lành mạnh và cải thiện chất lượng cuộc sống. Tuy nhiên, cần phân biệt giữa các quan niệm của y học cổ truyền và những lợi ích đã được khoa học hiện đại chứng minh. Không phải phương pháp nào được lưu truyền lâu đời cũng đã được xác nhận về hiệu quả và độ an toàn. Vì vậy, cần cân nhắc tình trạng sức khỏe và bằng chứng khoa học trước khi áp dụng. Mỗi người nên bắt đầu từ những thay đổi đơn giản, phù hợp với điều kiện sinh hoạt, sau đó duy trì đều đặn và điều chỉnh khi cần thiết. Quan trọng là lựa chọn những thói quen có lợi, an toàn và phù hợp với bản thân để chăm sóc sức khỏe lâu dài.