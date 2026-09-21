5 thói quen cần thay đổi ngay để có cân nặng khỏe mạnh

1. Lợi ích của việc kiểm soát cân nặng với sức khỏe

Nội dung 1. Lợi ích của việc kiểm soát cân nặng với sức khỏe 2. Một số thói quen giúp kiểm soát cân nặng và sống khỏe hơn

Giữ gìn vóc dáng không chỉ để đẹp hơn mà còn là cách bảo vệ sức khỏe. Cân nặng có liên quan đến sức khỏe và nguy cơ mắc nhiều bệnh mạn tính. Một cơ thể duy trì được trọng lượng hợp lý sẽ giảm thiểu đáng kể nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như đái tháo đường, tăng huyết áp và tim mạch.

Tốt cho tim mạch: Việc duy trì cân nặng hợp lý giúp giảm áp lực lên hệ tim mạch. Giảm cân khi thừa cân, béo phì có thể giúp cải thiện huyết áp và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, đột quỵ.

Ngăn ngừa các bệnh chuyển hóa: Kiểm soát cân nặng hợp lý giúp giảm nguy cơ thừa cân, béo phì và các rối loạn chuyển hóa. Duy trì cân nặng phù hợp còn hỗ trợ kiểm soát đường huyết, huyết áp, mỡ máu, giảm nguy cơ tim mạch và cải thiện sức khỏe tổng thể.

Cần thiết cho hệ xương khớp: Khi cân nặng vừa phải, hệ xương khớp cũng khỏe mạnh hơn. Mỗi ki lô gam cân nặng dư thừa sẽ tạo ra áp lực gấp 3 - 4 lần lên khớp gối và cột sống. Kiểm soát tốt cân nặng giúp tránh khỏi tình trạng nhanh thoái hóa và đau xương khớp, đau lưng và di chuyển linh hoạt hơn.

Chất lượng giấc ngủ tốt hơn: Người có cân nặng khỏe mạnh còn có chất lượng giấc ngủ tốt, tránh được nguy cơ mắc chứng ngưng thở khi ngủ (một hội chứng thường gặp ở những người thừa cân, béo phì), đồng thời hệ miễn dịch cũng tốt hơn.

2. Một số thói quen giúp kiểm soát cân nặng và sống khỏe hơn

Ăn uống đúng cách và lành mạnh giúp duy trì cân nặng khỏe mạnh.

Về cả thể chất lẫn tinh thần, vóc dáng cân đối mang lại sự thoải mái, tự tin và nguồn năng lượng dồi dào cho mọi hoạt động hằng ngày. Thay vì ép mình ăn kiêng khắt khe hay tập luyện quá sức, việc xây dựng 5 thói quen đơn giản dưới đây sẽ giúp chúng ta có được cân nặng ổn định và sống khỏe hơn mỗi ngày.

Ăn đúng cách thay vì nhịn ăn

Nhịn ăn hoặc cắt bỏ hoàn toàn tinh bột, chất béo thường khiến mọi người mệt mỏi, thèm ăn dữ dội hơn và dễ bị tăng cân trở lại.

Nguyên nhân vì cơ thể cần đủ chất để hoạt động. Nhịn ăn quá mức chỉ gây mệt mỏi và làm chậm quá trình đốt cháy năng lượng.

Vì vậy, chế độ ăn uống cần đảm bảo đủ chất để duy trì hoạt động làm việc và học tập. Chọn thực phẩm lành mạnh, ăn nhiều rau xanh, trái cây và thực phẩm tươi thay vì đồ ăn nhanh, thực phẩm chế biến sẵn. Ăn chậm, nhai kỹ và dừng lại khi cảm thấy vừa đủ no.

Ngủ đủ giấc và không thức khuya

Thức khuya là một trong những nguyên nhân hàng đầu khiến nhiều người khó giảm cân dù ăn ít hay tập nhiều.

Khi thiếu ngủ, cơ thể sẽ tiết ra hormone làm bạn thấy thèm ăn đồ ngọt, đồ béo và dễ tích mỡ bụng hơn.

Cần xây dựng thói quen đi ngủ đúng giờ, không thức khuya.Ngủ đủ 7 - 8 tiếng mỗi đêm và nên tắt điện thoại, máy tính trước khi đi ngủ khoảng 30 phút.

Thường xuyên đứng lên đi lại, không ngồi nhiều

Tập thể dục 30 phút đến một tiếng mỗi ngày rất tốt nhưng nếu khoảng thời gian còn lại chỉ ngồi một chỗ thì cơ thể vẫn rất trì trệ.

Chính các hoạt động nhỏ trong ngày giúp cơ thể liên tục tiêu hao năng lượng. Vì vậy, nên đi cầu thang bộ thay vì thang máy, đứng dậy vươn vai đi lại sau mỗi giờ làm việc hoặc tranh thủ đi dạo ngắn sau bữa ăn.

Uống đủ nước, cắt giảm tối đa đồ uống ngọt

Đôi khi cảm giác khát có thể bị nhầm với cảm giác đói. Vì vậy, một số người có thể thấy thèm ăn khi cơ thể đang thiếu nước.

Uống đủ nướcgiúp cơ thể trao đổi chất tốt hơn. Ngược lại, trà sữa, nước ngọt chứa rất nhiều đường và calo dư thừa.

Nên uống từ 1,5 - 2 lít nước lọc mỗi ngày. Thói quen uống một ly nước trước bữa ăn 30 phút cũng giúp tránh ăn quá nhiều.

Giảm bớt căng thẳng và lo âu không cần thiết

Căng thẳng kéo dài không chỉ gây mệt mỏi mà còn có thể ảnh hưởng đến cân nặng. Khi căng thẳng hoặc chịu áp lực, nhiều người có xu hướng tìm đến đồ ăn vặt, thực phẩm nhiều đường và ăn nhiều hơn, từ đó dễ làm tăng lượng calo nạp vào và góp phần tăng cân.

Để giảm căng thẳng, mỗi ngày nên dành khoảng 20 - 30 phút để thư giãn bằng cách đi dạo, nghe nhạc, đọc sách hoặc tập hít thở sâu. Quan trọng mọi người nên chủ động học cách từ chối bớt các công việc vượt quá khả năng, không suy nghĩ quá nhiều hoặc cố tìm cách giải quyết những vấn đề nằm ngoài tầm kiểm soát để tránh tự tạo áp lực quá mức cho bản thân.