5 thói quen buổi sáng giúp bạn khỏe mạnh, minh mẫn

Nội dung 1. Thức dậy đúng giờ, tôn trọng giấc ngủ 2. Đón ánh sáng tự nhiên 3. Uống nước theo nhu cầu của cơ thể 4. Vận động nhẹ nhàng trước khi bắt đầu công việc 5. Bắt đầu ngày mới bằng dinh dưỡng hợp lý

Một ngày làm việc tỉnh táo, tràn đầy năng lượng không chỉ phụ thuộc vào những gì chúng ta làm trong ngày mà còn chịu ảnh hưởng từ cách bắt đầu buổi sáng. Những thói quen đơn giản sau khi thức dậy có thể giúp cơ thể chuyển từ trạng thái nghỉ ngơi sang hoạt động, cải thiện tâm trạng và góp phần xây dựng nền tảng sức khỏe lâu dài.

1. Thức dậy đúng giờ, tôn trọng giấc ngủ

Duy trì giờ thức dậy tương đối ổn định giúp đồng hồ sinh học hoạt động đều đặn, hỗ trợ điều hòa chu kỳ ngủ – thức và mức độ tỉnh táo ban ngày. Thay vì liên tục tắt chuông báo thức rồi ngủ thêm vài phút, hãy tạo thói quen thức dậy vào khung giờ phù hợp với lịch sinh hoạt.

Sau khi thức dậy, hãy dành ít phút hít thở chậm, thư giãn và xác định những việc quan trọng trong ngày. Ảnh AI

Tuy nhiên, dậy sớm không đồng nghĩa với khỏe mạnh nếu phải đánh đổi bằng việc ngủ thiếu. Phần lớn người trưởng thành cần ngủ ít nhất 7 giờ mỗi đêm. Thiếu ngủ kéo dài có thể làm giảm khả năng tập trung, ảnh hưởng tâm trạng và tăng nguy cơ mắc một số bệnh mạn tính.

Sau khi thức dậy, hãy dành ít phút hít thở chậm, thư giãn và xác định những việc quan trọng trong ngày. Hạn chế lập tức kiểm tra tin nhắn, email hoặc tin tức gây căng thẳng. Một khởi đầu bình tĩnh giúp bạn chủ động hơn thay vì bị cuốn ngay vào áp lực công việc.

2. Đón ánh sáng tự nhiên

Ánh sáng ban ngày, đặc biệt vào buổi sáng, giúp điều chỉnh đồng hồ sinh học, tăng sự tỉnh táo và hỗ trợ cơ thể chuẩn bị cho giấc ngủ vào buổi tối. Bạn có thể mở rèm cửa, ngồi gần cửa sổ hoặc dành khoảng 10–30 phút đi bộ ngoài trời tùy điều kiện ánh sáng và thời tiết.

Thói quen này đặc biệt hữu ích với người thường làm việc trong phòng kín hoặc tiếp xúc với màn hình nhiều giờ. Tuy nhiên, không cần nhìn trực tiếp vào mặt trời; cũng nên tránh nắng gay gắt và bảo vệ da phù hợp. Ánh sáng tự nhiên là tín hiệu sinh học hữu ích, không phải phương pháp điều trị mọi rối loạn giấc ngủ.

3. Uống nước theo nhu cầu của cơ thể

Sau một đêm ngủ, cơ thể đã trải qua nhiều giờ không được bổ sung chất lỏng. Uống một cốc nước sau khi thức dậy là cách đơn giản để bắt đầu bù nước, nhất là khi thời tiết nóng hoặc bạn chuẩn bị vận động.

Nước hỗ trợ tuần hoàn, điều hòa thân nhiệt và nhiều hoạt động chuyển hóa. Khi thiếu nước, một số người có thể cảm thấy mệt mỏi, đau đầu hoặc khó tập trung. Tuy nhiên, không có bằng chứng cho thấy uống thật nhiều nước ngay buổi sáng có thể "thải độc", đốt mỡ hoặc làm sạch cơ thể vượt trội.

Hãy uống vừa đủ, tiếp tục bổ sung nước trong ngày và điều chỉnh theo mức vận động, thời tiết. Người mắc bệnh tim, thận hoặc được bác sĩ yêu cầu hạn chế dịch cần tuân thủ hướng dẫn riêng.

4. Vận động nhẹ nhàng trước khi bắt đầu công việc

Sau nhiều giờ nằm ngủ, một vài động tác xoay khớp, duỗi cơ, vận động vai và lưng hoặc đi bộ nhẹ có thể giúp cơ thể tỉnh táo hơn. Nếu có thời gian, hãy đi bộ nhanh, đạp xe hoặc tập một bài thể dục phù hợp với thể trạng.

Hoạt động thể lực giúp cải thiện tâm trạng, giảm căng thẳng, hỗ trợ kiểm soát cân nặng và nâng cao sức khỏe tim mạch khi được duy trì đều đặn. Người mới tập nên bắt đầu từ 5–10 phút rồi tăng dần thời lượng và cường độ.

Không nhất thiết phải tập thật nặng hoặc tập khi bụng đói. Nếu thấy chóng mặt, đau ngực, khó thở bất thường hoặc choáng váng, cần dừng tập và đánh giá nguyên nhân. Người có bệnh nền nên lựa chọn hình thức vận động phù hợp với tư vấn y tế.

Hãy uống vừa đủ, tiếp tục bổ sung nước trong ngày và điều chỉnh theo mức vận động, thời tiết. Ảnh AI

5. Bắt đầu ngày mới bằng dinh dưỡng hợp lý

Bữa sáng là cơ hội bổ sung năng lượng và các chất dinh dưỡng cần thiết, nhất là với người phải lao động thể lực, học tập hoặc thường đói vào buổi sáng. Có thể lựa chọn ngũ cốc nguyên hạt, trứng, sữa hoặc thực phẩm giàu protein, kết hợp rau quả và hạn chế đồ uống nhiều đường.

Không có một thực đơn hay giờ ăn bắt buộc phù hợp với tất cả mọi người. Người khỏe mạnh không thấy đói ngay khi thức dậy có thể ăn muộn hơn, miễn là tổng chế độ ăn vẫn cân đối. Người mắc đái tháo đường, dùng thuốc có nguy cơ hạ đường huyết hoặc có yêu cầu dinh dưỡng đặc biệt nên tuân thủ hướng dẫn riêng.

Thông điệp dành cho cộng đồng: Một buổi sáng khỏe mạnh không cần những nghi thức cầu kỳ. Hãy ngủ đủ, thức dậy tương đối đúng giờ, đón ánh sáng tự nhiên, uống nước phù hợp, vận động và ăn uống cân bằng. Duy trì đều đặn những thói quen nhỏ này quan trọng hơn việc cố gắng thực hiện một lịch trình hoàn hảo trong vài ngày rồi bỏ cuộc.