5 thói quen âm thầm khiến bạn khó tích lũy tiền bạc

Thấy giảm giá là nghĩ mình đang tiết kiệm

Các chương trình khuyến mại, mã giảm giá hay ưu đãi mua nhiều thường tạo cảm giác mua hàng lúc này sẽ tiết kiệm hơn. Tuy nhiên, nếu món đồ không thực sự cần thiết, số tiền bỏ ra vẫn là một khoản chi không cần thiết.

Chẳng hạn, mua thêm quần áo chỉ vì đang giảm giá hoặc đặt hàng để đủ điều kiện miễn phí vận chuyển có thể khiến tổng chi tiêu tăng lên. Mức giá thấp không đồng nghĩa với việc bạn đã tiết kiệm được tiền.

Trước khi mua, hãy tự hỏi liệu mình có cần món đồ đó nếu không có chương trình khuyến mại hay không. Nếu câu trả lời là không, tốt hơn hết nên cân nhắc lại.

Buồn, vui hay mệt mỏi đều cần tự thưởng

Mua sắm đôi khi giúp cải thiện tâm trạng trong chốc lát. Sau một ngày làm việc căng thẳng, nhiều người chọn đặt đồ ăn, mua quần áo hoặc sử dụng dịch vụ giải trí như một cách tự thưởng.

Vấn đề xuất hiện khi việc chi tiền trở thành phản ứng quen thuộc mỗi khi cảm xúc thay đổi. Những khoản nhỏ lặp lại thường xuyên có thể cộng dồn thành số tiền đáng kể vào cuối tháng.

Thay vì luôn dùng mua sắm để giải tỏa cảm xúc, bạn có thể thử đi bộ, nghe nhạc, đọc sách hoặc nghỉ ngơi. Nếu vẫn muốn mua một món đồ, hãy dành thời gian cân nhắc trước khi quyết định.

Thu nhập tăng, chi tiêu cũng tăng theo

Khi thu nhập được cải thiện, việc nâng cấp chất lượng sống là nhu cầu bình thường. Tuy nhiên, nếu mọi khoản tăng thêm đều được dùng để mua sắm, ăn uống hoặc lựa chọn dịch vụ đắt tiền hơn, khả năng tích lũy có thể không thay đổi.

Ví dụ, khi lương tăng, một người có thể chuyển sang thuê nhà đắt hơn, thường xuyên ăn ngoài hoặc mua sắm nhiều hơn. Sau một thời gian, dù thu nhập cao hơn trước, số tiền còn lại vẫn không đáng kể.

Để tránh tình trạng này, hãy xác định trước phần thu nhập tăng thêm dành cho tiết kiệm và đầu tư phù hợp với khả năng tài chính. Phần còn lại mới được phân bổ cho những nhu cầu khác.

Ngại bị đánh giá nên cuộc vui nào cũng tham gia

Những buổi ăn uống, cà phê, sinh nhật hay đám cưới đều có thể là dịp duy trì các mối quan hệ. Tuy nhiên, nếu thường xuyên tham gia vì sợ bị cho là thiếu nhiệt tình hoặc lo bỏ lỡ cuộc vui, bạn có thể chi vượt ngân sách.

Mỗi khoản riêng lẻ có vẻ không lớn, nhưng khi cộng lại trong tháng, chúng có thể ảnh hưởng đáng kể đến kế hoạch tài chính.

Bạn không nhất thiết phải từ chối mọi lời mời. Hãy ưu tiên những cuộc gặp thực sự quan trọng, chủ động giới hạn ngân sách và lựa chọn cách gặp gỡ phù hợp với điều kiện của mình. Việc từ chối khéo léo khi cần thiết cũng là một kỹ năng quản lý tài chính cá nhân.

Chỉ tiết kiệm khi cuối tháng còn dư

Nhiều người có thói quen chi tiêu trước rồi mới dành phần tiền còn lại để tiết kiệm. Cách làm này dễ khiến mục tiêu tích lũy bị trì hoãn, bởi các khoản chi thường có xu hướng tăng lên theo số tiền đang có.

Một cách khác là trích khoản tiết kiệm ngay khi nhận lương, sau đó phân bổ số tiền còn lại cho sinh hoạt, hóa đơn và các nhu cầu cá nhân.

Không nhất thiết phải bắt đầu bằng một khoản lớn. Bạn có thể chọn mức tiết kiệm phù hợp với thu nhập, chi phí thiết yếu và nghĩa vụ tài chính của mình, rồi điều chỉnh dần khi điều kiện thay đổi.

Tích lũy tiền bạc không đồng nghĩa với việc phải cắt bỏ mọi niềm vui. Điều quan trọng là nhận diện những khoản chi chưa cần thiết, xây dựng ngân sách phù hợp và duy trì thói quen tiết kiệm đều đặn. Khi biết tiền đang được sử dụng vào đâu, bạn sẽ chủ động hơn trong việc cân đối chi tiêu và chuẩn bị cho những mục tiêu dài hạn.