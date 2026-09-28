5 thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9, người dân cần phải biết

Từ ngày 28/9, Nghị định 320/2026/NĐ-CP của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 69/2024/NĐ-CP ngày 25/6/2024 về định danh và xác thực điện tử chính thức có hiệu lực.

Quy định mới kéo theo một số thay đổi đáng chú ý trong việc sử dụng tài khoản VNeID, người dân cần lưu ý để tránh gặp vướng mắc khi thực hiện các thủ tục trên nền tảng này.

Theo đó, một số điểm đáng chú ý gồm: VNeID có thể bị khóa nếu số điện thoại đăng ký không chính chủ; Giấy tờ được tích hợp trên VNeID có giá trị tương đương giấy tờ trực tiếp theo quy định; Người dân có thể lập hồ sơ, gửi yêu cầu và nhận kết quả thông qua VNeID; Mở rộng đối tượng sử dụng và các tiện ích trên VNeID; Nhiều tài khoản trực tuyến phải liên kết với VNeID.

Những thay đổi liên quan đến VNeID từ ngày 28/9/2026

Những thay đổi này khiến việc sử dụng VNeID ngày càng gắn với các giao dịch, thủ tục hành chính và dịch vụ trực tuyến. Do đó, người dân cần chủ động cập nhật quy định mới, đặc biệt kiểm tra thông tin cá nhân và số điện thoại đăng ký tài khoản để kịp thời điều chỉnh khi cần thiết.