5 thành viên chủ chốt NATO cam kết gánh vác trách nhiệm lớn hơn

Trụ sở NATO tại Brussels, Bỉ. (Ảnh: Kyodo/TTXVN)

Năm nước thành viên chủ chốt của Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) gồm Anh, Pháp, Đức, Italy và Ba Lan (E5) khẳng định sẵn sàng đảm nhận trách nhiệm lớn hơn trong liên minh, đồng thời nhấn mạnh Mỹ vẫn là đồng minh không thể thiếu.

Sau cuộc họp nhóm tại Paris (Pháp) ngày 26/10, Bộ trưởng Quốc phòng 5 nước nói trên ra tuyên bố chung nêu rõ: “Châu Âu cần đảm nhận trách nhiệm lớn hơn đối với an ninh của chính mình” và đóng góp nhiều hơn cho các hoạt động chung của NATO.

Các bộ trưởng nhấn mạnh 5 nước quyết tâm phối hợp chặt chẽ với Mỹ và các đồng minh khác để hiện thực hóa mục tiêu trên.

Tuyên bố khẳng định Mỹ vẫn là đồng minh không thể thiếu, đồng thời cho rằng sự hiện diện và cam kết lâu dài của Washington đối với an ninh châu Âu có ý nghĩa thiết yếu đối với một NATO vững mạnh và đáng tin cậy.

Bộ trưởng Bộ Quân đội và Cựu chiến binh Pháp Catherine Vautrin cho biết 5 nước nhất trí hướng tới mục tiêu xây dựng một châu Âu vững mạnh hơn trong một NATO cũng vững mạnh hơn, thông qua kế hoạch phối hợp được xây dựng minh bạch với Washington.

Cùng tham dự cuộc họp này, Đại diện cấp cao phụ trách chính sách đối ngoại của Liên minh châu Âu (EU) Kaja Kallas nhấn mạnh châu Âu cần tiếp tục hiện đại hóa lực lượng và năng lực quốc phòng để tăng cường sức mạnh của mình trong NATO.

Bên cạnh đó, các bộ trưởng Quốc phòng E5 cũng tái khẳng định cam kết tiếp tục hỗ trợ Ukraine, song không công bố khoản viện trợ tài chính hoặc hỗ trợ quân sự mới.

Cuộc họp diễn ra trong bối cảnh các nước châu Âu thúc đẩy tăng cường năng lực tự bảo đảm an ninh, trong khi Mỹ có kế hoạch điều chỉnh sự hiện diện quân sự tại khu vực.

Hồi tháng 5 vừa qua, Lầu Năm Góc thông báo kế hoạch rút khoảng 5.000 binh sỹ khỏi Đức, tương đương khoảng 15% trong tổng số 36.000 binh sỹ Mỹ đồn trú tại nước này. Washington cho biết quá trình rút quân sẽ diễn ra trong vòng 6-12 tháng.

Cuộc họp tiếp theo của nhóm E5 dự kiến diễn ra tại Rome (Italy) vào tháng 3/2027./.