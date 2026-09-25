5 tay chèo phường Sơn Trà dự giải ván SUP Hà Nội mở rộng

Giải do thành phố Hà Nội phối hợp các đơn vị tổ chức từ ngày 3 - 4/10, quy tụ các đội đua trong nước và quốc tế. Trong đó, ở môn chèo SUP, các vận động viên tranh tài nội dung Sprint 250m dành cho nam và nữ; Technical 1.000m dành cho nam và nữ; tiếp sức gia đình Family Relay Race 500m, với sự kết hợp giữa một người lớn từ 18 tuổi và một trẻ em từ 10 đến dưới 13 tuổi.

Phường Sơn Trà cử 5 vận động viên thi đấu môn chèo SUP gồm: Nguyễn Mạnh Tuấn, Hoàng Trọng Quốc Hùng, Nguyễn Văn Việt, Nguyễn Lê Duy Quang và Nguyễn Văn Thắng. Việc địa phương tạo điều kiện để các tay chèo tham dự giải cho thấy môn SUP và phong trào thể thao này dần nhận được sự quan tâm nhiều hơn.

Tham gia giải, các tay chèo của phường Sơn Trà có cơ hội giao lưu, cọ xát và nâng cao trình độ chuyên môn. Đây là cơ sở để phường Sơn Trà nói riêng và thành phố nói chung đẩy mạnh phong trào chèo SUP. Hiện thành phố có nhiều điều kiện và tiềm năng đưa môn thể thao này phát triển theo hướng chuyên nghiệp và bền vững, gắn với phát triển du lịch.