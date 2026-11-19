Một tàu chở dầu bốc cháy ở phía đông eo biển Hormuz. Ảnh tư liệu: Fars

Quân đội Iran tuyên bố 3 tàu chở dầu đi vào khu vực hạn chế ở phía Đông eo biển Hormuz đã va phải thủy lôi hải quân và bốc cháy kể từ sáng 19/11. Trước đó, Hải quân Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cũng thông báo 2 siêu tàu chở dầu trúng thủy lôi ở phía Nam eo biển này.

Trong tuyên bố được hãng thông tấn Fars của Iran đăng tải, quân đội nước này cho biết 3 tàu chở dầu đã tắt hệ thống định vị hàng hải và phớt lờ những cảnh báo của giới chức Iran trước khi xảy ra sự cố.

Thông tin trên được đưa ra không lâu sau khi Hải quân IRGC tuyên bố 2 siêu tàu chở dầu trúng thủy lôi và bốc cháy tại khu vực phía Nam eo biển Hormuz.

Trong một tuyên bố được các hãng thông tấn Iran dẫn lại, Hải quân IRGC cho biết 2 siêu tàu chở dầu này đã bị bỏ lại sau các vụ nổ.

Cơ quan này đồng thời nhắc lại cảnh báo đối với các tàu chở dầu sử dụng những tuyến hàng hải không được Iran cho phép hoặc có hoạt động phối hợp với quân đội Mỹ, khẳng định những tàu này sẽ phải đối mặt với biện pháp xử lý cứng rắn.

Eo biển Hormuz nằm giữa Iran và Oman, nối vịnh Ba Tư với vịnh Oman và biển Arab. Đây là một trong những tuyến vận tải năng lượng quan trọng nhất thế giới, đồng thời là điểm nghẽn chiến lược mà bất kỳ sự gián đoạn nào cũng có thể tác động lớn đến thị trường dầu mỏ và khí đốt.

Căng thẳng tại Hormuz gia tăng trong bối cảnh xung đột giữa Iran với Mỹ và Israel bùng phát từ cuối tháng 2/2026. Tuyến hàng hải này liên tục ghi nhận các vụ tấn công nhằm vào tàu thương mại. Theo Reuters, riêng tháng 10/2026 đã có 37 vụ tấn công nhằm vào tàu thuyền trong khu vực, mức cao nhất kể từ khi xung đột bắt đầu. Trong 10 ngày đầu tháng 11, ít nhất 10 tàu tiếp tục bị tấn công.

Một điểm đáng chú ý là tranh chấp về tuyến hàng hải được phép sử dụng. Iran yêu cầu các tàu đi qua eo biển phải tuân thủ những hành lang do lực lượng vũ trang nước này chỉ định và phối hợp với giới chức Iran. Trong khi đó, Tehran phản đối tuyến hàng hải phía Nam do Oman xác định, vốn đi gần bờ biển bán đảo Arab. Sự bất đồng này khiến hoạt động lưu thông qua eo biển càng trở nên phức tạp.