Các đại biểu dự hội nghị.

Theo báo cáo, thực hiện Nghị quyết số 72-NQ/TW ngày 9/9/2025 của Bộ Chính trị “Về một số giải pháp đột phá, tăng cường bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân”, công tác khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân được tỉnh quan tâm chỉ đạo, triển khai đồng bộ từ tỉnh đến cơ sở. Sở Y tế chủ động hướng dẫn chuyên môn, điều phối các cơ sở y tế, huy động nhân lực, phương tiện, trang thiết bị tổ chức khám tại cơ sở y tế và khám lưu động tại cộng đồng. UBND 56/56 xã, phường ban hành kế hoạch, phối hợp rà soát đối tượng, tuyên truyền, vận động người dân tham gia.

Đến hết ngày 20/11/2026, toàn tỉnh có 490.228/490.228 người dân hiện có mặt tại địa phương được khám sức khỏe, đạt 100%. Qua các đợt khám, các cơ sở y tế phát hiện nhiều trường hợp mắc mới hoặc có dấu hiệu mắc các bệnh như: tăng huyết áp, đái tháo đường, ung bướu, tim mạch, bệnh về mắt và một số bệnh lý khác. Những trường hợp nghi ngờ mắc bệnh hoặc phát hiện mắc bệnh mới được tư vấn, hướng dẫn đến cơ sở y tế để tiếp tục khám, chẩn đoán xác định và điều trị kịp thời.

Cùng với hoạt động khám trực tiếp, công tác chuyển đổi số trong quản lý sức khỏe người dân được quan tâm triển khai. Đến nay, có 123.005 hồ sơ khám sức khỏe được liên thông lên Cổng dữ liệu sức khỏe của Bộ Y tế; 168.873 người có Sổ sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID. Qua đó, từng bước hình thành cơ sở dữ liệu phục vụ theo dõi, quản lý và chăm sóc sức khỏe người dân.

Tham luận tại hội nghị tập trung vào các nội dung: Công tác lãnh đạo, chỉ đạo, huy động các cơ quan, đoàn thể và hệ thống chính trị ở cơ sở tham gia khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân tại địa phương; công tác phối hợp và phương pháp, cách thức tổ chức; việc cập nhật, kết nối dữ liệu sức khỏe điện tử trên ứng dụng VNeID...

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ phát biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ ghi nhận, biểu dương sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của ngành y tế, các sở, ban, ngành, chính quyền địa phương, đội ngũ cán bộ, nhân viên y tế trong triển khai nhiệm vụ. Đề nghị thời gian tới, các cấp, các ngành tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí theo Nghị quyết số 72-NQ/TW của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 17/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Trong đó, Sở Y tế tiếp tục phát huy vai trò cơ quan đầu mối, chủ trì tham mưu xây dựng kế hoạch khám sức khỏe năm 2027 phù hợp với tình hình thực tế; rà soát, phân nhóm đối tượng ngay từ đầu, ưu tiên các nhóm dân cư khó tiếp cận dịch vụ y tế. Các cơ sở khám, chữa bệnh nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm người dân sau khám được tư vấn, hướng dẫn khám chuyên sâu, chẩn đoán, điều trị và quản lý sức khỏe liên tục.

UBND các xã, phường chủ động phối hợp rà soát, cập nhật chính xác danh sách dân cư, tăng cường tuyên truyền, vận động người dân tham gia khám sức khỏe định kỳ. Các sở, ngành liên quan quan tâm phối hợp, tham mưu bố trí kinh phí, bảo đảm nguồn lực thực hiện nhiệm vụ khám sàng lọc và quản lý sức khỏe toàn dân trên địa bàn tỉnh năm 2027 tiếp tục đạt được những kết quả tích cực, thực chất và bền vững hơn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Hà Nhật Lệ, lãnh đạo Sở Y tế trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh tặng các tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026.

Nhân dịp này, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen cho 5 tập thể có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện khám sức khỏe định kỳ, khám sàng lọc miễn phí cho người dân năm 2026.