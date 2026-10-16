5 tập thể, 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

Tới dự, có các đồng chí: Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ; Nguyễn Thị Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Quốc hội; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể Trung ương và địa phương.

Đồng chí Phạm Gia Túc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ phát biểu chỉ đạo tại chương trình. Ảnh: TUẤN ANH

Phát biểu khai mạc chương trình, đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nhấn mạnh, trải qua 96 năm xây dựng, trưởng thành và phát triển, Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam không ngừng lớn mạnh, khẳng định vai trò nòng cốt trong phong trào phụ nữ và công tác bình đẳng giới; thực sự là tổ chức đại diện chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của phụ nữ và làm tốt công tác an sinh xã hội. Trong suốt chặng đường vẻ vang ấy, các thế hệ phụ nữ Việt Nam luôn một lòng đi theo Đảng, phát huy truyền thống “Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang”; có những đóng góp to lớn vào sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Đồng chí Lê Thị Thủy phát biểu khai mạc chương trình.

Biểu dương, đánh giá cao nỗ lực và kết quả hoạt động của Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong thời gian qua; chúc mừng các tập thể, cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai, Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc nhấn mạnh: Đất nước ta đang bước vào kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc. Khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và chuyển đổi xanh đang làm thay đổi sâu sắc phương thức sản xuất, kinh doanh, quản trị và đời sống xã hội. Tinh thần là phụ nữ phải được tham gia ngay từ đầu, tham gia bình đẳng và thụ hưởng thành quả từ những động lực phát triển mới. Với tinh thần đó, đồng chí Phó thủ tướng Thường trực Chính phủ yêu cầu, phong trào phụ nữ và công tác hội cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ theo hướng chuyên nghiệp, hiệu quả, hướng mạnh về cơ sở. Cùng với đó, cấp ủy, chính quyền các cấp, các bộ, ngành, địa phương, lãnh đạo, chỉ đạo giải quyết những vấn đề thực chất của phụ nữ, kiến tạo môi trường để phụ nữ phát triển.

Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam là giải thưởng thường niên tôn vinh các tập thể, cá nhân phụ nữ có tài năng, thành tích nổi bật trên các lĩnh vực. Năm 2026, Ban tổ chức tiếp nhận 54 hồ sơ đề cử từ 11 bộ, hai tổ chức chính trị - xã hội, 15 UBND tỉnh, thành phố và hai Đại học Quốc gia. Qua xét chọn, giải thưởng được trao tặng 5 tập thể (trong đó có tập thể Phụ nữ Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp quốc phòng) và 12 cá nhân có thành tích đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Đồng chí Phạm Gia Túc và đồng chí Lê Thị Thủy trao khen thưởng tặng các tập thể đạt Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026.

12 cá nhân vinh dự nhận giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026.

Cùng với Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam, Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai được trao tặng nhằm tôn vinh 32 cán bộ Hội chuyên trách tiêu biểu, có nhiều đóng góp trong công tác Hội và phong trào phụ nữ. Trong số này, Quân đội có Thượng tá Dương Thị Bé, Phó trưởng phòng Công tác quần chúng, Cục Chính trị, Quân đoàn 12. Các cá nhân được vinh danh là những cán bộ Hội tiêu biểu, có nhiều dấu ấn trong đổi mới hoạt động Hội, ứng dụng chuyển đổi số, tập hợp, hỗ trợ hội viên, phụ nữ; tham gia xây dựng chính sách, chăm lo phụ nữ, trẻ em, hỗ trợ phát triển kinh tế, xây dựng gia đình hạnh phúc, bảo vệ môi trường và giải quyết những vấn đề thiết thực từ cơ sở.

Thượng tá Dương Thị Bé được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai. Ảnh: TUẤN ANH

Các cán bộ hội được trao Giải thưởng Nguyễn Thị Định lần thứ hai tại chương trình. Ảnh: TUẤN ANH

Dịp này, Ban tổ chức đã phát động Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, nâng tầm thương hiệu Việt” năm 2027 với thông điệp trọng tâm “Chuyển đổi kép - Động lực mới cho tăng trưởng kinh tế”. Cuộc thi được tổ nhằm thúc đẩy tinh thần khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo của phụ nữ; lựa chọn, tôn vinh các dự án, mô hình kinh doanh do phụ nữ làm chủ hoặc tham gia quản lý tiêu biểu, góp phần thúc đẩy ứng dụng khoa học, công nghệ, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển thương hiệu sản phẩm Việt. Điểm mới của Cuộc thi năm nay là lần đầu tiên, Ban Tổ chức giới thiệu chuyên gia trí tuệ nhân tạo (AI) “AI Wome Start Up” đồng hành, hỗ trợ cung cấp, giải đáp và kết nối thông tin liên quan đến Cuộc thi và các nội dung hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp. Việc ứng dụng AI trong hoạt động hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp thể hiện nỗ lực đổi mới phương thức hoạt động, tăng cường ứng dụng công nghệ số của Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế tư nhân, khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo.