5 tập thể, 12 cá nhân được trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc và Ủy viên TW Đảng, Phó Chủ tịch UBTW MTTQ Việt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy trao Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam 2026 cho 5 tập thể

Trải qua hơn 2 thập kỷ hình thành và phát triển, Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam đã trở thành giải thưởng danh giá, có sức lan tỏa sâu rộng trong đời sống xã hội. Giải thưởng không chỉ biểu dương tinh thần lao động sáng tạo, sự kiên trì và trí tuệ của phụ nữ trên mọi lĩnh vực, mà còn là động lực to lớn cổ vũ các tầng lớp phụ nữ tích cực thi đua, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Phát biểu tại buổi lễ, Ủy viên TƯ Đảng, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ VIệt Nam, Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thủy nhiệt liệt biểu dương và nhấn mạnh: Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam năm 2026 tôn vinh các tập thể, cá nhân phụ nữ có thành tích xuất sắc và đóng góp nổi bật trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Mỗi tập thể, mỗi cá nhân được vinh danh hôm nay là một minh chứng sinh động cho trí tuệ, bản lĩnh, nghị lực, tinh thần trách nhiệm, sức sáng tạo và tiếp tục khẳng định năng lực, vị thế, góp phần lan tỏa những giá trị tốt đẹp của phụ nữ Việt Nam.

12 cá nhân xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam

Tại lễ trao giải, Ban Tổ chức đã vinh danh các tập thể và cá nhân phụ nữ tiêu biểu xuất sắc trên cả nước. Các gương mặt nhận giải hoạt động đa dạng trong nhiều lĩnh vực: từ nghiên cứu khoa học, y tế, giáo dục, văn hóa nghệ thuật cho đến sản xuất kinh doanh, bảo vệ an ninh trật tự và hoạt động vì cộng đồng.

Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam Lê Thị Thuỷ đề nghị các cấp ủy, chính quyền, các ban, ngành tiếp tục quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi nhất để phụ nữ Việt Nam phát huy tiềm năng, khẳng định vị thế và đóng góp ngày càng nhiều hơn vào công cuộc phát triển nhanh, bền vững của đất nước; qua đó tiếp thêm niềm tin và ngọn lửa nhiệt huyết cho hàng triệu phụ nữ trên cả nước tiếp tục phấn đấu, tự tin khẳng định bản lĩnh và vai trò của mình trong thời kỳ mới.

5 tập thể và 12 cá nhân xuất sắc được trao tặng Giải thưởng Phụ nữ Việt Nam gồm: 5 TẬP THỂ NHẬN GIẢI 1. Trung tâm Ung thư, Bệnh viện Nhi Trung ương 2. Hội Phụ nữ Nhà máy Z176, Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng 3. Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Hưng Yên 4. Hội Nữ Doanh nhân tỉnh Thái Nguyên 5. Tập thể nữ Bưu điện tỉnh Lạng Sơn 12 CÁ NHÂN NHẬN GIẢI 1. Bà Chu Thị Hồng Hà - Ủy viên Ban Chấp hành Hội Nông dân tỉnh Hà Tĩnh, hội viên nông dân xã Hương Sơn, tỉnh Hà Tĩnh 2. PGS.TS. Giảng viên cao cấp Nguyễn Thị Hiệp - Trưởng khoa Khoa Kỹ thuật Y sinh, Trường Đại học Quốc tế, Đại học Quốc gia TP Hồ Chí Minh 3. TS. Đỗ Thị Thanh Huyền - Trưởng Bộ môn Chuyên Sinh học, Trường THPT Chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội 4. Nghệ sĩ Ưu tú Bùi Thị Hương - Diễn viên Đoàn Nghệ thuật Xiếc và Tạp kỹ, Liên đoàn Xiếc Việt Nam 5. Đại tá Trần Thị Kim Lý - Trưởng phòng An ninh điều tra, Công an TP Hồ Chí Minh 6. Bà Nguyễn Thị Việt Nga - Phó Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội chuyên trách khóa XVI thành phố Hải Phòng 7. Vận động viên Phụng Mùi Nhình - Trung tâm Đào tạo, thi đấu Thể thao và Nghệ thuật tỉnh Cao Bằng 8. PGS.TS, Bác sĩ đa khoa Nguyễn Thị Thu Phương - Trưởng khoa Dược học, Trường Đại học Y Dược Hải Phòng 9. Bà Trần Thị Thanh Thủy - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên 10. Bà Đỗ Thị Hương Trà - Giáo viên THPT hạng II, Tổ phó chuyên môn tổ Hóa - Sinh, Trường THPT Chuyên tỉnh Cao Bằng 11. Bà Nguyễn Hoàng Uyên - Phó Giám đốc Sở Y tế tỉnh Tây Ninh 12. Bà Trịnh Thị Hồng Vân - Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty TNHH Nhà nước Một thành viên Yến sào Khánh Hòa.