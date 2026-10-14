5 tầng chăm sóc sức khỏe người già ở TP.HCM

Già hóa dân số đặt ra yêu cầu chăm sóc phù hợp

Người cao tuổi có nhu cầu chăm sóc khác nhau tùy theo tình trạng sức khỏe và khả năng tự sinh hoạt. Có người chỉ cần hướng dẫn duy trì sức khỏe, nhưng cũng có người cần hỗ trợ tại nhà, chăm sóc dài hạn hoặc điều trị chuyên sâu tại bệnh viện.

Vì vậy, việc tổ chức hệ thống chăm sóc theo nhiều tầng nhằm giúp mỗi người được tiếp cận dịch vụ phù hợp, tránh tình trạng chăm sóc không đáp ứng đúng nhu cầu.

Theo định hướng xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi tại TP.HCM, mô hình gồm 5 tầng: tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe; hỗ trợ tại cộng đồng; hỗ trợ tại nhà; chăm sóc tại cơ sở lưu trú và chăm sóc tại bệnh viện.

Đây không phải là 5 bước bắt buộc mà tất cả người cao tuổi phải lần lượt trải qua. Việc lựa chọn hoặc chuyển đổi hình thức chăm sóc căn cứ vào tình trạng sức khỏe, khả năng tự sinh hoạt và mức độ cần hỗ trợ của từng người.

TP.HCM xây hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Trong đó, tự chăm sóc và nâng cao sức khỏe là tầng nền tảng, dành cho tất cả người cao tuổi, đặc biệt là những người còn khả năng tự chủ trong sinh hoạt.

Người cao tuổi được khuyến khích duy trì chế độ ăn uống phù hợp, vận động thường xuyên, khám sức khỏe định kỳ và theo dõi các yếu tố nguy cơ.

Nhân viên y tế có vai trò tư vấn phòng bệnh, hướng dẫn quản lý bệnh mạn tính và sử dụng hồ sơ sức khỏe điện tử để theo dõi tình trạng sức khỏe theo thời gian. Việc khám định kỳ cũng giúp phát hiện sớm những thay đổi cần được đánh giá hoặc can thiệp.

Kết nối 5 tầng chăm sóc

Ở tầng chăm sóc tại cộng đồng, đối tượng hướng đến là những người vẫn sống tại nhà nhưng cần hỗ trợ nhẹ, có nguy cơ suy giảm sức khỏe, ít giao tiếp hoặc cần thêm cơ hội tham gia các hoạt động xã hội.

Trạm y tế, điểm chăm sóc ban ngày, câu lạc bộ, đoàn thể và tình nguyện viên có thể phối hợp theo dõi sức khỏe, tư vấn, hướng dẫn vận động, phục hồi chức năng cơ bản và tổ chức hoạt động giao lưu.

Qua đó, người cao tuổi có thêm điều kiện duy trì cuộc sống độc lập, hạn chế cô đơn và giảm bớt gánh nặng cho gia đình.

Đối với người cao tuổi khó đi lại, mắc nhiều bệnh mạn tính, cần theo dõi thường xuyên hoặc vừa xuất viện, chăm sóc tại nhà là hình thức phù hợp.

TP.HCM định hướng xây dựng hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi theo 5 tầng.

Đội chăm sóc sức khỏe liên tục, bác sĩ gia đình, điều dưỡng, nhân viên chăm sóc và người thân có thể phối hợp thăm khám, theo dõi sức khỏe, tư vấn dinh dưỡng, hướng dẫn sử dụng thuốc theo chỉ định và hỗ trợ phục hồi chức năng. Gia đình cũng được hướng dẫn nhận biết các dấu hiệu cảnh báo để liên hệ cơ sở y tế khi cần.

Với những trường hợp cần hỗ trợ thường xuyên hoặc chăm sóc dài hạn mà gia đình và cộng đồng không thể bảo đảm an toàn tại nhà, cơ sở lưu trú có thể cung cấp dịch vụ dưỡng lão, điều dưỡng, phục hồi chức năng, chăm sóc người sa sút trí tuệ, chăm sóc ngắn hạn hoặc chăm sóc giảm nhẹ.

Các cơ sở cần bảo đảm an toàn, dinh dưỡng, quản lý thuốc, phòng ngừa té ngã và loét, đồng thời tôn trọng quyền, nhân phẩm của người cao tuổi. Việc kết nối chuyên môn với bệnh viện cũng cần được duy trì để xử lý các vấn đề sức khỏe vượt quá khả năng chăm sóc tại chỗ.

Ở tầng cao nhất, bệnh viện tiếp nhận người cao tuổi cần điều trị bệnh cấp tính, mắc bệnh lý phức tạp, suy giảm chức năng nặng hoặc cần kỹ thuật chuyên sâu.

Người cao tuổi có nhu cầu chăm sóc khác nhau tùy theo tình trạng sức khỏe và khả năng tự sinh hoạt.

Ngoài điều trị và chăm sóc chuyên khoa, bệnh viện còn thực hiện đánh giá toàn diện, phục hồi chức năng và hỗ trợ chuyên môn cho các tầng chăm sóc khác.

Khi người bệnh ổn định và xuất viện, việc phối hợp với trạm y tế, gia đình hoặc cơ sở chăm sóc giúp bảo đảm quá trình chuyển tiếp an toàn, hạn chế gián đoạn theo dõi và điều trị.

Để mô hình phát huy hiệu quả, cần có sự phối hợp giữa người cao tuổi, gia đình, trạm y tế, bệnh viện, cơ sở lưu trú và chính quyền địa phương.

Việc đánh giá sức khỏe và mức độ cần hỗ trợ sẽ giúp xác định hình thức chăm sóc phù hợp, ưu tiên dịch vụ cần thiết và chuyển đổi kịp thời khi tình trạng sức khỏe thay đổi.

Với cách tiếp cận này, chăm sóc tại nhà và cộng đồng giữ vai trò nền tảng, trong khi cơ sở lưu trú và bệnh viện đáp ứng những nhu cầu chuyên biệt hoặc phức tạp hơn.

Mục tiêu là giúp người cao tuổi được chăm sóc an toàn, phù hợp, duy trì khả năng tự chủ và gắn bó với gia đình, cộng đồng lâu nhất có thể.