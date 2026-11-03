5 siêu anh hùng từng sử dụng búa thần của Thor

Được rèn từ lõi của một ngôi sao đang hấp hối, Mjolnir là một trong những vũ khí mạnh nhất của Vũ trụ Marvel. Chiếc búa cho phép Thor điều khiển thời tiết, bay lượn, phóng năng lượng và tung ra những đòn tấn công có sức công phá khủng khiếp.

Tuy nhiên, không phải ai cũng có thể sử dụng Mjolnir. Vũ khí này được phù phép để chỉ những người được đánh giá là xứng đáng mới có thể nhấc lên và sở hữu sức mạnh của thần sấm.

Trong lịch sử truyện tranh Marvel, một số thành viên Avengers đã chứng minh mình xứng đáng với Mjolnir. Thậm chí, có người tìm được cách điều khiển chiếc búa mà không cần đáp ứng điều kiện đặc biệt này.

Moon Knight

Ảnh: Marvel Comics.

Moon Knight là một trong những nhân vật ít được kỳ vọng có thể sử dụng Mjolnir. Với tính cách bạo lực và tâm lý phức tạp, anh khó đáp ứng những tiêu chuẩn đạo đức mà chiếc búa đòi hỏi. Tuy nhiên, trong loạt truyện Age of Khonshu, Moon Knight đã tìm ra cách khống chế vũ khí của Thor.

Khi Thor ném Mjolnir về phía mình, Moon Knight bất ngờ khiến chiếc búa dừng lại giữa không trung. Anh giải thích rằng Mjolnir được rèn từ Uru, một loại khoáng vật thần bí có nguồn gốc từ mặt trăng đầu tiên của vũ trụ. Là hiện thân của Khonshu, vị thần Mặt trăng trong thần thoại Ai Cập, Moon Knight có khả năng điều khiển vật chất cấu thành chiếc búa. Nhờ đó, anh sử dụng chính Mjolnir để đánh bại Thor.

Điều đặc biệt là Moon Knight không được chiếc búa công nhận là người xứng đáng. Anh chỉ khai thác nguồn gốc vật chất của Mjolnir để kiểm soát nó.

Storm

Ảnh: Marvel Comics.

Storm nổi tiếng với khả năng điều khiển thời tiết như tạo ra những cơn bão, triệu hồi sấm sét. Dù gắn liền với nhóm X-Men, nữ dị nhân cũng từng nhiều lần gia nhập Avengers.

Trong Immortal Thor #4, Thor tìm kiếm đồng minh để đối đầu Toranos, một vị thần sở hữu sức mạnh khổng lồ. Khi Thor tiếp cận Storm, cô ban đầu tấn công anh. Thay vì chống trả, Thor ném Mjolnir về phía Storm và để cô bắt lấy. Ngay lập tức, sấm sét bao phủ cơ thể nữ dị nhân, mang đến cho cô sức mạnh thần thánh cùng bộ giáp Asgard.

Thor vốn biết Storm xứng đáng sử dụng Mjolnir và muốn cô trở thành đồng minh trong cuộc chiến chống Toranos. Sau đó, Storm cùng Beta Ray Bill, Jane Foster và Loki lần lượt sử dụng chiếc búa, hợp sức với Thor thành lập đội Thor Corps. Nhờ sức mạnh kết hợp, họ đánh bại Toranos.

Dù không sở hữu Mjolnir, Storm vẫn là một trong những nhân vật có khả năng điều khiển thời tiết mạnh nhất Marvel.

Thunderstrike

Ảnh: Marvel Comics.

Eric Masterson vốn là một người bình thường trước khi cuộc gặp tình cờ với Thor thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh. Trong Thor #408, khi ác nhân Mongoose chuẩn bị sát hại Thor, Eric đã nhấc Mjolnir để bảo vệ thần sấm. Tuy nhiên, anh bị thương chí mạng trong cuộc chiến.

Trước lời cầu xin của Thor, Odin quyết định cứu Eric bằng cách hợp nhất cơ thể anh với Thor. Từ đó, Eric có thể biến đổi giữa hình dạng người thường và thần sấm, đồng thời sở hữu sức mạnh của Mjolnir. Trong thời gian mang danh Thor, Eric gia nhập Avengers và tham gia nhiều cuộc chiến lớn, bao gồm cuộc đối đầu với Thanos trong sự kiện Infinity Gauntlet.

Sau này, Odin tách Eric và Thor thành hai cá thể độc lập, đồng thời trao cho Eric một vũ khí Asgard riêng mang tên Thunderstrike. Eric lấy tên Thunderstrike theo tên vũ khí của mình, tiếp tục chiến đấu trong hàng ngũ Avengers cho đến khi hy sinh.

Captain America

Ảnh: Marvel Comics.

Với tinh thần chính nghĩa và lòng dũng cảm, Captain America là một trong những nhân vật được xem là xứng đáng nhất để sử dụng Mjolnir. Trong Thor #390, khi Avengers chiến đấu chống lại thần Seth và đội quân quỷ dữ, Thor bị đánh bất tỉnh. Captain America đã nhấc chiếc búa của đồng đội, sử dụng nó để đánh bại những kẻ tấn công.

Sau khi Thor tỉnh lại, Captain America lập tức trả Mjolnir cho chủ nhân. Anh tiếp tục sử dụng chiếc búa trong sự kiện Fear Itself, khi Trái Đất bị Serpent, vị thần Sợ hãi của Asgard, đe dọa. Sau khi chiếc khiên biểu tượng bị phá hủy, Captain America nhấc Mjolnir và dẫn dắt Avengers trong trận chiến quyết định chống lại Serpent cùng các chiến binh dưới quyền hắn.

Khoảnh khắc Captain America sử dụng búa thần cũng được tái hiện trên màn ảnh rộng trong Avengers: Endgame (2019). Trong trận chiến cuối cùng với Thanos, Steve Rogers bất ngờ triệu hồi Mjolnir, kết hợp sức mạnh sấm sét với kỹ năng chiến đấu của mình.

Jane Foster

Ảnh: Marvel Comics.

Jane Foster, người từng có quan hệ tình cảm với Thor, là một trong những nhân vật có hành trình đặc biệt nhất khi sở hữu Mjolnir. Khi Thor không còn được chiếc búa công nhận là người xứng đáng, Jane trở thành người kế nhiệm, mang danh hiệu nữ thần Sấm sét.

Trong Thor: God of Thunder #25, Jane tiếp nhận sức mạnh thần thánh từ Mjolnir, có khả năng biến đổi thành một phiên bản Thor với đầy đủ năng lực của thần sấm. Cô nhanh chóng gia nhập Avengers, trở thành một trong những thành viên mạnh nhất đội. Tuy nhiên, sức mạnh này đi kèm cái giá rất lớn. Jane mắc ung thư và đang trải qua quá trình hóa trị. Mỗi lần biến thành Thor, phép thuật của Mjolnir lại loại bỏ các loại thuốc điều trị khỏi cơ thể cô, khiến bệnh tình ngày càng nghiêm trọng.

Dù biết việc sử dụng chiếc búa có thể đe dọa tính mạng, Jane vẫn tiếp tục chiến đấu để bảo vệ người khác. Cuối cùng, cô trả lại Mjolnir cho Thor và sau đó trở thành Valkyrie. Bệnh ung thư của Jane cũng bước vào giai đoạn thuyên giảm hoàn toàn.

Dù mang danh Thor hay Valkyrie, Jane Foster vẫn là một trong những siêu anh hùng thể hiện rõ nhất phẩm chất mà Mjolnir tìm kiếm: lòng dũng cảm, sự hy sinh và tinh thần bảo vệ người khác.