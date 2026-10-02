5 siêu anh hùng Marvel từng hạ gục Thanos

Trong Vũ trụ Điện ảnh Marvel (MCU), Thanos được khắc họa như một hung thần bất bại, phải cần đến sự hy sinh của cả biệt đội Avengers mới có thể bị đánh bại. Tuy nhiên, trong nguyên tác truyện tranh, gã Titan điên này không hề "bất khả chiến bại".

Qua nhiều thập kỷ, không ít siêu anh hùng đã từng đánh bại Thanos bằng sức mạnh bộc phát, kỹ năng chiến đấu hoặc những chiến thuật thông minh.

Dưới đây là 5 siêu anh hùng từng đánh bại Thanos trong các bộ truyện tranh Marvel, theo Comic Book.

Adam Warlock

Ảnh: Marvel.

Adam Warlock và Thanos có duyên nợ trong truyện tranh - vừa là đối thủ không đội trời chung, vừa là những người hiểu rõ nhau nhất.

Trong bộ truyện Marvel Two-In-One Annual #2, Thanos đã biến biệt đội Avengers cùng Captain Marvel thành đá và bắt giữ họ. Adam Warlock lúc này đã hy sinh và linh hồn được lưu giữ bên trong Soul Gem (Viên đá linh hồn). Tuy nhiên, nhờ sự giải cứu của Spider-Man, linh hồn của Warlock đã thoát ra dưới dạng một thực thể năng lượng thuần khiết. Ông lao trực tiếp vào Thanos và biến gã Titan điên thành một bức tượng đá vĩnh cửu, chấm dứt mối đe dọa vũ trụ lúc bấy giờ.

Captain Marvel

Ảnh: Marvel.

Thanos đã giao chiến với vô số anh hùng qua nhiều năm, nhưng đối thủ đầu tiên của hắn lại là Captain Marvel đầu tiên - siêu anh hùng tộc Kree có tên Mar-Vell.

Trong tập truyện Captain Marvel Vol.1 #33, Thanos chiếm đoạt được sức mạnh bẻ cong thực tại vô hạn của khối Cosmic Cube. Bằng cách hấp thụ sức mạnh từ khối Cube, Thanos đã dễ dàng đánh bại biệt đội Avengers và quét sạch mọi sự sống trên Trái Đất. Dù phải đối đầu với một kẻ thù hùng mạnh đến vậy, Mar-Vell vẫn chiến đấu ngang ngửa với Thanos nhờ vào chiếc vòng Nega-Bands mang năng lượng vũ trụ.

Cuối cùng, Mar-Vell đã giành chiến thắng bằng cách phá hủy khối Lập phương Vũ trụ, tước đi toàn bộ sức mạnh của Thanos và khôi phục Trái Đất trở lại trạng thái ban đầu. Thất bại này là một đòn giáng thậm chí còn lớn hơn vào cái tôi không bao giờ thỏa mãn của Thanos, bởi đó chính là nguyên nhân khiến Nữ thần Cái chết (Lady Death) mất đi sự quan tâm dành cho gã Titan điên.

Drax the Destroyer

Ảnh: Marvel.

Dù nhân vật Drax trong điện ảnh thường đóng vai trò gây cười, phiên bản nguyên tác truyện tranh của anh lại là một cỗ máy gieo rắc hãi hùng đúng như biệt danh "Kẻ hủy diệt". Mục đích sống duy nhất được tạo ra cho Drax chính là để tiêu diệt Thanos.

Trong sự kiện Annihilation (2006), khi Thanos liên minh với Annihilus và bắt giữ Galactus, Drax đã đơn độc đột nhập vào căn cứ của kẻ thù. Bất chấp lời cảnh báo của Thanos rằng sự can thiệp này sẽ phá hỏng kế hoạch giải cứu vũ trụ, Drax vẫn tiến tới và dùng tay không đấm xuyên qua ngực Thanos, xé nát trái tim của gã Titan điên.

Deadpool

Ảnh: Marvel.

Trong số vô vàn những người căm thù Deadpool, Thanos chắc chắn đứng đầu danh sách. Bất chấp việc gã Titan điên cuồng tìm cách gây ấn tượng với Lady Death, cô lại dành tình cảm cho gã lính đánh thuê lắm lời này. Thanos thậm chí từng giáng lời nguyền bất tử lên Deadpool chỉ để đảm bảo gã không bao giờ có thể đến được với nữ thần của cái chết.

Dù vậy, điều đó vẫn không thể ngăn gã phản diện tìm cách nghiền nát gã anti-hero lắm chiêu trong bộ truyện ngắn tập Deadpool vs. Thanos. Khi Lady Death mất tích, Thanos và Deadpool buộc phải gạt bỏ hiềm khích để cùng hợp lực tìm kiếm. Tuy nhiên, màn bắt tay này lại dẫn đến âm mưu của Thanos nhằm tiêu diệt thực thể Vũ trụ (Eternity) để hủy diệt toàn bộ thực tại.

Thông thường, Deadpool hoàn toàn không phải là đối thủ của một Titan hùng mạnh như Thanos. Dẫu vậy, nỗ lực bảo vệ thực thể Eternity đã giúp Deadpool chứng minh bản thân xứng đáng nhận được sức mạnh toàn năng Uni-Power, biến gã thành siêu anh hùng Captain Universe.

Lấy danh xưng "Pool Captain", Deadpool đã tận dụng nguồn năng lượng vũ trụ vô tận mới có để đánh bại Thanos. Gã lính đánh thuê sau đó chốt hạ chiến thắng triệt để bằng cách thuyết phục thành công Nữ thần Cái chết rằng kế hoạch hủy diệt vũ trụ là hoàn toàn sai trái.

Thor

Ảnh: Marvel.

Thần Sấm Thor đã nhiều lần đụng độ Thanos trong lịch sử Marvel, nhưng chiến thắng ấn tượng nhất của anh diễn ra trong bộ truyện Thor (2000) của tác giả Dan Jurgens.

Khi Thanos tìm cách phá hủy vũ trụ bằng những cổ vật sở hữu sức mạnh vũ trụ, Thor đã được trang bị bộ giáp Odinforce cùng các vũ khí thần thánh do Vua Odin ban tặng. Trong trận chiến nảy lửa, Thor không chỉ đẩy lùi được gã Titan điên mà còn giáng một đòn chí mạng bằng búa Mjolnir, hạ gục Thanos hoàn toàn và giải cứu thế giới khỏi thảm họa diệt vong.