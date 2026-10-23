Trong nhiều gia đình, chiếc bình thủy tinh chứa đầy nước đun sôi để nguội luôn được đặt trên bàn ăn hay kệ bếp. Việc đun sôi nước được xem là "tiêu chuẩn vàng", một thói quen bảo đảm an toàn để bảo vệ sức khỏe cho cả nhà trước những rủi ro từ nguồn nước thô.

Thế nhưng, có một thực tế ít người để ý: Nước sau khi đun sôi vẫn có nguy cơ tái nhiễm khuẩn nếu không được bảo quản đúng cách. Một ly nước trông hoàn toàn trong vắt, không mùi, không vị vẫn có thể trở thành môi trường thuận lợi cho vi khuẩn phát triển nếu quy trình bảo quản bị bỏ ngỏ.

Theo bác sĩ Tôn Thất Cảnh Trí - thuộc Đội ngũ chuyên môn Long Châu, "Việc đun sôi chỉ là bước khởi đầu để loại bỏ mầm bệnh, còn sự an toàn thực sự của nước uống phụ thuộc vào cách chúng ta lưu trữ và thao tác sau đó."

Vậy đâu là 5 sai lầm thường gặp khi uống nước đun sôi để nguội vô tình biến nguồn nước sạch trong nhà bạn thành rủi ro cho sức khỏe?

Để nước đun sôi để nguội quá lâu ở nhiệt độ phòng

Nhiều người có thói quen đun một nồi nước lớn và dùng dần trong nhiều ngày. Tuy nhiên, nước đun sôi để nguội không có chất khử trùng tồn dư (như clo trong nước máy) để ngăn chặn vi khuẩn quay trở lại. Khi nhiệt độ giảm xuống mức phòng, nước trở nên dễ bị tổn thương trước sự xâm nhập của các vi sinh vật từ môi trường xung quanh.

Thành phần hóa học và tình trạng dinh dưỡng trong nước đóng vai trò quyết định đến khả năng tồn tại và phát triển của vi khuẩn. Trong điều kiện bảo quản không phù hợp, nước có thể bị tái nhiễm khuẩn và tạo điều kiện cho một số vi khuẩn phát triển, làm giảm chất lượng nước theo thời gian. Việc để nước quá lâu ở nhiệt độ phòng mà không có biện pháp bảo quản nghiêm ngặt sẽ làm tăng nguy cơ nhiễm khuẩn, khiến nước không còn an toàn như lúc vừa đun sôi.

Thói quen đun nước một lần rồi dùng nhiều ngày tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn

Không đậy kín bình chứa nước sau khi đun sôi

Nhiều người thường có thói quen đậy nắp bình hờ hững hoặc chỉ dùng vải mỏng che miệng bình, khiến bụi bẩn, côn trùng và vi khuẩn dễ dàng xâm nhập; vì vậy, để đảm bảo an toàn, vật chứa cần phải có nắp đậy kín, vừa khít nhằm hạn chế bụi bẩn, côn trùng và các tác nhân gây ô nhiễm xâm nhập.

Khi nắp bình không kín, bụi bẩn, côn trùng và vi sinh vật từ môi trường bên ngoài có thể xâm nhập, làm tăng nguy cơ ô nhiễm nước. Các khuyến cáo về an toàn nước uống nhấn mạnh việc sử dụng bình chứa có nắp vặn chặt hoặc thiết kế miệng hẹp để hạn chế tối đa sự tiếp xúc trực tiếp của nước với các tác nhân gây ô nhiễm từ bên ngoài.

Bình chứa không đậy kín dễ khiến bụi bẩn và vi sinh vật xâm nhập

Sử dụng bình, chai đựng nước không được vệ sinh thường xuyên

Sai lầm không chỉ nằm ở cách đậy nắp mà còn ở chính chất liệu và độ sạch của bình chứa. Việc sử dụng các loại chai nhựa không chuyên dụng, đặc biệt là nhựa tái chế kém chất lượng, có thể dẫn đến tình trạng thôi nhiễm hóa chất vào nước. Các chất như BPA (Bisphenol A) trong nhựa polycarbonate hoặc phthalates trong một số loại nhựa khác có thể thôi nhiễm vào nước, làm tăng nguy cơ phơi nhiễm với các hóa chất có khả năng ảnh hưởng đến hệ nội tiết. Bên cạnh đó, màng sinh học (biofilm) - một lớp màng mỏng chứa vi khuẩn - thường hình thành trên thành bình nếu không được cọ rửa kỹ lưỡng.

Theo bác sĩ Trí, "Việc vệ sinh bình chứa định kỳ là bắt buộc vì vi khuẩn có thể bám trụ và nhân bản ngay trong lòng bình, làm tăng nguy cơ tái nhiễm khuẩn đối với nước mới được châm vào bình, giúp loại bỏ các tạp chất tích tụ và góp phần bảo vệ an toàn cho người dùng."

Độ sạch của bình chứa ảnh hưởng đến chất lượng nước uống

Liên tục châm nước mới vào bình khi vẫn còn nước cũ

Thói quen "đổ thêm" nước mới vào phần nước cũ còn sót lại trong bình tạo ra một môi trường lý tưởng cho vi khuẩn. Nếu nước cũ hoặc bình chứa đã bị nhiễm khuẩn, việc tiếp tục châm nước mới có thể làm tăng nguy cơ ô nhiễm cho toàn bộ lượng nước trong bình.

Điều này tương tự như việc dùng chung ly hoặc chạm miệng bình khi uống, làm gia tăng nguy cơ ô nhiễm chéo từ tay và dụng cụ vào nguồn nước. Để duy trì độ tinh khiết, quy tắc an toàn là nên dùng hết nước trong bình, vệ sinh sạch sẽ rồi mới châm nước mới, thay vì liên tục bổ sung theo cách chắp vá.

Cho rằng nước đun sôi đã loại bỏ hoàn toàn chất gây hại

Đây là hiểu lầm nghiêm trọng nhất về mặt nhận thức. Đun sôi nước rất hiệu quả trong việc tiêu diệt hầu hết các vi khuẩn, virus và động vật nguyên sinh gây bệnh. Tuy nhiên, nhiệt độ không thể loại bỏ được các chất ô nhiễm hóa học như kim loại nặng (chì, thủy ngân), thuốc trừ sâu hay các tạp chất vô cơ.

Thậm chí, trong một số trường hợp, việc đun sôi quá lâu có thể làm tăng nồng độ của một số chất hòa tan do nước bị bay hơi. Vì vậy, đun sôi giúp xử lý nguy cơ từ vi sinh vật nhưng không loại bỏ được nhiều chất ô nhiễm hóa học và nước vẫn có thể tái nhiễm khuẩn nếu bảo quản không đúng cách. Để có nguồn nước thực sự an toàn, cần lựa chọn phương pháp xử lý nước phù hợp với chất lượng nguồn nước và loại chất ô nhiễm.

Tìm hiểu 5 sai lầm thường gặp khi uống nước đun sôi để nguội

Trao đổi với nhân viên y tế hoặc chuyên gia dinh dưỡng để lựa chọn phương pháp lọc và bảo quản nước phù hợp với điều kiện nguồn nước tại gia đình bạn.

Uống nước đun sôi để nguội là thói quen tốt, nhưng nó chỉ thực sự an toàn khi đi kèm với quy trình bảo quản nghiêm ngặt. Thay vì tin rằng nước sôi là an toàn tuyệt đối, hãy chú trọng vào việc đậy kín, vệ sinh bình chứa và không lưu trữ quá lâu để bảo vệ sức khỏe gia đình.