5 sai lầm khiến cách ăn tưởng tốt nhưng chưa hợp lý

Nội dung 1. Ăn đúng và đủ không có nghĩa là ăn thật nhiều 2. 5 sai lầm khiến chế độ ăn tưởng lành mạnh nhưng chưa hợp lý 3. Ăn đúng không chỉ là chọn thực phẩm

Ăn đúng cách không chỉ là việc ăn đủ mà còn cần phải cân đối giữa các nhóm thực phẩm và phù hợp với nhu cầu cá nhân. Ăn uống đúng cách là một phần không thể thiếu trong hành trình duy trì sức khỏe lâu dài.

Tuy nhiên, ăn đủ không có nghĩa là ăn thật nhiều, cũng như ăn lành mạnh không đơn giản là tăng rau, tăng thịt hay loại bỏ hoàn toàn chất béo. Một chế độ ăn hợp lý cần cung cấp đủ năng lượng và dưỡng chất, cân đối giữa các nhóm thực phẩm và phù hợp với nhu cầu, thể trạng của từng người.

1. Ăn đúng và đủ không có nghĩa là ăn thật nhiều

Lượng thức ăn phù hợp: Ăn đủ không phải là ăn càng nhiều thực phẩm bổ dưỡng càng tốt mà là cung cấp lượng thức ăn phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Cơ thể cần năng lượng để duy trì các hoạt động sống cơ bản như hô hấp, tuần hoàn, điều hòa thân nhiệt, đồng thời đáp ứng nhu cầu vận động, học tập và làm việc. Nhu cầu này khác nhau tùy tuổi, mức độ vận động và tình trạng sức khỏe.

Ăn nhiều hơn nhu cầu không làm cơ thể khỏe hơn. Khi lượng thức ăn nạp vào thường xuyên vượt quá nhu cầu, phần năng lượng dư thừa có thể góp phần làm tăng cân và nguy cơ mắc các bệnh không lây nhiễm như đái tháo đường type 2 hay gan nhiễm mỡ.

Ngược lại, kiêng khem kéo dài có thể khiến cơ thể thiếu protein, vitamin, khoáng chất và nhiều dưỡng chất thiết yếu. Vì vậy, ăn đúng và đủ trước hết là cung cấp lượng năng lượng phù hợp với nhu cầu, thay vì cố gắng ăn càng nhiều càng tốt hoặc cắt giảm càng nhiều càng tốt.

Đa dạng thực phẩm và cân bằng dinh dưỡng: Chế độ ăn cân đối không cần quá cầu kỳ hay kiêng khem nhiều loại thực phẩm, mà quan trọng là đa dạng và cân bằng giữa các nhóm chất dinh dưỡng. Bữa ăn nên đa dạng các nhóm thực phẩm, bảo đảm cung cấp chất bột đường, chất đạm, chất béo cùng các vitamin, khoáng chất và chất xơ cần thiết. Việc thay đổi thực phẩm trong ngày và trong tuần giúp khẩu phần phong phú hơn, hạn chế nguy cơ thiếu hụt dưỡng chất.

Ăn đúng là chế độ ăn phù hợp với nhu cầu của cơ thể. Ảnh: Nguồn magnific.com

2. 5 sai lầm khiến chế độ ăn tưởng lành mạnh nhưng chưa hợp lý

2.1. Quá khắt khe trong việc lựa chọn thực phẩm

Ưu tiên thực phẩm tươi, ít chế biến là một thói quen tốt, nhưng quá khắt khe trong lựa chọn thực phẩm có thể khiến khẩu phần trở nên đơn điệu và khó duy trì. Việc loại bỏ hoàn toàn một số nhóm thực phẩm hoặc quá lo ngại về dầu mỡ, tinh bột cũng có thể làm chế độ ăn mất cân đối. Thay vì cố gắng loại bỏ càng nhiều thực phẩm càng tốt, nên tập trung vào lựa chọn phù hợp và kiểm soát lượng ăn.

2.2.Cắt hoàn toàn tinh bột để giảm cân

Tinh bột thường bị xem là nguyên nhân gây tăng cân, trong khi việc tăng hay giảm cân phụ thuộc vào cân bằng năng lượng tổng thể và chất lượng, khẩu phần của chế độ ăn. Cắt giảm tinh bột quá mức có thể khiến khẩu phần mất cân đối, đặc biệt khi thay thế bằng quá nhiều thực phẩm giàu chất béo hoặc chất đạm. Thay vì loại bỏ hoàn toàn, nên kiểm soát khẩu phần và ưu tiên các nguồn tinh bột giàu chất xơ, ít qua chế biến như gạo lứt, yến mạch, khoai và ngô.

2.3. Ăn thật nhiều một thực phẩm giàu dinh dưỡng

Một loại thực phẩm dù giàu dinh dưỡng đến đâu cũng không thể thay thế sự đa dạng của cả chế độ ăn. Các loại hạt, quả bơ, bơ đậu phộng hay hỗn hợp yến mạch đều giàu dinh dưỡng nhưng cũng cung cấp năng lượng đáng kể. Vì vậy, thực phẩm lành mạnh vẫn cần được ăn với lượng phù hợp.

2.4. Uống nước ép thay cho ăn trái cây

Nước ép có thể cung cấp một số vitamin và khoáng chất nhưng thường chứa ít chất xơ hơn so với trái cây nguyên quả. Đặc biệt, nếu uống quá nhiều nước ép, lượng đường nạp vào cơ thể cũng có thể tăng lên đáng kể. Nên ưu tiên ăn trái cây nguyên quả, nhai kỹ và chia thành các khẩu phần phù hợp trong ngày. Nếu dùng nước ép, nên uống một lượng vừa phải, không thêm đường và không nên dùng để thay thế hoàn toàn trái cây nguyên quả.

2.5. Quá tập trung vào cân nặng

Cân nặng là một chỉ số hữu ích nhưng không phản ánh toàn bộ tình trạng dinh dưỡng. Ngoài cân nặng, còn cần quan tâm đến thành phần cơ thể, vòng eo, mức độ vận động, chất lượng giấc ngủ và khả năng duy trì các thói quen lành mạnh. Một chế độ ăn khiến cân nặng giảm nhanh nhưng thường xuyên đói, mệt mỏi chưa chắc đã là phù hợp với sức khỏe lâu dài.

3. Ăn đúng không chỉ là chọn thực phẩm

Một chế độ ăn hợp lý không chỉ phụ thuộc vào việc chúng ta ăn gì mà còn ở cách ăn và khả năng duy trì những thói quen đó. Ăn đúng cũng không có nghĩa là mỗi bữa đều phải hoàn hảo. Một bữa ăn nhiều hơn bình thường hay một bữa ăn chưa thật lý tưởng không nói lên chất lượng của cả chế độ ăn; điều quan trọng là những thói quen được duy trì trong thời gian dài.

Bên cạnh lựa chọn thực phẩm, cách bạn ăn cũng rất đáng lưu ý. Ăn quá nhanh có thể khiến việc nhận biết và đáp ứng với cảm giác no kém hiệu quả hơn; vừa ăn vừa sử dụng điện thoại có thể làm giảm sự chú ý đến bữa ăn và ảnh hưởng đến lượng thức ăn tiêu thụ. Ngủ không đủ, căng thẳng kéo dài và ít vận động cũng có thể ảnh hưởng đến cảm giác đói, no và khả năng kiểm soát lượng ăn. Vì vậy, ăn uống hợp lý cần đi cùng một lối sống lành mạnh, bao gồm vận động thường xuyên, ngủ đủ và giữ tinh thần ổn định.

Một chế độ ăn tốt cần là chế độ ăn có thể duy trì lâu dài. Nếu thực đơn quá khắt khe, khiến bạn luôn cảm thấy đói, mệt mỏi hoặc khó thực hiện, rất khó để theo đuổi trong thời gian dài. Ăn uống lành mạnh không phải là những nguyên tắc cứng nhắc. Điều quan trọng là lựa chọn phù hợp và biến những lựa chọn đó thành thói quen có thể thực hiện mỗi ngày.