5 sai lầm khi gửi tiết kiệm khiến khoản sinh lời khó được như kỳ vọng

Trước khi gửi tiền tiết kiệm, bạn nên tránh 5 sai lầm dưới đây.

Chỉ nhìn lãi suất cao mà bỏ qua điều kiện đi kèm

Khi so sánh các khoản tiền gửi tiết kiệm, nhiều người thường chọn ngay nơi có mức lãi suất niêm yết cao nhất. Tuy nhiên, con số này có thể đi kèm những điều kiện nhất định như số tiền gửi tối thiểu, kỳ hạn, hình thức gửi, kênh giao dịch hoặc nhóm khách hàng áp dụng.

Chẳng hạn, mức lãi suất hấp dẫn có thể chỉ dành cho khoản tiền rất lớn hoặc một kỳ hạn cụ thể. Trong khi đó, cùng một ngân hàng, lãi suất gửi tại quầy và trực tuyến hoặc giữa các kỳ hạn cũng có thể khác nhau.

Vì vậy, đừng chỉ hỏi “ngân hàng nào có lãi suất cao nhất?” mà cần kiểm tra mức lãi đó áp dụng cho khoản tiền, kỳ hạn và hình thức gửi của mình hay không.

Dồn toàn bộ tiền vào một kỳ hạn dài

Kỳ hạn dài thường có lãi suất tốt hơn nên nhiều người chọn gửi toàn bộ tiền nhàn rỗi trong 12, 18 hoặc 24 tháng. Cách này có thể phù hợp nếu chắc chắn không cần dùng đến khoản tiền trong thời gian dài.

Ngược lại, nếu đây cũng là khoản tiền dự phòng, việc “khóa” toàn bộ nguồn tiền trong một kỳ hạn dài có thể gây bất tiện khi phát sinh nhu cầu đột xuất. Khi đó, người gửi có thể phải tất toán trước hạn.

Một cách linh hoạt hơn là chia tiền thành nhiều khoản, với các kỳ hạn hoặc thời điểm đáo hạn khác nhau. Khi cần tiền, bạn có thể chỉ rút một khoản thay vì phải tất toán toàn bộ tiền gửi.

Nếu không tính toán kỹ khi gửi tiết kiệm, bạn có thể khó nhận về khoản lời như kỳ vọng

Gửi toàn bộ tiền nhàn rỗi mà không giữ quỹ dự phòng

Tối đa hóa số tiền gửi ngân hàng có thể giúp tăng khoản lãi, nhưng lại khiến dòng tiền thiếu linh hoạt nếu có việc cần sử dụng ngay.

Những khoản chi bất ngờ như sửa chữa nhà cửa, thay đổi công việc, mua sắm tài sản hoặc các chi phí gia đình có thể xuất hiện bất cứ lúc nào. Nếu không có một khoản tiền riêng để xử lý những tình huống này, bạn có thể phải rút sổ tiết kiệm trước hạn chỉ vì một khoản chi không quá lớn.

Do đó, trước khi tính số tiền đem gửi tiết kiệm, hãy xác định khoản nào thực sự chưa cần sử dụng trong thời gian tới. Tiền dành cho chi tiêu thường xuyên và quỹ dự phòng nên được tách khỏi khoản tiết kiệm dài hạn.

Không đọc kỹ quy định về rút trước hạn và cách tính lãi

Nhiều người chỉ quan tâm đến số tiền lãi nhận được nếu gửi đúng kỳ hạn mà quên mất một tình huống quan trọng: điều gì xảy ra nếu cần tiền trước ngày đáo hạn?

Khi tất toán trước hạn, khoản tiền gửi có thể không còn được hưởng mức lãi suất của kỳ hạn ban đầu mà được áp dụng mức lãi suất tương ứng theo quy định của ngân hàng. Vì vậy, khoản lãi thực nhận có thể thấp hơn đáng kể so với dự tính ban đầu.

Đặc biệt với khoản tiền lớn, việc đọc kỹ điều khoản về tất toán trước hạn, cách tính lãi và phương thức nhận lãi là bước không nên bỏ qua.

Không rà soát kế hoạch dùng tiền khi đến ngày đáo hạn

Ngày đáo hạn không nên chỉ được xem là thời điểm nhận lãi rồi để ngân hàng tự động quay vòng khoản tiền sang kỳ hạn mới.

Sau 6 hoặc 12 tháng, kế hoạch tài chính có thể đã thay đổi. Khoản tiền từng được xác định là “chưa cần dùng” có thể sắp được sử dụng để mua nhà, mua xe, đóng học phí hoặc phục vụ một kế hoạch cá nhân khác.

Nếu vẫn chưa cần dùng đến, người gửi có thể tiếp tục gửi nhưng nên kiểm tra lại mặt bằng lãi suất, kỳ hạn và phương thức nhận lãi trước khi quyết định. Việc tái tục tự động không phải lúc nào cũng phù hợp với kế hoạch hiện tại.