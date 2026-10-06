5 sai lầm dễ khiến sàn gỗ xuống cấp khi giao mùa

Sàn gỗ mang lại vẻ ấm áp và sang trọng cho không gian sống, nhưng cũng nhạy cảm với sự thay đổi của nhiệt độ và độ ẩm. Giao mùa là lúc cần điều chỉnh cách vệ sinh và sử dụng để tránh cong vênh, phồng rộp.

Khi thời tiết chuyển từ nóng sang se lạnh, độ ẩm và nhiệt độ trong nhà cũng thay đổi theo. Với những căn hộ sử dụng sàn gỗ trên diện rộng, giai đoạn giao mùa Thu là thời điểm cần đặc biệt lưu ý bởi vật liệu này khá nhạy cảm với hơi ẩm, nhiệt độ và cách vệ sinh hằng ngày.

Nếu không được chăm sóc đúng cách, sàn gỗ có thể xuất hiện tình trạng cong vênh, co ngót, phồng mép hoặc phát sinh mùi ẩm. Một số thói quen tưởng như giúp làm sạch nhanh lại vô tình khiến tuổi thọ sàn giảm. Vì vậy, khi thời tiết chuyển Thu, việc điều chỉnh cách sử dụng và vệ sinh sàn là điều cần thiết.

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Hạn chế lau sàn quá nhiều nước

Độ ẩm trong không khí thay đổi vào thời điểm giao mùa khiến sàn gỗ dễ chịu tác động hơn bình thường. Nếu thường xuyên dùng khăn lau quá ướt hoặc đổ trực tiếp nước lên bề mặt, hơi ẩm có thể len vào các khe nối, mép sàn và lớp vật liệu bên dưới.

Đặc biệt với sàn gỗ công nghiệp, nước đọng lâu có thể khiến phần cốt gỗ hút ẩm, dẫn đến hiện tượng phồng hoặc biến dạng. Sàn gỗ tự nhiên cũng không hoàn toàn miễn nhiễm với vấn đề này bởi sự thay đổi độ ẩm có thể khiến gỗ co giãn theo thời tiết.

Vì vậy, khi vệ sinh vào mùa Thu, khăn lau nên được vắt kỹ trước khi sử dụng. Với những vết bẩn nhỏ, chỉ cần xử lý trực tiếp tại khu vực cần làm sạch thay vì lau toàn bộ sàn bằng lượng nước lớn.

Không nên đóng kín nhà cả ngày

Khi thời tiết bên ngoài mát hơn, nhiều gia đình có xu hướng đóng kín toàn bộ cửa để giữ nhiệt độ ổn định. Tuy nhiên, nếu căn nhà thiếu lưu thông không khí, hơi ẩm từ quá trình nấu ăn, tắm rửa và sinh hoạt có thể tích tụ bên trong.

Đối với những căn hộ trải sàn gỗ toàn bộ, môi trường ẩm kéo dài không phải điều kiện lý tưởng. Không khí tù đọng cũng có thể khiến sàn và các đồ nội thất bằng gỗ xuất hiện mùi khó chịu.

Vào những thời điểm thời tiết khô ráo, có nắng nhẹ, nên mở cửa trong khoảng thời gian phù hợp để không khí lưu thông. Nếu căn hộ ở khu vực có độ ẩm cao hoặc thường xuyên xuất hiện nồm ẩm, máy hút ẩm cũng có thể được sử dụng để duy trì môi trường ổn định hơn.

Theo dõi các khe nối và mép sàn

Một trong những dấu hiệu dễ nhận thấy khi sàn gỗ chịu tác động của thời tiết là sự thay đổi tại các khe nối. Khi độ ẩm và nhiệt độ biến động, các thanh gỗ có thể giãn nở hoặc co lại ở mức nhất định.

Nếu phát hiện khe sàn rộng bất thường, mép sàn phồng lên hoặc một số khu vực có cảm giác cập kênh khi bước qua, gia chủ không nên bỏ qua. Đây có thể là dấu hiệu cho thấy sàn đang chịu tác động của độ ẩm hoặc quá trình thi công, lắp đặt có vấn đề.

Việc kiểm tra sớm giúp hạn chế tình trạng hư hỏng lan rộng. Đặc biệt, nếu sàn bị phồng tại khu vực gần cửa ban công, cửa nhà vệ sinh hoặc bếp, cần kiểm tra thêm nguy cơ nước và hơi ẩm xâm nhập từ những vị trí này.

Cẩn thận với thảm trải sàn

Thảm trải sàn thường được sử dụng nhiều hơn khi thời tiết bắt đầu se lạnh. Tuy nhiên, đặt thảm kín trên diện rộng có thể khiến khu vực bên dưới khó thoát hơi ẩm, đặc biệt khi nền nhà chưa thực sự khô.

Thảm đặt gần cửa ra vào còn dễ giữ nước và bụi bẩn từ bên ngoài. Nếu không được vệ sinh, phơi khô thường xuyên, lớp ẩm tích tụ giữa thảm và sàn có thể tạo môi trường thuận lợi cho nấm mốc và mùi khó chịu.

Với nhà sử dụng sàn gỗ toàn bộ, nên lựa chọn thảm có khả năng thoáng khí và thường xuyên kiểm tra mặt dưới. Sau khi vệ sinh thảm, cần đảm bảo thảm khô hoàn toàn trước khi đặt trở lại vị trí cũ.

Hạn chế kéo lê đồ nội thất trên sàn

Thời tiết chuyển Thu cũng là lúc nhiều gia đình sắp xếp lại không gian sống, thay đổi vị trí bàn ghế, tủ hoặc giường để tạo cảm giác mới mẻ. Tuy nhiên, việc kéo trực tiếp đồ nội thất nặng trên sàn có thể gây xước bề mặt hoặc làm hỏng lớp bảo vệ.

Với những món đồ có trọng lượng lớn, nên nhấc thay vì kéo hoặc sử dụng miếng đệm phù hợp dưới chân đồ nội thất. Các vị trí thường xuyên chịu lực như chân bàn, ghế và tủ cũng nên được kiểm tra định kỳ.

Những vết xước nhỏ ban đầu có thể không đáng chú ý, nhưng khi lớp bảo vệ bề mặt bị tổn thương, nước và bụi bẩn dễ tác động sâu hơn vào vật liệu.

Giữ độ ẩm trong nhà ở mức ổn định

Điều quan trọng nhất khi chăm sóc sàn gỗ vào thời điểm giao mùa không phải là làm cho không khí càng khô càng tốt, mà là hạn chế những biến động độ ẩm quá lớn. Môi trường trong nhà quá ẩm có thể ảnh hưởng đến gỗ, trong khi không khí quá khô cũng khiến một số loại sàn tự nhiên co ngót.

Do đó, gia chủ nên duy trì không gian thông thoáng, xử lý sớm các khu vực bị rò nước và tránh để nước đọng lâu trên bề mặt. Những căn phòng ít sử dụng cũng cần được kiểm tra định kỳ thay vì đóng cửa trong thời gian dài.

Một chế độ vệ sinh nhẹ nhàng, kiểm soát độ ẩm hợp lý và phát hiện sớm dấu hiệu bất thường sẽ giúp sàn gỗ duy trì vẻ đẹp lâu hơn. Với những căn nhà sử dụng sàn gỗ toàn bộ, đây cũng là cách đơn giản để hạn chế chi phí sửa chữa hoặc thay mới khi thời tiết chuyển mùa.