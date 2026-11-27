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Đồ họa dưới đây xếp hạng 5 nước có nhiều người từ 100 tuổi trở lên nhất thế giới năm 2024, dựa trên ước tính của Liên hiệp quốc (UN) do Trung tâm Nghiên cứu Pew tổng hợp. Đồ họa cũng so sánh số lượng người trăm tuổi trên mỗi 10.000 dân của các nước này vào năm 2024 và năm 2054.

Năm 2024, Nhật Bản có khoảng 146 nghìn người từ 100 tuổi trở lên, theo ước tính của Liên hiệp quốc. Mỹ đứng thứ hai với 108 nghìn người, tiếp theo là Trung Quốc với 60 nghìn người, Ấn Độ 48 nghìn người và Thái Lan 38 nghìn người. 5 quốc gia này chiếm hơn một nửa trong tổng số khoảng 722 nghìn người trăm tuổi trên toàn cầu.

Xét theo quy mô dân số, thứ hạng có sự thay đổi. Nhật Bản, nước có khoảng 124 triệu dân, có khoảng 12 người trăm tuổi trên 10.000 dân, cao nhất trong nhóm. Trong khi đó, Thái Lan, với 71,7 triệu dân, đạt tỷ lệ khoảng 5/10.000, còn Mỹ, với 340 triệu dân, chỉ đạt tỷ lệ 3/10.000.

Trung Quốc và Ấn Độ chỉ có lần lượt 0,4 và 0,3 người trăm tuổi trên 10.000 dân, do số người trăm tuổi ít hơn nhiều so với quy mô dân số hơn 1,4 tỷ người của mỗi nước.

Diễn biến đáng chú ý nằm ở các số liệu dự báo. Theo Liên hiệp quốc, dân số Thái Lan đang già hóa rất nhanh, nên đến năm 2054 nước này được dự báo có khoảng 49 người trăm tuổi trên 10.000 dân, vượt mức 40 người của Nhật Bản.

Như vậy, tỷ lệ của Thái Lan sẽ tăng gấp hơn 9 lần so với mức 5,3/10.000 của năm 2024. Trong khi đó, tỷ lệ của Nhật Bản tăng gấp hơn 3 lần.

Ba nước còn lại trong nhóm cũng được dự báo có tỷ lệ người trăm tuổi cao hơn vào năm 2054. Tại Mỹ, tỷ lệ này tăng từ khoảng 3 người trên 10.000 dân vào năm 2024 lên khoảng 14 người vào năm 2054, tức gấp hơn 4 lần. Tỷ lệ của Trung Quốc tăng từ 0,4 lên 6 người, còn Ấn Độ tăng từ 0,3 lên 2 người, song cả hai vẫn ở mức thấp nhất trong nhóm.

Tỷ lệ năm 2024 được tính từ số người trăm tuổi do Liên hiệp quốc ước tính và số liệu dân số của Ngân hàng Thế giới (WB). Ước tính của Liên hiệp quốc có sự chênh lệch với thống kê của từng nước.

Theo số liệu công bố ngày 1/9/2026 của Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản, nước này có khoảng 108 nghìn người từ 100 tuổi trở lên năm 2024. Đây là mức cao kỷ lục và là lần đầu con số chính thức vượt 100 nghìn người, song vẫn thấp hơn ước tính 146 nghìn người của Liên hiệp quốc. Tương tự, cơ quan thống kê Mỹ Census Bureau ước tính nước này có 101 nghìn người trăm tuổi vào năm 2024, thấp hơn mức 108 nghìn người của Liên hiệp quốc.