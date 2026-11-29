Nỗi sợ bị trách phạt lớn hơn nỗi sợ kẻ xấu

Theo báo cáo Through Children's Eyes do UNICEF công bố tháng 9/2026, tại Việt Nam, có tới 58,6% các trường hợp bóc lột, xâm hại tình dục trẻ em có yếu tố công nghệ không được nạn nhân tiết lộ với bất kỳ ai.

Thực tế ghi nhận nhiều hệ lụy đáng lo ngại từ sự im lặng kéo dài sau màn hình điện thoại. Điển hình như trường hợp nữ sinh N.M.A. (học sinh THPT) liên tục bị bôi nhọ danh dự và cô lập trên mạng xã hội. Đến mức phải bỏ dở các hoạt động câu lạc bộ, nhưng em vẫn giấu kín mọi chuyện. Khi nguyện vọng chuyển trường bị bố mẹ từ chối vì không nắm rõ nguyên nhân, em rơi vào trạng thái bế tắc, mất phương hướng.

Tương tự, chị V.A. (xã Sơn Đồng, Hà Nội) từng bàng hoàng phát hiện con gái học lớp 9 mang thai sau một mối quan hệ nảy sinh qua mạng xã hội. Do vợ chồng chị quá bận rộn, thiếu những cuộc trò chuyện thường ngày, gia đình chỉ hay biết sự việc khi tâm lý của con đã bất ổn nghiêm trọng. Hay như con gái lớp 10 của chị Nguyễn Thu Hằng (Cầu Giấy, Hà Nội) từng bị kẻ lạ đe dọa suốt gần một tháng khi muốn rút khỏi một "nhiệm vụ online" có thưởng. Vì sợ bị bố mẹ thu điện thoại, em tự ý xóa tin nhắn, chặn số và âm thầm chịu đựng sự khủng bố tinh thần cho đến khi gia đình tình cờ phát hiện.

Trẻ em phải đối mặt với nhiều nguy cơ xâm hại trên môi trường mạng. (Ảnh minh họa, nguồn: KT )

Lý giải về tâm lý che giấu, Tiến sĩ, Thượng tá Bùi Thị Liên, chuyên gia tâm lý học tội phạm, Học viện An ninh nhân dân cho biết, sự im lặng của trẻ khi bị đe dọa trên mạng thường bắt nguồn từ nỗi sợ hãi, cảm giác xấu hổ, tự trách bản thân hoặc thiếu cảm giác an toàn khi chia sẻ với người lớn.

Trong khi đó, việc trẻ liên tục làm theo yêu cầu của đối tượng xấu thường xuất phát từ sự cô đơn, thiếu chỗ dựa, khiến các em phụ thuộc vào “lối thoát” do chính kẻ xấu vạch ra.

Khác với những tổn thương thể chất dễ nhận biết, tổn thương trên môi trường số thường diễn ra âm thầm. Trẻ có thể vẫn sinh hoạt bình thường nhưng bên trong đang phải chịu đựng sự thao túng tâm lý, đe dọa hoặc xâm hại. Nhiều khi, chỉ đến lúc hậu quả xảy ra, cha mẹ mới nhận ra con đang gặp khó khăn.

Theo các chuyên gia tâm lý, những bất ổn của trẻ trên không gian mạng có nhiều biểu hiện. Trẻ có thể bỏ bữa, mất ngủ, mất tập trung hoặc cáu gắt bất thường. Phản ứng gay gắt khi cha mẹ chạm vào điện thoại cũng là một dấu hiệu. Đáng chú ý, một số trẻ còn cố tỏ ra vui vẻ để che giấu những áp lực và nỗi sợ hãi bên trong.

Đừng làm "quan tòa", hãy làm điểm tựa của con

Ở lứa tuổi nhạy cảm với những biến đổi tâm lý, mọi mệnh lệnh cấm đoán cực đoan, sự kiểm soát áp đặt hay những lời trách mắng từ người lớn đều có thể phản tác dụng. Thay vì ngăn chặn được rủi ro, sự áp đặt vô tình kích hoạt tâm lý đối phó, đẩy trẻ vào thế phòng thủ và tìm cách che giấu hành vi trực tuyến tinh vi hơn.

Thay vì chỉ cấm đoán, cha mẹ cần đồng hành, hướng dẫn trẻ sử dụng Internet an toàn và có trách nhiệm (Ảnh: Tạp chí trẻ em Việt Nam)

Thực tế cho thấy, khi đứng trước những biến cố trên mạng, thứ trẻ cần nhất từ cha mẹ chính là sự bình tĩnh, lắng nghe và cảm giác an toàn để chia sẻ chứ không phải "phiên tòa" phán xét.

Dưới góc nhìn tâm lý, để trẻ có thể thoải mái chia sẻ, tìm đến cha mẹ khi gặp khó khăn trên không gian mạng. Tiến sĩ, Thượng tá Bùi Thị Liên nhấn mạnh điều cần thiết nhất là giúp trẻ cảm thấy an toàn và sẵn sàng chia sẻ. Cha mẹ hãy dành trọn sự chú ý để trấn an con bằng những câu như: Có cha mẹ ở đây rồi, con không phải lo sợ điều gì hết. Hãy lắng nghe tích cực, tuyệt đối không đổ lỗi hay bày tỏ cảm xúc thái quá. Khi con đã bình tĩnh, cha mẹ mới cùng con lưu lại bằng chứng và trình báo cơ quan chức năng nếu cần.

Khi “5 phút cùng em” trở thành lá chắn

Từ khoảng trống tâm lý đó, hoạt động "5 phút cùng em" thuộc chiến dịch "Không Một Mình 2026 - Kết nối không tổn thương" hướng đến việc thay đổi cách cha mẹ đồng hành cùng con trên không gian mạng. Thay vì chỉ tập trung vào các giải pháp công nghệ hay biện pháp kiểm soát, hoạt động nhấn mạnh vai trò của sự lắng nghe, thấu hiểu và xây dựng niềm tin giữa hai thế hệ. Năm phút tuy ngắn, nhưng khi trở thành thói quen, đây sẽ là khoảng thời gian để trẻ được lắng nghe mà không sợ phán xét, được chia sẻ mà không lo trách mắng.

Chiến dịch “Không một mình” cùng hoạt động “5 phút cùng em” được diễn ra ở các trường học (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam).

Thực tế cho thấy, sự quan tâm của nhiều phụ huynh hiện nay mới chỉ dừng lại ở việc chăm lo đời sống vật chất hay nhắc nhở việc học hành, mà vô tình bỏ quên kết nối cảm xúc. Tiến sĩ, Thượng tá Bùi Thị Liên chỉ rõ, nhiều cha mẹ không quên dặn con mặc áo ấm khi ra đường, nhưng lại không ngồi cùng con được 5 phút để hỏi về niềm vui ở lớp hay nhóm bạn thân của con. "Khi đã hình thành thói quen chia sẻ cùng nhau mỗi ngày, những vấn đề tiêu cực xảy ra sẽ được các em lên tiếng dễ dàng hơn mà không vấp phải rào cản 'khó nói' hay ngại ngần", chuyên gia khẳng định.

Cuộc trò chuyện trong 5 phút này không nên mang màu sắc tra khảo hay răn dạy, mà có thể bắt đầu từ sự quan tâm tự nhiên. Sự lắng nghe không đồng nghĩa với việc dung túng sai lầm của trẻ. Đây là cách tiếp cận khoa học giúp trấn an tâm lý trước khi phân tích rủi ro. Qua đó, phụ huynh có thể thấu hiểu nguyên nhân trước khi uốn nắn hành vi của con. Chỉ khi tin chắc rằng mình sẽ không bị phán xét, trẻ mới đủ dũng khí thú nhận những cú click chuột sai lầm hay những lần lỡ chia sẻ thông tin nhạy cảm.

Giữa thời đại công nghệ biến đổi từng giờ, cha mẹ có thể không theo kịp mọi thuật toán hay ứng dụng mới của con, nhưng chỉ cần 5 phút lắng nghe mỗi ngày là đủ để giữ sợi dây kết nối không bao giờ đứt gãy. Khi việc lắng nghe, chia sẻ cởi mở, ngôi nhà sẽ thực sự là điểm tựa an toàn nhất, để trẻ không bao giờ phải đơn độc đối mặt với hiểm nguy trước màn hình.