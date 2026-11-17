Thụy Sĩ không gặp nhiều khó khăn để đánh bại Scotland. Ảnh: Reuters.

Chạm trán đối thủ kém tới 31 bậc xếp hạng FIFA trên sân nhà Berit Sitterstadion, Thụy Sĩ cho thấy đẳng cấp và sự vượt trội ở những thời điểm quyết định. Ngược lại, Scotland phải trả giá đắt vì phung phí cơ hội trong hiệp một và màn sụp đổ chóng vánh ngay đầu hiệp hai.

Scotland nhập cuộc đầy chủ động và tạo ra hàng loạt tình huống sóng gió trong hơn 15 phút đầu. Tuy nhiên, Oliver McBurnie đánh đầu chệch cột dọc từ quả tạt của John McGinn, còn Scott McTominay và chính McGinn đều dứt điểm thiếu chính xác.

Khi đang có thế trận tốt, đội khách bất ngờ nhận gáo nước lạnh ở phút 22 sau tình huống tiền vệ Lewis Ferguson lúng túng đốt lưới nhà, giúp Thụy Sĩ vươn lên dẫn trước.

Bàn thua buộc Scotland phải dồn lên tìm bàn gỡ. Phút 24, Aaron Hickey đánh đầu đưa bóng đi sạt cột dọc từ quả tạt của Andy Robertson trước khi hậu vệ này dính chấn thương và phải rời sân ở phút 37. Đến phút 41, thủ môn Yvon Mvogo chơi xuất sắc để cản phá cú đánh đầu cận thành của McGinn, bảo toàn lợi thế 1-0 cho chủ nhà trước giờ nghỉ.

Thụy Sĩ vùi dập Scotland trên sân nhà. Ảnh: Reuters.

Bước ngoặt thực sự đến ngay đầu hiệp hai với hai bàn thắng chớp nhoáng chỉ trong 5 phút của Thụy Sĩ. Phút 47, sau pha phối hợp cùng Remo Freuler, Samuel Ballet kiến tạo thuận lợi để Winsley Boteli dứt điểm cận thành, nhân đôi cách biệt sau khi VAR xác nhận bàn thắng hợp lệ.

Chưa kịp xốc lại đội hình, Scotland nhận tiếp bàn thua thứ ba ở phút 51 khi Boteli đáp lễ bằng đường chuyền dọn cỗ, để Alvyn Sanches sút chéo góc hạ gục thủ thành Angus Gunn.

Bị dẫn 3 bàn, tâm lý của đội khách đi xuống rõ rệt với hai chiếc thẻ vàng liên tiếp dành cho McBurnie và Robertson. Dù tung cùng lúc 3 cầu thủ vào sân ở phút 58 và tạo thêm một số cơ hội cho McTominay hay Ferguson, hàng công Scotland vẫn tỏ ra vô duyên.

Phút 89, từ tình huống phạt góc, Sanches kiến tạo để cầu thủ vào sân thay người Zeki Amdouni dứt điểm tung nóc lưới Scotland, ấn định tỷ số chung cuộc 4-0. Chiến thắng tưng bừng giúp Thụy Sĩ khép lại vòng bảng Nations League một cách hoàn hảo với 5 trận thắng và một trận hòa.