5 phim truyền hình Hoa ngữ đang được khán giả yêu thích nhất

Bên cạnh những bộ phim sở hữu dàn diễn viên nổi tiếng, nhiều tác phẩm còn gây chú ý nhờ cách khai thác câu chuyện mới mẻ hoặc mang đến màu sắc riêng. Dưới đây là 5 bộ phim đang được khán giả quan tâm, trong đó Sinh Phùng Kỳ Thời bất ngờ rơi xuống vị trí thứ hai. Mỗi tác phẩm lại sở hữu một điểm mạnh riêng, từ tình yêu công sở, hành trình trưởng thành, phim điệp chiến đến câu chuyện nghề nghiệp và tình yêu của những người trưởng thành.

1. Đầu Xuân Tươi Sáng

Diễn viên: Tỉnh Bách Nhiên, Tôn Thiên, Lưu Tiểu Bắc

Đầu Xuân Tươi Sáng là bộ phim nhận được nhiều sự chú ý thời gian gần đây nhờ chuyện tình giữa Loan Niệm và Thượng Chi Đào. Ảnh: Youku TV

Tác phẩm được giới thiệu với màu sắc hiện thực đô thị và câu chuyện trưởng thành của phụ nữ, nhưng theo một số khán giả, phần nội dung vẫn mang khá nhiều đặc trưng của dòng phim “tổng tài bá đạo”.

Điểm gây tranh luận lớn nhất nằm ở sự tách biệt giữa tuyến công sở và tuyến tình cảm. Bộ phim đặt câu chuyện trong ngành quảng cáo và hướng đến việc tái hiện môi trường làm việc thực tế, nhưng nhiều tình tiết liên quan đến quá trình triển khai dự án hay đàm phán với khách hàng chưa được khai thác đủ sâu. Vì vậy, tuyến công việc đôi lúc giống như phần nền để phục vụ những màn giằng co tình cảm giữa hai nhân vật chính.

Bên cạnh đó, mối quan hệ tình cảm bí mật giữa cấp trên và cấp dưới vốn đã chứa đựng nhiều vấn đề về vị trí và quyền lực. Dù phiên bản truyền hình có sự điều chỉnh theo hướng nhẹ nhàng hơn, những khác biệt về địa vị cũng như trạng thái bị động, giằng xé của các nhân vật vẫn chưa được giải quyết thật sự thuyết phục.

Dẫu vậy, sức hút của bộ phim vẫn đến từ bầu không khí tình cảm giữa Tỉnh Bách Nhiên và Tôn Thiên. Hình ảnh, cách quay và không khí lãng mạn được chăm chút, dù một số khán giả cho rằng động cơ nhân vật và logic câu chuyện chưa thực sự vững chắc. Tuyến nhân vật phụ cũng chưa có nhiều không gian để phát triển câu chuyện riêng.

2. Sinh Phùng Kỳ Thời

Diễn viên: Quan Hiểu Đồng, Vương Tử Kỳ, Lưu Lâm

Trái ngược với màu sắc gây tranh luận của Đầu Xuân Tươi Sáng, Sinh Phùng Kỳ Thời được nhiều khán giả đánh giá cao nhờ câu chuyện giàu cảm xúc và cách kể gần gũi. Ảnh: Weibo đoàn phim

Bộ phim khai thác những tình tiết liên quan đến việc đổi con và một cô gái mắc bệnh bạch tạng, nhưng không đẩy câu chuyện theo hướng bi kịch hóa quá mức. Tác phẩm vừa có những tình huống hài hước, vừa mang đến cảm giác ấm áp, đồng thời phản ánh những bất lực và cách ứng xử rất đời thường của con người.

Nhân vật Tề Thời được xây dựng khá tự nhiên. Cô có những lúc tủi thân, phản kháng và bướng bỉnh nhưng không bị biến thành một nhân vật chỉ để lấy nước mắt khán giả. Chính sự mạnh mẽ xen lẫn dễ tổn thương này khiến nhân vật tạo được sự đồng cảm.

Diễn xuất của Lưu Lâm cũng là một điểm sáng. Nữ diễn viên thể hiện nhân vật người mẹ một cách tự nhiên, đặc biệt trong những cảnh vừa có tiếng cười vừa chứa đựng cảm xúc. Các diễn viên trẻ cũng tạo được thiện cảm, trong đó hai anh em nhà họ Tề được nhận xét là gần gũi và chân thật. Bộ phim sử dụng hình ảnh khá mộc mạc, mang màu sắc thời đại, không phụ thuộc quá nhiều vào các bộ lọc hình ảnh cầu kỳ. Phần phục trang, đạo cụ và bối cảnh cũng được đầu tư, tạo nên cảm giác đời thường rõ nét.

Nhìn tổng thể, Sinh Phùng Kỳ Thời mang đến cảm giác ổn định, chân thật và ấm áp, khiến nhiều khán giả tiếp tục chờ đợi những diễn biến tiếp theo.

3. Tỉnh Lại

Diễn viên: Âu Hào, Cổ Lực Na Trát, Phùng Thiệu Phong

Tỉnh Lại cũng là một tác phẩm nhận được nhiều lời khen dù không hoàn toàn đi theo công thức phim điệp chiến truyền thống. Ảnh: iQIYI

Điểm nổi bật của bộ phim nằm ở cách đạo diễn xây dựng không khí và chất lượng hình ảnh. Dàn diễn viên được đánh giá phù hợp với nhân vật, trong khi tuyến nhân vật khá đông nhưng mỗi người đều có cá tính và dấu ấn riêng.

Câu chuyện lấy bối cảnh một giai đoạn đặc biệt, xoay quanh những người trẻ lựa chọn cống hiến tuổi thanh xuân cho vận mệnh đất nước. Chính màu sắc tập thể này giúp bộ phim không chỉ tập trung vào một nhân vật trung tâm mà tạo ra nhiều tuyến câu chuyện đan xen.

Cổ Lực Na Trát gây chú ý với vai Kim Bảo, trong khi Phùng Thiệu Phong cũng tạo bất ngờ với nhân vật Đỗ Hoàng Kiều. Cách nam diễn viên thể hiện nhân vật phản diện khiến một bộ phận khán giả thậm chí không nhận ra vai diễn của anh ngay từ đầu.

Ngoài ra, diễn xuất của các diễn viên khác cũng nhận được phản hồi tích cực. Một số khán giả cho rằng việc lựa chọn đạo diễn có năng lực, có gu thẩm mỹ và yêu cầu cao giúp tổng thể tác phẩm giữ được chất lượng ổn định. Dù vẫn tồn tại một số điểm chưa hoàn hảo, Tỉnh Lại được đánh giá là tác phẩm có nhiều ưu điểm nổi bật và đáng tiếp tục theo dõi.

4. Hoa Khai Cẩm Tú

Diễn viên: Đinh Vũ Hề, Đặng Ân Hy, Vưu Tĩnh Như

Hoa Khai Cẩm Tú gây ấn tượng trước hết bởi phần sản xuất được đầu tư chỉn chu và những cảnh quay thực địa đẹp mắt. Nhịp phim tương đối nhanh, tuy nhiên việc chuyển đổi giữa các bối cảnh đôi lúc khiến trải nghiệm theo dõi chưa thật sự liền mạch. Ảnh: NSX

Phần đầu của tác phẩm được đánh giá là khá cuốn hút, nhưng càng về sau, đặc biệt ở những tập cuối, mạch truyện bắt đầu xuất hiện nhiều vấn đề. Một số tình tiết được xử lý khá vội, trong khi mối quan hệ đối đầu giữa các nhân vật và gia tộc cũng khiến khán giả đặt câu hỏi về tính hợp lý.

Tuyến tình cảm lại là một điểm gây nhiều cảm xúc trái chiều. Thiết lập nhân vật khá mới mẻ, khiến mối quan hệ giữa nam và nữ chính có màu sắc khác biệt so với những câu chuyện tình cảm cổ trang quen thuộc. Tuy nhiên, chuyện tình này cũng được xây dựng theo hướng khá đau khổ, khiến người xem nhiều lúc cảm thấy nặng nề.

Dù vậy, diễn xuất của dàn diễn viên vẫn nhận được nhiều lời khen. Đinh Vũ Hề và Đặng Ân Hy tiếp tục cho thấy sự ăn ý khi hợp tác, đồng thời khiến không ít khán giả mong chờ hai người có thêm những dự án chung.

Tổng thể, Hoa Khai Cẩm Tú vẫn còn một số điểm chưa trọn vẹn nhưng được đánh giá là một tác phẩm đáng xem nhờ phần hình ảnh, diễn xuất và câu chuyện tình cảm có nét riêng.

5. Bay Vào Tim Anh

Diễn viên: Ngụy Triết Minh, Lưu Tá Ninh, Phí Khải Minh

Bay Vào Tim Anh là tác phẩm tạo bất ngờ nhờ câu chuyện tình yêu kết hợp với thế giới nghề nghiệp hàng không. Ảnh: Weibo đoàn phim

Bộ phim xây dựng hình tượng nữ cơ trưởng vừa theo đuổi sự nghiệp vừa tìm kiếm tình yêu. Nữ chính được khắc họa là người tỉnh táo, độc lập và không phụ thuộc vào người khác để thực hiện ước mơ được bay. Đây cũng là một trong những yếu tố giúp nhân vật tạo được thiện cảm.

Mối quan hệ giữa nam và nữ chính được phát triển từ những hiểu lầm ban đầu đến quá trình dần thấu hiểu nhau. Hai người đều có năng lực riêng, tạo nên cảm giác cân bằng trong mối quan hệ thay vì để một nhân vật hoàn toàn lấn át nhân vật còn lại.

Bộ phim cũng được đánh giá cao nhờ cách kết hợp giữa yếu tố nghề nghiệp và tình cảm. Những khó khăn trong ngành hàng không không bị giản lược hoàn toàn để nhường chỗ cho chuyện yêu đương, trong khi tuyến tình cảm vẫn đủ nhẹ nhàng để mang đến cảm giác thư giãn.

Hành trình theo đuổi ước mơ và vượt qua giới hạn của nữ chính cũng giúp Bay Vào Tim Anh có thêm chiều sâu. Tác phẩm vừa mang đến cảm giác nhiệt huyết của câu chuyện nghề nghiệp, vừa khai thác một mối quan hệ tình cảm trưởng thành, trong đó cả hai cùng hướng về nhau thay vì chỉ có một người hy sinh. Với những khán giả yêu thích phim tình cảm đô thị kết hợp yếu tố nghề nghiệp, Bay Vào Tim Anh là một lựa chọn đáng cân nhắc.

Nhìn chung, 5 bộ phim trên đại diện cho những màu sắc khá khác nhau của truyền hình hiện nay. Đầu Xuân Tươi Sáng gây chú ý nhờ sức hút của cặp đôi chính và câu chuyện tình yêu công sở, Sinh Phùng Kỳ Thời chinh phục khán giả bằng sự chân thật và ấm áp, trong khi Tỉnh Lại ghi điểm nhờ chất lượng hình ảnh cùng dàn nhân vật đa dạng.

Hoa Khai Cẩm Tú và Bay Vào Tim Anh cũng sở hữu những điểm mạnh riêng, từ phần hình ảnh, diễn xuất cho đến cách kết hợp tình yêu với câu chuyện nghề nghiệp. Dù mỗi tác phẩm vẫn tồn tại những điểm gây tranh luận, đây đều là những bộ phim đang nhận được sự quan tâm đáng kể từ khán giả.