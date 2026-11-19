Make Me Tingle gây chú ý nhờ câu chuyện tình cảm thú vị giữa Gong Yeon Su (Nam Ji Hyun) và Dokgo Dal (Kim Jae Yeong). Không chỉ khai thác sự khác biệt trong quan điểm về tình yêu và ham muốn được hình thành từ quá trình trưởng thành, bộ phim còn nhấn mạnh quyền lựa chọn và quyết định của mỗi người trong cuộc sống cũng như các mối quan hệ.

1. Suspicious Partner (Đối Tác Đáng Ngờ)

Nam Ji Hyun và Ji Chang Wook tạo nên chuyện tình oan gia thú vị trong Suspicious Partner.

Trong Suspicious Partner, Nam Ji Hyun hóa thân thành Eun Bong Hee, một nữ thực tập sinh tư pháp từng là vận động viên Taekwondo. Cuộc sống của cô đảo lộn khi bất ngờ bị vu oan là hung thủ trong một vụ án mạng. Trên hành trình tìm kiếm công lý, Bong Hee gặp công tố viên No Ji Wook (Ji Chang Wook), người từng có những tổn thương trong chuyện tình cảm và ban đầu xem cô như kẻ thù. Cả hai sau đó hợp tác thành lập một nhóm pháp lý, cùng giải quyết các vụ án. Sự kết hợp giữa phản ứng hóa học ngọt ngào, những màn đấu khẩu hài hước và yếu tố phá án khiến bộ phim trở thành lựa chọn đáng xem.

2. IDOL I (Luật sư của thần tượng)

Kim Jae Yeong vào vai thần tượng Do Ra Ik, người vướng vào một vụ án mạng trong IDOL I.

Kim Jae Yeong đảm nhận vai Do Ra Ik, một thần tượng nổi tiếng bất ngờ vướng vào cuộc điều tra án mạng. Người đứng ra bảo vệ anh là Maeng Se Na (Sooyoung), nữ luật sư tài năng đồng thời cũng là người hâm mộ cuồng nhiệt của nam thần tượng. Khi hai người bắt đầu sống chung, ranh giới giữa thần tượng và người hâm mộ dần thay đổi, từ sự ngưỡng mộ ban đầu chuyển thành tình bạn rồi nảy sinh tình cảm. Bên cạnh câu chuyện tình yêu, phim còn khai thác những áp lực, tổn thương và khát khao được yêu thương phía sau ánh hào quang của người nổi tiếng.

3. 100 Days My Prince (Lang Quân 100 Ngày)

Nam Ji Hyun và Doh Kyung Soo nên duyên trong câu chuyện tình yêu đầy trắc trở của 100 Days My Prince.

Doh Kyung Soo vào vai Thế tử Lee Yul, người có tính cách cầu toàn, lạnh lùng và không hài lòng với cuộc sống trong cung. Sau một âm mưu ám sát, anh mất trí nhớ và phải sống như thường dân. Tại đây, Lee Yul gặp Hong Shim (Nam Ji Hyun), cô gái thông minh, độc lập và thực chất chính là người con gái anh từng quen biết thuở nhỏ. Trước tình cảnh hạn hán cùng sắc lệnh yêu cầu những người đủ tuổi kết hôn, cả hai bất đắc dĩ trở thành vợ chồng. Kim Jae Yeong cũng góp mặt với vai Seok Ha, anh trai của Hong Shim, mang thân phận mới và bị cuốn vào âm mưu chính trị.

4. Love in Contract (Hợp Đồng Hôn Nhân)

Kim Jae Yeong hóa thân thành nam diễn viên nổi tiếng Kang Hae Jin trong Love in Contract.

Bộ phim xoay quanh Choi Sang Eun (Park Min Young), cô gái cung cấp dịch vụ làm vợ theo hợp đồng cho những người đàn ông độc thân cần bạn đồng hành trong các buổi gặp mặt, họp lớp hoặc sự kiện xã hội. Trong số khách hàng có Jung Ji Ho (Ko Kyung Pyo), người đã ký hợp đồng độc quyền với cô suốt 5 năm. Mọi chuyện trở nên phức tạp khi Kang Hae Jin (Kim Jae Yeong), nam diễn viên nổi tiếng xuất thân từ gia đình giàu có, cũng muốn thuê Sang Eun làm vợ để cải thiện hình ảnh. Từ những thỏa thuận mang tính công việc, các mối quan hệ dần xuất hiện cảm xúc thật, đặt nữ chính trước lựa chọn tình cảm khó khăn.

5. Hit the Spot

Hit the Spot mạnh dạn khai thác ham muốn, sự thân mật và hành trình khám phá bản thân của phụ nữ.

Hit the Spot khai thác những chủ đề nhạy cảm về tình dục, sự thân mật và ham muốn dưới góc nhìn của phụ nữ. Phim xoay quanh Son Hee Jae (Hani), người phụ nữ có vẻ ngoài chu toàn nhưng chưa từng thực sự cảm thấy thỏa mãn trong mối quan hệ tình cảm lâu năm. Cô cùng người bạn thân Lee Mi Na (Woo Hee) làm việc tại một công ty xuất bản chuyên về sách tình dục và các mối quan hệ. Cơ duyên đưa cả hai trở thành người dẫn một podcast giải đáp những vấn đề thường bị xem là cấm kỵ. Qua từng cuộc trò chuyện, họ cũng dần đối diện với những bất an, định kiến và hiểu lầm của chính mình về tình yêu.