5 phim Hoa ngữ với mô-típ nữ chính mạnh mẽ

Sự thành công của các bộ phim cổ trang Trung Quốc có nữ chính cá tính cho thấy sức hút của những câu chuyện về phụ nữ vượt qua định kiến, tự lựa chọn con đường riêng. Nếu yêu thích hình tượng Hứa Lan Hương do Đàm Tùng Vận thể hiện trong Lan Hương Như Cố, khán giả có thể tìm đến 5 tác phẩm cùng khai thác tinh thần độc lập, ý chí kiên cường của người phụ nữ dưới thời phong kiến.

1. Mặc Vũ Vân Gian

Diễn viên: Ngô Cẩn Ngôn, Vương Tinh Việt, Dương Siêu Việt

Mặc Vũ Vân Gian xoay quanh Tiết Phương Phi, người phụ nữ bị chồng phản bội và đẩy vào tình cảnh mất tất cả. Được Khương Lê, con gái một vị quan quyền thế, cứu giúp, nàng quyết định sử dụng thân phận của ân nhân để trở về kinh thành, tìm cách minh oan cho bản thân, khôi phục danh dự gia đình và vạch trần những kẻ đứng sau bi kịch của mình. Trong hành trình ấy, Phương Phi phải đối mặt với những âm mưu chính trị, sự lừa dối và các cuộc đấu đá chốn quan trường. Thay vì chờ đợi người khác giải cứu, nàng dựa vào sự nhạy bén, khả năng quan sát và óc phán đoán để chủ động đối phó với đối thủ. Nhân vật cũng cho thấy cách một người phụ nữ tận dụng thân phận mới để tìm kiếm công lý trong xã hội coi trọng danh tiếng và địa vị. Mối quan hệ giữa Phương Phi và Tiêu Hoành (Vương Tinh Việt) góp thêm màu sắc tình cảm cho câu chuyện, nhưng không làm lu mờ mục tiêu mà nữ chính theo đuổi.

2. Trục Ngọc

Diễn viên: Điền Hi Vi, Trương Lăng Hách

Trong Trục Ngọc (Pursuit of Jade), Phàn Trường Ngọc là con gái của một gia đình làm nghề bán thịt. Sau khi cha mẹ bị sát hại, nàng phải tự mình gánh vác cuộc sống và chăm sóc em gái. Trong một trận bão tuyết, Trường Ngọc gặp Tạ Chinh, một quý tộc sa cơ đang che giấu thân phận để tìm cách giải quyết mối thù kéo dài từ nhiều năm trước. Hai người bước vào cuộc hôn nhân trên danh nghĩa, mỗi người đều có mục tiêu riêng. Tuy nhiên, khi tình cảm dần nảy nở, Trường Ngọc vẫn không từ bỏ trách nhiệm với gia đình và những điều mình muốn đạt được. Điểm đáng chú ý của nhân vật nằm ở xuất thân bình dân cùng khả năng tự lập được tôi luyện qua hoàn cảnh khó khăn. Nàng không phải hình mẫu tiểu thư khuê các quen thuộc mà là người phụ nữ có sức mạnh thể chất, sự thực tế và tinh thần chủ động. Mối quan hệ với Tạ Chinh tạo nên sức hấp dẫn lãng mạn, song hành cùng hành trình theo đuổi mục tiêu độc lập của nữ chính.

3. Thiên Địa Kiếm Tâm

Diễn viên: Châu Dã, Thừa Lỗi

Thiên Địa Kiếm Tâm kể về Hòa Yến, người buộc phải cải trang thành nam giới để giữ gìn địa vị của gia tộc. Thay vì chấp nhận cuộc đời bị giới hạn bởi thân phận nữ nhi, nàng lựa chọn ra chiến trường, trải qua quá trình rèn luyện và lập công để trở thành một vị tướng được công nhận. Biến cố xảy ra khi em trai trở về, đòi lại thân phận người thừa kế mà Hòa Yến đã đánh đổi nhiều năm hy sinh để xây dựng. Bị chính gia đình phản bội, nàng phải bắt đầu lại dưới một danh tính khác, gia nhập quân đội ở Duyện Châu và tìm cách giành lại những gì thuộc về mình. Trên hành trình đó, Hòa Yến gặp Tiêu Giác, người mang mối thù với gia tộc họ Hòa. Sự nghi ngờ ban đầu giữa hai người dần chuyển thành tôn trọng và tình cảm. Tuy nhiên, trọng tâm câu chuyện vẫn là cuộc đấu tranh của Hòa Yến để khẳng định năng lực bằng thực lực. Nhân vật đặt ra vấn đề về những giới hạn mà định kiến giới áp đặt lên phụ nữ, đồng thời nhấn mạnh cái giá của việc theo đuổi sự công nhận trong một môi trường vốn không dành cho họ.

4. Rèm Ngọc Châu Sa

Diễn viên: Triệu Lộ Tư, Lưu Vũ Ninh

Lấy bối cảnh thời Đường, Rèm Ngọc Châu Sa theo chân Đoan Ngọ, một cô gái làm nghề mò ngọc trai tại Hepu trong điều kiện lao động khắc nghiệt. Không cam chịu cảnh bị bóc lột, nàng tìm cách trốn khỏi nơi làm việc, sau đó gia nhập đoàn thương nhân của Yến Tử Kinh. Từ một người gần như không có quyền quyết định cuộc đời mình, Đoan Ngọ từng bước bước chân vào lĩnh vực kinh doanh trang sức và thương mại đầy cạnh tranh. Kiến thức về ngọc trai, khả năng nhạy bén trong kinh doanh và kinh nghiệm tích lũy giúp nàng xây dựng cuộc sống mới. Dù liên tục gặp phải những trở ngại, phản bội và biến cố, nữ chính vẫn nỗ lực bảo vệ thành quả do chính mình tạo dựng. Khác với những nhân vật theo đuổi báo thù hoặc lập công trên chiến trường, Đoan Ngọ thể hiện sự mạnh mẽ thông qua năng lực làm ăn và khát vọng tự chủ về kinh tế. Tình bạn, sự hợp tác giữa nàng với Nguyệt Vân Tú cũng góp phần làm nổi bật vai trò của sự đồng hành giữa những người phụ nữ trong hành trình lập nghiệp.

5. Hoa Gian Lệnh

Diễn viên: Trương Tịnh Nghi, Hồ Nhất Thiên

Hoa Gian Lệnh xoay quanh Hoa Chỉ, một tiểu thư xuất thân từ gia đình quyền quý, có học thức và năng lực nhưng từng phải che giấu tài năng để phù hợp với kỳ vọng của xã hội. Cuộc sống của nàng thay đổi khi gia đình bị tước bỏ tài sản, địa vị, còn những người đàn ông trong nhà bị lưu đày. Phụ nữ và trẻ nhỏ phải tự xoay xở để tồn tại. Trong hoàn cảnh đó, Hoa Chỉ đứng ra gánh vác trách nhiệm, sử dụng kiến thức, sự tháo vát và khả năng tổ chức để duy trì cuộc sống cho gia đình. Từ một tiểu thư được che chở, nàng dần trở thành người đưa ra những quyết định quan trọng, dẫn dắt các thành viên vượt qua khó khăn tài chính lẫn sự khinh miệt của xã hội. Sức mạnh của Hoa Chỉ không nằm ở quyền lực sẵn có mà ở khả năng biến nghịch cảnh thành cơ hội trưởng thành. Nàng không chờ đợi những người đàn ông trong gia đình trở về hay trông cậy vào một người có địa vị giúp đỡ. Dù chuyện tình cảm với Cố Yến Tích là một phần của bộ phim, hành trình tự lập và trách nhiệm với gia đình vẫn giữ vị trí trung tâm. Qua đó, tác phẩm khắc họa hình ảnh người phụ nữ có thể xây dựng vị thế bằng chính năng lực của mình, thay vì phải thu hẹp tham vọng để phù hợp với những khuôn mẫu truyền thống.

Nhìn chung, 5 bộ phim Hoa ngữ trên mang đến những cách khắc họa khác nhau về hình tượng nữ chính mạnh mẽ trong dòng phim cổ trang Trung Quốc. Điểm chung của các nhân vật là không cam chịu hoàn cảnh hay phó mặc tương lai cho người khác. Đây cũng là sức hút của dòng phim cổ trang có nữ chính độc lập: bên cạnh yếu tố tình cảm và những màn đấu trí, tác phẩm còn mở ra câu chuyện về hành trình vượt qua định kiến, tìm kiếm tự do và khẳng định giá trị của người phụ nữ.