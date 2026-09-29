5 phim Hoa ngữ tình cảm về hôn nhân hợp đồng đáng xem

1. Nỗi Vương Vấn Của Hạ Tiên Sinh

Hạ Kiều Yến do Ngụy Triết Minh thủ vai là một tổng tài lạnh lùng, nghiêm túc và đồng thời là ông bố đơn thân đang gặp khó khăn trong việc kết nối với con trai Tiểu Bảo. Sau một tai nạn, cậu bé không còn nói chuyện mà chỉ giao tiếp bằng những tấm thẻ.

Mọi chuyện thay đổi khi Tần Dĩ Nguyệt do Hồ Ý Hoàn đảm nhận xuất hiện. Là chuyên gia tâm lý trẻ em kiên nhẫn và dịu dàng, cô nhanh chóng nhận được sự tin tưởng của Tiểu Bảo. Nhận thấy cô có ảnh hưởng tích cực đến con trai, Kiều Yến đề nghị Dĩ Nguyệt kết hôn theo hợp đồng và trở thành “mẹ hợp đồng” của cậu bé.

Ban đầu, cuộc hôn nhân chỉ nhằm giúp Tiểu Bảo hồi phục nhưng thời gian sống chung khiến Kiều Yến và Dĩ Nguyệt dần thấu hiểu nhau. Từ một thỏa thuận không có tình cảm, mối quan hệ của họ từng bước trở thành tình yêu.

2. Chỉ Là Quan Hệ Hôn Nhân

Cố Hề Hề do Vương Ngọc Văn thủ vai là cô gái trẻ năng động, điều hành một cửa hàng váy cưới trực tuyến và có tham vọng xây dựng thương hiệu thời trang riêng. Trong một lần tìm váy cho khách hàng, cô tình cờ gặp Doãn Tư Thần do Vương Tử Kỳ đảm nhận, một tổng tài giàu có và lạnh lùng.

Sau một hiểu lầm, cả hai đồng ý kết hôn theo hợp đồng trong ba tháng. Tư Thần cần một người vợ để gây ấn tượng với đối tác, còn Hề Hề cũng có lý do riêng để chấp nhận thỏa thuận.

Ngay từ đầu, hai người liên tục xảy ra va chạm vì tính cách trái ngược. Tuy nhiên, thời gian sống chung giúp họ dần nhìn thấy những mặt khác của đối phương. Sự lạnh lùng của Tư Thần dần được thay thế bằng quan tâm, trong khi Hề Hề cũng nhận ra người đàn ông khó tính này có một mặt rất ấm áp.

3. Kết Hôn Rồi Bắt Đầu Yêu

Lục Phương Ninh do Châu Vũ Đồng thủ vai là nữ tổng tài thành đạt nhưng chịu áp lực từ gia đình về chuyện kết hôn và sinh con trước tuổi 30. Cô quyết định chủ động tìm cách giải quyết và nhắm đến Lăng Duệ do Cung Tuấn đảm nhận, một bác sĩ phẫu thuật tốt bụng nhưng khá cứng đầu.

Phương Ninh đề nghị Lăng Duệ bước vào cuộc hôn nhân hợp đồng kéo dài một năm. Anh ban đầu do dự nhưng đồng ý khi phát hiện cả hai từng có mối liên hệ trong quá khứ.

Cuộc sống chung khiến hai người có tính cách hoàn toàn khác biệt liên tục xảy ra những tình huống dở khóc dở cười. Từ một thỏa thuận có thời hạn, mối quan hệ dần thay đổi khi cả hai cùng đối mặt với những vấn đề gia đình và nhận ra tình cảm dành cho nhau.

4. Hoàn Mỹ Và Tình Cờ

Trương Tư Niên do Ngụy Triết Minh thủ vai là giáo sư đại học thông minh, nghiêm túc và luôn đề cao nguyên tắc. Trái ngược với anh, Vân Thư do Từ Nhược Hàm đảm nhận là cô gái vui vẻ, thoải mái và thường tin vào cảm xúc hơn lý trí.

Sau khi một vụ lừa đảo khiến Vân Thư rơi vào cảnh khó khăn, cô tình cờ gặp Tư Niên. Đúng lúc anh chịu áp lực từ ông nội về chuyện kết hôn trước khi phẫu thuật, Tư Niên đề nghị một cuộc hôn nhân hợp đồng để giải quyết vấn đề của cả hai.

Khi bắt đầu sống chung, sự khác biệt trong tính cách tạo ra nhiều tình huống hài hước. Vân Thư mang đến sự ấm áp và tự nhiên cho cuộc sống vốn ngăn nắp của Tư Niên, còn anh đem lại cho cô cảm giác ổn định. Từ một thỏa thuận đơn giản, tình cảm giữa họ dần trở nên chân thật.

5. Định Luật Tình Yêu 80/20

Tần Thi do Dương Mịch thủ vai là nữ luật sư thành đạt nhưng chịu áp lực kết hôn từ gia đình. Để có được công việc tại một công ty luật hàng đầu, cô dựng lên câu chuyện mình đã có chồng tên Dương Hoa.

Kế hoạch nhanh chóng bị đảo lộn khi Dương Hoa thật do Hứa Khải đảm nhận xuất hiện. Anh cũng đang chịu áp lực từ gia đình về chuyện tìm bạn đời. Để giải quyết vấn đề của cả hai, Tần Thi và Dương Hoa quyết định giả vờ là vợ chồng.

Ban đầu, cuộc hôn nhân chỉ tồn tại trên giấy tờ và kéo theo nhiều hiểu lầm trong công việc lẫn cuộc sống. Nhưng khi dành nhiều thời gian bên nhau, cả hai dần nhìn thấy con người thật của đối phương và nảy sinh tình cảm. Từ một cuộc hôn nhân giả, mối quan hệ giữa Tần Thi và Dương Hoa từng bước trở thành tình yêu thật.