5 phim Hoa ngữ đáng xem trong mùa thu ấm áp

1. Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân

Mở đầu danh sách là Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân với sự tham gia của Lý Dịch Phong và Trương Tuệ Văn. Hai diễn viên vào vai Từ Nặc và Yên Hy, một cặp đôi nổi tiếng tại trường nghệ thuật. Cả hai đều nỗ lực theo đuổi ước mơ: Từ Nặc mong ban nhạc của mình được ký hợp đồng với hãng thu âm, còn Yên Hy mơ ước được theo học múa ballet tại Paris.

Thế nhưng mọi chuyện không diễn ra như mong đợi khi Yên Hy trượt trường múa mơ ước và còn bị thương ở chân. Chỉ còn một tháng trước tiết mục tốt nghiệp, cô rơi vào hoàn cảnh khó khăn. Lúc này, Từ Nặc âm thầm lên kế hoạch để giúp bạn gái.

Mãi Mãi Tuổi Thanh Xuân là câu chuyện nhẹ nhàng về ước mơ, tình bạn, sự hy sinh và tình yêu. Bộ phim vừa mang đến tiếng cười, vừa có những khoảnh khắc xúc động khiến người xem nhớ về tuổi trẻ. Đặc biệt, hình tượng Từ Nặc hết lòng vì Yên Hy chắc chắn sẽ khiến nhiều khán giả yêu thích.

2. Thám Tử Phố Tàu

Nếu yêu thích phim trinh thám pha hài hước, Thám Tử Phố Tàu với Lưu Hạo Nhiên và Vương Bảo Cường là lựa chọn không nên bỏ qua. Câu chuyện xoay quanh Tần Phong, một chàng trai đam mê phá án nhưng không thể vào học viện cảnh sát. Trong chuyến du lịch đến Bangkok, anh gặp người họ hàng xa Đường Nhân, người tự nhận là thám tử hàng đầu khu phố người Hoa.

Tuy nhiên, Tần Phong nhanh chóng phát hiện Đường Nhân thực chất chỉ là một kẻ lừa đảo vặt. Mọi chuyện càng trở nên rắc rối khi Đường Nhân bị cuốn vào một vụ án mạng và trở thành nghi phạm chính. Bất đắc dĩ, Tần Phong phải cùng người họ hàng chạy trốn trong khi tìm cách phá giải vụ án.

Loạt phim sau đó có thêm Thám Tử Phố Tàu 2 lấy bối cảnh New York và Thám Tử Phố Tàu 3 diễn ra tại Tokyo. Sự kết hợp giữa những nhân vật kỳ quặc, tình tiết phá án và loạt tình huống hài hước giúp series này trở thành lựa chọn giải trí phù hợp cho những ngày thu.

3. Tru Tiên

Với những khán giả yêu thích kỳ ảo và võ thuật, Tru Tiên là cái tên đáng chú ý. Tiêu Chiến vào vai Trương Tiểu Phàm, chàng trai hiền lành sống sót sau một vụ thảm sát. Sau đó, anh được Thanh Vân Môn nhận làm đệ tử và bắt đầu hành trình tu luyện võ công dưới sự chỉ dẫn của ba vị sư phụ.

Trong quá trình trưởng thành, Trương Tiểu Phàm cũng vướng vào mối quan hệ phức tạp với ba cô gái gồm Điền Linh Nhi, Lục Tuyết Kỳ và Bích Dao. Bộ phim được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Tiêu Đỉnh, đồng thời có phiên bản truyền hình nổi tiếng Thanh Vân Chí ra mắt năm 2016.

Không chỉ gây ấn tượng bởi những màn hành động và bối cảnh kỳ ảo, Tru Tiên còn ghi điểm nhờ phần hình ảnh đẹp mắt. Đây cũng là vai chính điện ảnh đầu tiên của Tiêu Chiến, được khán giả chú ý sau thành công vang dội của Trần Tình Lệnh.

4. Thất Cô

Lưu Đức Hoa đảm nhận vai Lôi Trạch Khoan trong Thất Cô, một người cha có con trai hai tuổi bị bắt cóc vào năm 1999. Suốt 15 năm, anh rong ruổi khắp Trung Quốc bằng xe máy để tìm con, mang theo những lá cờ in hình con trai lúc nhỏ và phát tờ rơi cho những người mình gặp.

Trong hành trình ấy, Lôi Trạch Khoan gặp Tăng Soái, một người thợ sửa xe từng bị bắt cóc khi còn nhỏ và cũng đang tìm kiếm cha mẹ ruột. Hai con người có chung nỗi đau quyết định đồng hành, cùng tìm kiếm những người thân đã thất lạc.

Thất Cô được lấy cảm hứng từ câu chuyện có thật của Quách Cương Đường, người đã dành nhiều năm tìm kiếm con trai bị bắt cóc. Bộ phim không chỉ khai thác nỗi đau của những gia đình mất con mà còn đề cập đến những vấn đề xã hội liên quan đến trẻ em bị buôn bán và mất danh tính. Đây là tác phẩm giàu cảm xúc, phù hợp với những ai muốn tìm một bộ phim sâu lắng trong mùa thu.

5. Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta

Khép lại danh sách là Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta với Trần Phi Vũ và Hà Lam Đậu. Tác phẩm được chuyển thể từ tiểu thuyết Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta của Bát Nguyệt Trường An, đồng thời là phiên bản điện ảnh của bộ phim truyền hình nổi tiếng cùng tên.

Phim kể về Cảnh Cảnh, cô nữ sinh năm nhất vụng về và luôn cảm thấy mình không đủ giỏi để theo học tại ngôi trường danh tiếng Chấn Hoa. Thế rồi cô được sắp xếp ngồi cùng bàn với Dư Hoài, nam sinh thông minh và nổi tiếng trong trường. Từ những ngày đầu không mấy thuận lợi, cả hai dần trở thành đôi bạn thân, cùng trải qua những năm tháng tuổi trẻ.

Điều Tuyệt Vời Nhất Của Chúng Ta mang đến cảm giác ấm áp và hoài niệm về tình bạn, tình yêu, gia đình và tuổi thanh xuân. Dù câu chuyện không quá phức tạp, những cảm xúc trong trẻo của Cảnh Cảnh và Dư Hoài vẫn đủ khiến người xem nhớ về quãng thời gian đẹp nhất của tuổi học trò.