5 phim Hoa ngữ chuyển thể thành công nhất mọi thời đại

Trong nhiều năm qua, những bộ phim truyền hình chuyển thể từ tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc luôn giữ vị trí quan trọng trên màn ảnh nhỏ. Không chỉ tận dụng sức hút từ nguyên tác, nhiều tác phẩm còn thành công nhờ kịch bản hấp dẫn, diễn xuất thuyết phục và khả năng tạo nên những nhân vật được khán giả nhớ đến sau nhiều năm. Trong số đó, những tác phẩm sau đây thường được nhắc đến như những đại diện tiêu biểu của dòng phim ngôn tình chuyển thể Hoa ngữ.

Ra mắt năm 2015, Hoa Thiên Cốt được chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Fresh Quả Quả, với sự tham gia của Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa. Tác phẩm xoay quanh mối tình nhiều ngang trái giữa Hoa Thiên Cốt và sư phụ Bạch Tử Họa. Từ một cô gái ngây thơ, trong sáng, Hoa Thiên Cốt từng bước đối diện với những biến cố nghiệt ngã, để rồi trở thành Yêu Thần mang sức mạnh đáng sợ.

Hoa Thiên Cốt giúp Triệu Lệ Dĩnh và Hoắc Kiến Hoa ghi dấu ấn với chuyện tình sư đồ đầy bi kịch.

Bộ phim tạo nên cơn sốt khi phát sóng nhờ câu chuyện tình yêu đầy bi kịch, những màn đối đầu giữa tình cảm cá nhân và trách nhiệm với thiên hạ. Diễn xuất của Triệu Lệ Dĩnh trong hành trình biến đổi tâm lý nhân vật được đánh giá là một điểm sáng, góp phần củng cố vị thế của cô trong làng giải trí Hoa ngữ. Thành công của tác phẩm cũng đưa chuyện tình sư đồ trở thành mô típ quen thuộc của dòng phim tiên hiệp những năm sau đó.

Đứng trong hàng ngũ phim tiên hiệp kinh điển còn có Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa, ra mắt năm 2017 và được chuyển thể từ tiểu thuyết của Đường Thất Công Tử. Bộ phim do Dương Mịch và Triệu Hựu Đình đóng chính, kể về mối tình trải dài ba kiếp giữa nữ quân Thanh Khâu Bạch Thiển và thái tử Thiên tộc Dạ Hoa.

Tam Sinh Tam Thế Thập Lý Đào Hoa trở thành một trong những bộ phim tiên hiệp được yêu thích nhất màn ảnh Hoa ngữ.

Với bối cảnh thần thoại rộng lớn, tác phẩm chinh phục khán giả qua những tình tiết giàu cảm xúc như Tố Tố nhảy Tru Tiên Đài hay cuộc đoàn tụ giữa Bạch Thiển và Dạ Hoa. Bên cạnh cặp diễn viên chính, dàn nhân vật phụ do Địch Lệ Nhiệt Ba, Cao Vỹ Quang và Trương Bân Bân thể hiện cũng nhận được sự quan tâm. Ca khúc Lạnh Lẽo góp phần tạo nên dấu ấn riêng, giúp bộ phim duy trì sức hút nhiều năm sau khi kết thúc.

Trước làn sóng tiên hiệp, Bộ Bộ Kinh Tâm từng tạo nên hiện tượng truyền hình vào năm 2011. Chuyển thể từ tiểu thuyết cùng tên của Đồng Hoa, bộ phim quy tụ Lưu Thi Thi, Ngô Kỳ Long và Trịnh Gia Dĩnh, khai thác câu chuyện về Trương Hiểu, cô gái hiện đại xuyên không về triều Thanh và sống dưới thân phận Mã Nhĩ Thái Nhược Hy.

Bộ Bộ Kinh Tâm gây ấn tượng với câu chuyện tình yêu đan xen những cuộc tranh đoạt quyền lực chốn hoàng cung.

Sức hấp dẫn của Bộ Bộ Kinh Tâm không chỉ nằm ở những chuyện tình giữa Nhược Hy với các vị hoàng tử mà còn đến từ cuộc tranh đoạt quyền lực khốc liệt chốn hoàng cung. Khi tình yêu bị cuốn vào vòng xoáy chính trị, những lựa chọn của nhân vật trở nên đầy đau đớn. Cái kết bi thương cùng diễn xuất giàu cảm xúc của dàn diễn viên khiến tác phẩm được xem là một trong những phim xuyên không cổ trang đáng nhớ nhất màn ảnh Trung Quốc.

Ở dòng phim tình cảm hiện đại, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ra mắt năm 2016 là tác phẩm chuyển thể nổi bật từ tiểu thuyết của Cố Mạn. Bộ phim có sự tham gia của Dương Dương và Trịnh Sảng, xoay quanh chuyện tình giữa Tiêu Nại, chàng sinh viên tài năng, và Bối Vy Vy, nữ sinh xinh đẹp có niềm đam mê với trò chơi trực tuyến.

Dương Dương và Trịnh Sảng từng tạo nên cặp đôi ngôn tình đình đám trong Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên.

Khác với những câu chuyện tình nhiều hiểu lầm, Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên ghi điểm nhờ diễn biến nhẹ nhàng, ngọt ngào và hình tượng cặp đôi gần như lý tưởng. Sự kết hợp giữa thế giới trò chơi và đời sống đại học tạo nên màu sắc trẻ trung, giúp tác phẩm thu hút đông đảo khán giả trẻ. Bộ phim cũng góp phần đưa hình tượng Tiêu Nại trở thành một trong những nhân vật nam chính nổi tiếng của dòng phim ngôn tình học đường.

Khép lại danh sách là Sam Sam Đến Rồi, bộ phim truyền hình năm 2014 chuyển thể từ tiểu thuyết Sam Sam Đến Ăn Nào của Cố Mạn. Tác phẩm đánh dấu màn kết hợp giữa Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn, kể về chuyện tình giữa cô nhân viên Tiết Sam Sam và vị tổng giám đốc Phong Đằng lạnh lùng, giàu có.

Sam Sam Đến Rồi ghi dấu ấn với màn kết hợp ăn ý giữa Triệu Lệ Dĩnh và Trương Hàn.

Dưới bàn tay đạo diễn Lưu Tuấn Kiệt, câu chuyện tổng tài và nhân viên được thể hiện bằng phong cách hài hước, lãng mạn nhưng vẫn gần gũi với đời sống. Nét diễn tự nhiên, đáng yêu của Triệu Lệ Dĩnh kết hợp cùng hình tượng Phong Đằng kiêu ngạo đã tạo nên sức hút riêng. Câu thoại nổi tiếng về việc giao cả hồ cá cho người yêu cũng trở thành một trong những chi tiết được khán giả nhắc lại nhiều năm sau khi phim phát sóng.

Điểm chung của năm tác phẩm nằm ở khả năng chuyển tải sức hấp dẫn của tiểu thuyết lên màn ảnh, đồng thời tạo dựng dấu ấn bằng diễn xuất và ngôn ngữ hình ảnh. Dù thị trường truyền hình Hoa ngữ liên tục xuất hiện những dự án mới, các bộ phim này vẫn giữ được vị trí đáng nhớ trong lòng người yêu thích dòng phim chuyển thể.