5 phim Hàn khai thác góc khuất cuộc sống và hành trình trưởng thành

Những câu chuyện tình yêu quen thuộc vẫn luôn có sức hút, nhưng đôi khi khán giả cũng muốn thưởng thức những tác phẩm có chiều sâu hơn. Dưới đây là 5 bộ phim Hàn vượt ra khỏi những mô-típ lãng mạn thông thường, khéo léo kết hợp yếu tố hài hước với các chủ đề đáng suy ngẫm.

1. Cô Vợ Ngoại Tình (My Wife Is Having an Affair This Week)

Do Hyun Woo (Lee Sun Gyun) tin rằng cuộc hôn nhân của mình vẫn hạnh phúc cho đến khi phát hiện vợ ngoại tình. Từ đó, anh bắt đầu nhìn lại mối quan hệ giữa hai người và nhận ra hôn nhân phức tạp hơn những gì bản thân từng nghĩ.

Bộ phim không cổ súy ngoại tình mà khai thác những nguyên nhân có thể khiến một người tìm kiếm mối quan hệ bên ngoài. Tác phẩm cũng nhắc nhở rằng mỗi người đôi khi quá tin vào sự đúng đắn của bản thân mà quên nhìn nhận những thiếu sót. Xen giữa những khoảnh khắc cảm động là các tình huống hài hước, giúp câu chuyện về hôn nhân trở nên gần gũi hơn.

2. Chỉ Có Thể Là Yêu (It's Okay, That's Love)

Bắt đầu bằng những va chạm giữa các nhân vật có tính cách trái ngược, Chỉ Có Thể Là Yêu dần hé lộ những tổn thương tâm lý ẩn sâu bên trong mỗi người.

Với diễn xuất ấn tượng của Jo In Sung cùng dàn diễn viên thực lực, bộ phim khai thác sức khỏe tâm thần và thách thức những định kiến thường gặp về chủ đề này. Không chỉ khắc họa nỗi đau, tác phẩm còn cho thấy giá trị của sự thấu hiểu, sẻ chia và tình yêu trong hành trình giúp con người vượt qua khó khăn.

3. Phẩm Chất Quý Ông (A Gentleman's Dignity)

Phẩm Chất Quý Ông xoay quanh nhóm đàn ông ngoài 40 tuổi với những câu chuyện hài hước về tình yêu, tình bạn và công việc. Dù đôi lúc cư xử trẻ con, họ vẫn phải đối diện với những vấn đề thực tế của cuộc sống trưởng thành.

Thông qua nhóm nhân vật này, bộ phim phần nào phản ánh hình ảnh người đàn ông hiện đại, không nhất thiết phải vội vàng kết hôn hay tuân theo những khuôn mẫu truyền thống. Với màu sắc nhẹ nhàng, tác phẩm là lựa chọn phù hợp cho khán giả muốn tìm kiếm một câu chuyện trưởng thành nhưng không quá nặng nề.

4. Lâu Đài Tham Vọng (SKY Castle)

Lâu Đài Tham Vọng khai thác áp lực học tập tại Hàn Quốc thông qua những gia đình giàu có luôn tìm mọi cách để con cái được vào các trường đại học danh giá.

Đằng sau cuộc sống xa hoa là những toan tính, kỳ vọng và áp lực thành tích. Bộ phim cũng phản ánh việc người mẹ thường phải gánh trách nhiệm về thành công hay thất bại của con trẻ. Qua đó, tác phẩm đặt ra câu hỏi về cái giá phải trả khi cha mẹ theo đuổi một tương lai hoàn hảo cho con bằng mọi cách.

5. Cuộc Đời Đầu Tiên (Because This Is My First Life)

Thoạt đầu mang màu sắc hài lãng mạn, Cuộc Đời Đầu Tiên dần mở rộng câu chuyện sang những trăn trở của người trẻ về công việc, tương lai và hạnh phúc. Nhân vật Yoon Ji Ho (Jung So Min) khiến nhiều khán giả đồng cảm khi phải nhìn lại những gì đã đạt được và tự hỏi liệu bản thân có thể thực hiện ước mơ hay không.

Thông qua tình yêu và những lựa chọn thường nhật, bộ phim đề cập đến áp lực trưởng thành cũng như kỳ vọng của xã hội. Tác phẩm gửi gắm thông điệp rằng mỗi người có con đường riêng và không nhất thiết phải sống theo một khuôn mẫu chung để tìm thấy hạnh phúc.