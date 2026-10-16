5 phim Hàn đáng xem để bắt đầu một chặng đường mới

1. Tình Yêu Socola (Chocolate)

Tình Yêu Socola (Chocolate) có sự tham gia của Yoon Kye Sang trong vai Lee Kang và Ha Ji Won trong vai Moon Cha Young. Bộ phim kể về một người đàn ông và một cô gái gặp nhau từ nhỏ nhưng những biến cố không may khiến cả hai phải chia xa. Sau nhiều sự kiện đau buồn, họ tình cờ gặp lại khi trưởng thành.

Lee Kang trở thành bác sĩ phẫu thuật thần kinh thành đạt, còn Moon Cha Young là đầu bếp. Cha Young nhận ra Lee Kang ngay khi tái ngộ, nhưng anh lại không nhớ cô. Tình huống này mở ra nhiều khoảnh khắc bối rối giữa hai người.

Tình Yêu Socola khai thác tình yêu đầu đời, những mối tình dang dở, gia đình, sự mất mát và quá trình học cách tha thứ, buông bỏ. Màn kết hợp giữa Yoon Kye Sang và Ha Ji Won cũng là một trong những điểm đáng chú ý của bộ phim.

2. Hạ Cánh Nơi Anh (Crash Landing on You)

Hạ Cánh Nơi Anh (Crash Landing on You) gây chú ý với sự góp mặt của Hyun Bin và Son Ye Jin trong vai chính. Bộ phim do biên kịch Park Ji Eun, người từng đứng sau Vì Sao Đưa Anh Tới và Huyền Thoại Biển Xanh, chấp bút.

Hyun Bin vào vai Ri Jung Hyuk, một sĩ quan quân đội Triều Tiên, còn Son Ye Jin đảm nhận Yoon Se Ri, nữ doanh nhân xinh đẹp và cá tính. Sau một sự cố khi chơi dù lượn, Se Ri vô tình rơi xuống lãnh thổ Triều Tiên và gặp Jung Hyuk. Anh quyết định bảo vệ cô trong lúc tìm cách đưa cô trở về Hàn Quốc.

Câu chuyện tình giữa hai nhân vật chính liên tục gặp những rào cản vì khoảng cách địa lý và hoàn cảnh. Mạch tình cảm giàu cảm xúc cùng phần nhạc phim ấn tượng giúp tác phẩm tạo được sức hút riêng.

3. Nữ Tỷ Phú 9.9 Tỷ Won (Woman of 9.9 Billion)

Nếu yêu thích những bộ phim pha trộn yếu tố bí ẩn và giật gân, Nữ Tỷ Phú 9.9 Tỷ Won (Woman of 9.9 Billion) là lựa chọn đáng chú ý. Phim xoay quanh Jung Seo Yeon (Jo Yeo Jeong), người phụ nữ đang phải chịu đựng nhiều biến cố trong cuộc sống.

Khi gần như không còn sức chống chọi, Seo Yeon bất ngờ có được 9,9 tỷ won. Số tiền khổng lồ này khiến cuộc đời cô thay đổi, đồng thời kéo theo hàng loạt bí mật và nguy hiểm.

Không khí u tối, kịch bản bí ẩn cùng những lựa chọn khó đoán của nhân vật giúp Nữ Tỷ Phú 9.9 Tỷ Won khác biệt so với nhiều tác phẩm cùng thể loại. Bộ phim liên tục đặt nhân vật vào những tình huống khiến khán giả tò mò về diễn biến tiếp theo.

4. Người Thầy Y Đức 2 (Dr. Romantic 2)

Nếu từng yêu thích Người Thầy Y Đức, phần 2 tiếp tục mang đến câu chuyện xoay quanh môi trường bệnh viện với nhịp phim nhanh và nhiều tình huống căng thẳng.

Han Suk Kyu trở lại với vai Dr. Kim, hay Kim Sa Bu, bác sĩ phẫu thuật tài năng đứng đầu một bệnh viện đặc biệt. Trong quá trình tìm kiếm những bác sĩ phù hợp, ông gặp Seo Woo Jin (Ahn Hyo Seop). Cha Eun Jae (Lee Sung Kyung) cũng được chuyển đến bệnh viện của Dr. Kim sau khi gặp vấn đề tại nơi làm việc cũ.

Giữa những ca cấp cứu và biến cố liên tiếp, Seo Woo Jin và Cha Eun Jae dần nảy sinh tình cảm. Bên cạnh yếu tố y khoa, chuyện tình của hai nhân vật trở thành một phần quan trọng tạo nên sức hút cho bộ phim.

5. Tình Như Thơ, Đời Như Mơ (Beautiful Love, Wonderful Life)

Tình Như Thơ, Đời Như Mơ (Beautiful Love, Wonderful Life) thuộc dòng phim truyền hình dài tập với câu chuyện xoay quanh nhiều nhân vật và mối quan hệ đan xen. Tác phẩm thu hút nhờ dàn diễn viên cùng những câu chuyện tình cảm được phát triển xuyên suốt.

Một trong những tuyến truyện đáng chú ý là chuyện tình giữa Goo Joon Hwi (Kim Jae Young) và Kim Cheong Ah (Seol In Ah). Cả hai phải đối mặt với nhiều biến cố trước khi có thể tiến gần nhau hơn.

Bộ phim khai thác nhiều mô-típ quen thuộc của phim Hàn nhưng tập trung vào quá trình phát triển nhân vật và các mối quan hệ. Đặc biệt, sự kết hợp giữa Kim Jae Young và Seol In Ah mang đến nhiều khoảnh khắc tình cảm cho khán giả yêu thích dòng phim lãng mạn.