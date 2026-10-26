5 phim Hàn của IU không nên bỏ lỡ

1. Ông Chú Của Tôi (My Mister)

Ông Chú Của Tôi có sự tham gia của Lee Sun Kyun trong vai Park Dong Hoon và IU trong vai Lee Ji An. Dong Hoon là người đàn ông ngoài 40 tuổi, đã kết hôn và chịu nhiều áp lực từ công việc lẫn gia đình. Trong khi đó, Ji An là cô gái trẻ trải qua nhiều biến cố đau thương, từ đó dần mất niềm tin vào cuộc sống. Cả hai gặp nhau tại nơi làm việc và hình thành một mối quan hệ đặc biệt khi dường như có thể thấu hiểu những tổn thương của đối phương.

Màn thể hiện của IU trong vai Lee Ji An là một trong những dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp diễn xuất của cô. Bên cạnh mối quan hệ đặc biệt giữa Dong Hoon và Ji An, tình yêu cùng trách nhiệm mà Ji An dành cho người bà khiếm thính cũng là điểm khiến nhân vật chạm đến cảm xúc người xem. IU truyền tải những tình cảm ấy một cách tiết chế, giúp Ji An trở thành hình tượng khó quên và góp phần tạo nên sức sống lâu dài cho Ông Chú Của Tôi.

2. Khách Sạn Ánh Trăng (Hotel Del Luna)

Jang Man Wol (IU) là CEO của Khách Sạn Ánh Trăng, một nơi bí ẩn dành cho những vị khách đã qua đời. Cô bị ràng buộc với khách sạn suốt nhiều năm bởi một lỗi lầm nghiêm trọng trong quá khứ. Khi Goo Chan Sung (Yeo Jin Goo), một quản lý khách sạn cầu toàn, bất ngờ phải làm việc tại đây, anh dần khám phá những câu chuyện phía sau nơi đặc biệt này.

Điểm nhấn cảm xúc của Khách Sạn Ánh Trăng nằm ở cách IU thể hiện Jang Man Wol. Nhân vật xuất hiện với vẻ ngoài lạnh lùng, khó gần nhưng bên trong lại chất chứa nhiều tổn thương. Khi quá khứ của Man Wol dần được hé lộ và mối quan hệ với Goo Chan Sung trở nên sâu sắc hơn, những cảm xúc như đau buồn, tiếc nuối và sự mềm yếu cũng từng bước được bộc lộ. IU giúp hành trình tìm kiếm sự giải thoát của Man Wol trở nên giàu cảm xúc và thuyết phục.

3. Người Môi Giới (Broker)

Tại Hàn Quốc, hộp trẻ em là nơi cha mẹ có thể ẩn danh để bỏ lại con. Sang Hyun (Song Kang Ho), người tự nhận là một “người môi giới thiện chí”, bí mật tìm gia đình mới cho những đứa trẻ bị bỏ rơi cùng Dong Soo (Kang Dong Won). Mọi chuyện trở nên phức tạp khi So Young (IU) quay lại tìm đứa con mình từng bỏ lại.

IU trở thành điểm nhấn cảm xúc của câu chuyện khi đảm nhận vai So Young. Sau khi để con tại hộp trẻ em của một nhà thờ, So Young đồng hành cùng Sang Hyun và Dong Soo trong hành trình tìm kiếm gia đình mới cho con trai. Trên đường gặp những gia đình có khả năng nhận nuôi, IU thể hiện rõ cảm giác tội lỗi, nỗi buồn cùng hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn cho đứa trẻ. Diễn xuất tiết chế của nữ diễn viên góp phần tạo nên chiều sâu cho nhân vật và khiến hành trình của So Young trở nên day dứt.

4. Người Tình Ánh Trăng (Moon Lovers: Scarlet Heart Ryeo)

Go Ha Jin (IU), một cô gái sống ở thời hiện đại, bất ngờ xuyên không về thời Cao Ly sau một lần cận kề cái chết. Tại đây, cô tỉnh dậy trong thân phận Hae Soo và bị cuốn vào cuộc sống của các hoàng tử, trong đó có Wang So (Lee Joon Gi), vị hoàng tử đáng sợ và luôn bị hiểu lầm. Khi cuộc tranh giành quyền lực giữa các hoàng tử ngày càng căng thẳng, Hae Soo rơi vào mối tình đầy bi kịch với Wang So, liên tục bị thử thách bởi trách nhiệm và số phận.

Màn thể hiện của IU trong vai Hae Soo tạo nên sức nặng cảm xúc cho Người Tình Ánh Trăng. Nhân vật bắt đầu với sự tươi sáng và tò mò, nhưng dần phải đối mặt với phản bội, bạo lực cùng những mất mát do quyền lực gây ra. Sự kết hợp giữa IU và Lee Joon Gi cùng chuyện tình đau lòng của hai nhân vật tạo được sức hút lớn với khán giả quốc tế. Đến cuối phim, nỗi đau và khát khao của Hae Soo vẫn để lại nhiều dư âm.

5. Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt (When Life Gives You Tangerines)

Bộ phim lấy bối cảnh đảo Jeju vào những năm 1950, xoay quanh Ae Sun (IU), một cô gái yêu sách và mơ ước trở thành nhà thơ. Ae Sun thẳng thắn bày tỏ suy nghĩ, trong khi Gwan Sik (Park Bo Gum) luôn ở bên yêu thương và ủng hộ cô. Câu chuyện trải dài qua nhiều thế hệ, đồng thời kể về Geum Myeong, con gái của Ae Sun, cũng do IU đảm nhận, qua đó cho thấy những ước mơ và khó khăn của thế hệ trước tiếp tục ảnh hưởng đến thế hệ sau.

IU mang đến sức sống mạnh mẽ cho Ae Sun, thể hiện những khó khăn mà nhân vật phải đối mặt trên đảo Jeju. Cô khắc họa quá trình trưởng thành của Ae Sun một cách tự nhiên, từ những niềm vui nhỏ bé đến hành trình vượt qua nghịch cảnh. IU đồng thời đảm nhận Geum Myeong, nhân vật chịu ảnh hưởng sâu sắc từ những hy sinh của mẹ. Dù thể hiện hai nhân vật khác nhau, IU vẫn tạo được sự đồng cảm, giúp khán giả kết nối với hành trình riêng của cả Ae Sun và Geum Myeong.