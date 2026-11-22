Sức hút từ vai nam chính Trần Nghiễn Chu ấm áp, thâm tình trong phim Hôm Nay Trời Đổ Mưa Bóng Mây đã đưa cái tên Đổng Tư Thành trở thành tâm điểm chú ý của khán giả. Rời sân khấu thần tượng để rẽ hướng sang diễn xuất, mỹ nam sinh năm 1997 từng bước chứng minh thực lực thông qua nhiều dạng vai biến hóa từ cổ trang, dân quốc đến đô thị hiện đại. Nếu đã trót "phải lòng" Trần Nghiễn Chu, khán giả chắc chắn không nên bỏ lỡ 5 tác phẩm đặc sắc dưới đây của Đổng Tư Thành.

Lương Trần Mỹ Cẩm

Lên sóng vào tháng 5/2026 trên nền tảng MangoTV, phim cổ trang gia đấu Lương Trần Mỹ Cẩm nhanh chóng ghi nhận sức hút mạnh mẽ khi liên tục dẫn đầu bảng xếp hạng được xem nhiều nhất tại thời điểm phát sóng. Dù không sở hữu dàn sao lưu lượng đình đám, tác phẩm vẫn giữ chân người xem nhờ nhịp phim chắc, bối cảnh chỉn chu cùng câu chuyện tranh đấu quyền lực đan xen tình cảm sâu sắc.

Trong phim, Đổng Tư Thành đảm nhận vai Diệp Hạn - thế tử của phủ Trường Hưng Hầu. Nhân vật này có xuất thân hiển hách nhưng sống tùy hứng, mang tính cách cao ngạo, có phần cực đoan trong tình cảm. Giữa vòng xoáy âm mưu gia tộc và triều chính của cặp nhân vật chính, chàng nam phụ Diệp Hạn xuất hiện đầy phức tạp với những khoảnh khắc giằng xé nội tâm dữ dội.

Băng Tuyết Dao

Trong dự án huyền ảo Băng Tuyết Dao ra mắt năm 2024, Đổng Tư Thành hóa thân thành Tư Đồ Uy Liêm, một bác sĩ ngoại khoa điển trai, tài hoa nhưng ẩn giấu thân phận đặc biệt. Phim xoay quanh mối nhân duyên kỳ lạ giữa ma cà rồng bất tử Thẩm Chi Hành (Cao Vỹ Quang) và cô tiểu thư mù Mễ Lam (Âu Dương Na Na). Là người bạn thân thiết luôn kề vai sát cánh bên Thẩm Chi Hành, Uy Liêm trải qua những tuyến tâm lý phức tạp, song cũng là tia sáng ấm áp hiếm hoi giúp người xem tạm thời rời xa khỏi căng thẳng.

Dù từng phải nằm kho gần 3 năm, Băng Tuyết Dao vẫn tạo nên cơn sốt ấn tượng ngay khi lên sóng trên Tencent Video. Dự án nhanh chóng phá mốc 23.000 điểm nhiệt chỉ sau những tập đầu tiên, vươn lên vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng phim truyền hình của Maoyan. Thành công của tác phẩm được xem là bệ phóng giúp Đổng Tư Thành khẳng định khả năng cân bằng tốt các vai diễn khác nhau.

Ngũ Phúc Lâm Môn

Ra mắt vào dịp Tết 2025, phim cổ trang hài hước Ngũ Phúc Lâm Môn trở thành món ăn tinh thần được đông đảo khán giả yêu thích. Tác phẩm thu về lượng người xem ước tính hơn 33,8 triệu lượt, theo thống kê của nền tảng Vân Hợp, duy trì sức nóng ổn định suốt mùa lễ. Không khí tươi sáng cùng thông điệp ấm áp về tình thân đã giúp dự án này trở thành một trong những điểm sáng của dòng phim cổ trang đầu năm.

Trong câu chuyện về 5 cô con gái nhà họ Lệ, Đổng Tư Thành thủ vai công tử Dương Hân và nên duyên cùng cô út tinh nghịch Lệ Nhạc Thiện (Hoàng Dương Điền Điềm). Từ một cậu ấm ngang ngược, Dương Hân dần trưởng thành sau hàng loạt tình huống "oan gia ngõ hẹp" dở khóc dở cười với phu nhân nhỏ tuổi. Tương tác tự nhiên, trẻ trung và duyên dáng của Đổng Tư Thành đã thổi luồng gió tươi mới, giúp cặp đôi út trở thành tuyến nhân vật được yêu mến nồng nhiệt.

25 Giờ Yêu

Là tác phẩm đầu tiên Đổng Tư Thành đảm nhận vai nam chính, phim 25 Giờ Yêu ghi dấu ấn với câu chuyện tình "chị em" ngọt ngào. Trong đó, anh vào vai chàng diễn viên lồng tiếng trẻ tuổi Ngôn Việt, rơi vào lưới tình với nữ doanh nhân ngành game An Nhiên (Hà Hoằng San). Xuất phát từ cuộc gặp gỡ trớ trêu khi trở thành hàng xóm của nhau, Ngôn Việt đã dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn để sưởi ấm trái tim đầy tổn thương của An Nhiên giữa áp lực khởi nghiệp.

Dù phát hành khá lặng lẽ trên Tencent Video vào tháng 8/2023, 25 Giờ Yêu vẫn chinh phục người xem bằng kịch bản chữa lành gần gũi và "phản ứng hóa học" ăn ý, bất chấp khoảng cách tuổi tác ngoài đời của hai diễn viên chính. Bộ phim đạt số điểm 7/10 trên Douban, đồng thời lọt vào danh sách những tác phẩm tình cảm hiện đại được khán giả trẻ yêu thích năm ấy.

Tiêu Nhân: Phong Khởi Đại Mạc

Bước sang mảng điện ảnh vào dịp Tết 2026, Đổng Tư Thành có cơ hội góp mặt trong bom tấn võ hiệp Tiêu Nhân: Phong Khởi Đại Mạc, sát cánh cùng dàn sao kỳ cựu như Ngô Kinh, Tạ Đình Phong, Lý Liên Kiệt... Với mức đầu tư quy mô lớn, tác phẩm nhận được phản hồi tích cực từ giới chuyên môn, thu hút hơn 30 triệu khán giả ra rạp và cán mốc doanh thu phòng vé vượt 1,4 tỷ NDT (hơn 5400 tỷ đồng).

Lấy bối cảnh vùng đại mạc Tây Vực, câu chuyện xoay quanh hành trình hộ tống đầy sinh tử của tiêu nhân Đao Mã (Ngô Kinh) trước sự truy sát của các thế lực triều đình. Trong phim, Đổng Tư Thành đảm nhận vai Đại Lại với diện mạo mới mẻ, gai góc hơn hẳn những hình tượng ngôn tình quen thuộc trên màn ảnh nhỏ. Dù đất diễn không quá nhiều, nam diễn viên vẫn chinh phục được người xem với tinh thần lăn xả và khát khao làm mới bản thân.